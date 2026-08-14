TestMu AI presenta la quinta edición de la TestMu Conference, que se celebrará en 2026

Vuelve la mayor conferencia mundial sobre ingeniería de agentes virtuales y calidad; estará centrada en la calidad autónoma, los flujos de trabajo basados en agentes y las estrategias de pruebas nativas de IA

SAN FRANCISCO y NOIDA (India), 14 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- TestMu AI (anteriormente LambdaTest), la primera plataforma mundial de ingeniería de calidad impulsada por IA agéntica, se complace en presentar la quinta edición de su conferencia insignia, TestMu Conference, que se celebrará de forma virtual del 19 al 21 de agosto de 2026. Se prevé que el evento de este año reúna a más de 75 000 desarrolladores, programadores e ingenieros de calidad procedentes de más de 120 países, lo que lo convierte en la mayor conferencia virtual del mundo dedicada a la ingeniería de agentes y a la calidad.

La TestMu Conference 2026 está diseñada para explorar cómo la IA está transformando la forma en que se desarrolla, se prueba y se distribuye el software, desde los flujos de trabajo basados en agentes y la calidad autónoma hasta las estrategias de IA probadas en la práctica y la cultura de ingeniería que lo impulsa todo. Con un prestigioso elenco de ponentes internacionales, la conferencia contará con algunas de las voces más influyentes del sector tecnológico, entre las que se encuentran Luis Héctor Chávez, director de tecnología (CTO) de Replit; Francesca Lazzeri, directora principal de grupo de Microsoft; Thomas Dohmke, cofundador y CEO de Entire; Dona Sarkar, Chief Troublemaker y responsable de promoción de la IA empresarial en Microsoft; Nilesh Dalvi, responsable de ingeniería en Glean; Rashi Agrawal, responsable de IA en Hinge Health; Viktoria Semaan, evangelista técnica principal en Databricks; y Amanda Martin, responsable de relaciones con desarrolladores en Vapi, junto con otros ponentes.

"La IA agéntica ha impulsado la evolución del sector de la ingeniería y la calidad", afirmó Rakesh Sukla, director de Ingeniería —Ingeniería de Plataformas y Calidad— de Bread Financial y ponente de la TestMu Conference 2026. "A medida que los agentes de IA asumen una parte cada vez mayor de la carga de trabajo de ingeniería, lo que realmente marca la diferencia es el rigor con el que validamos lo que crean. La TestMu Conference reúne a profesionales y líderes que dan forma a esta disciplina, y deseo aprender de esta increíble comunidad y aportar mi granito de arena. Plataformas como la TestMu Conference son fundamentales; nos brindan el espacio necesario para conectar, compartir conocimientos y crear los marcos que garantizarán la seguridad de las aplicaciones basadas en la inteligencia artificial del futuro".

A lo largo de tres días, los asistentes tendrán acceso a más de 80 sesiones, entre las que se incluyen ponencias magistrales, talleres interactivos, charlas informales y mesas redondas sobre temas como los flujos de trabajo de IA agéntica, la ingeniería de calidad autónoma, la creación de agentes de IA fiables, las evaluaciones de IA, la optimización de costos de los modelos de lenguaje grande (LLM), la adopción de la IA en las empresas, la transformación de la IA centrada en las personas, las estrategias de liderazgo tecnológico y mucho más. Estas sesiones están diseñadas para fomentar conversaciones enriquecedoras, el aprendizaje práctico y el intercambio de ideas estratégicas, mientras los equipos de ingeniería se adaptan al cambio hacia el desarrollo de software agéntico.

"La TestMu Conference 2026 es la conferencia anual más importante de TestMu AI, creada para la comunidad y por la comunidad", afirmó Asad Khan, CEO y cofundador de TestMu AI. "A medida que los agentes de IA pasan de la fase experimental a la de producción, las cuestiones a las que se enfrentan todos los equipos de ingeniería han cambiado: ¿cómo se puede confiar en los sistemas autónomos, cómo se valida lo que crean los agentes y cómo se mantiene la calidad como elemento central de todo ello? Esta conferencia reúne a visionarios, innovadores e impulsores del cambio que dan respuesta a esas preguntas en tiempo real. No es solo un evento; es una plataforma para que todos podamos relacionarnos, aprender e inspirarnos mutuamente. Abramos nuevos caminos y construyamos un futuro en el que la calidad del software sea la piedra angular de la era agéntica".

La conferencia también ofrece oportunidades únicas para establecer contactos con otros profesionales, aprender de forma práctica y participar en retos en directo con premios por valor de hasta 15 000 dólares. La TestMu Conference 2026 cuenta además con un amplio ecosistema de socios, entre los que se incluyen Accenture, Capgemini, LTIMindtree, Microsoft, Persistent, Wipro y muchos otros.

Paralelamente a la conferencia, TestMu AI ha puesto en marcha el Kane CLI Online Hackathon, un hackaton dirigido a desarrolladores que crean con agentes de programación de IA y quieren ver qué ocurre cuando se les añade una capa de verificación real. Visite: Enlace

La inscripción a la conferencia es gratuita y ya está abierta. Para obtener más información, incluido el programa completo del evento, la lista de ponentes y los temas que se tratarán, visite: Enlace

Acerca de TestMu AI

TestMu AI (antes LambdaTest) es una plataforma de ingeniería de calidad basada en IA agéntica de pila completa que permite a los equipos realizar pruebas de forma inteligente y lanzar productos más rápidamente. Diseñada para adaptarse a cualquier escala, ofrece agentes de IA integrales para planificar, crear, ejecutar y analizar la calidad del software. Con una arquitectura nativa de IA desde su concepción, la plataforma permite realizar pruebas de aplicaciones web, móviles y empresariales a cualquier escala en dispositivos reales, navegadores reales y entornos personalizados del mundo real.

Para obtener más información, visite www.testmuai.com.

Contacto para la prensa

Nikhil Saxena

Director de Comunicaciones Corporativas

TestMu AI

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FUENTE TestMu AI (Formerly LambdaTest)