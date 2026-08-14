TestMu AI presenta la quinta edición de la TestMu Conference en 2026

La mayor conferencia virtual del mundo sobre ingeniería y calidad basada en agentes regresa con un enfoque en la calidad autónoma, los flujos de trabajo basados en agentes y las estrategias de pruebas nativas de IA.

SAN FRANCISCO y NOIDA, India, 14 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- TestMu AI (anteriormente LambdaTest), la primera plataforma de ingeniería de calidad impulsada por IA de agentes del mundo, se complace en presentar la quinta edición de su conferencia insignia, TestMu Conference, que tendrá lugar virtualmente del 19 al 21 de agosto de 2026. Se espera que el evento de este año reúna a más de 75.000 desarrolladores, constructores e ingenieros de calidad de más de 120 países, lo que la convierte en la mayor conferencia virtual del mundo dedicada a la ingeniería y la calidad basada en agentes.

TestMu Conference 2026 está diseñado para explorar cómo la IA está transformando la forma en que se crea, prueba y distribuye el software, desde flujos de trabajo basados en agentes y calidad autónoma hasta manuales de IA probados en batalla y la cultura de ingeniería que lo impulsa todo. Con una prestigiosa lista de ponentes internacionales, la conferencia contará con algunas de las voces más influyentes en tecnología, incluyendo a Luis Héctor Chávez, director de tecnología de Replit; Francesca Lazzeri, directora principal de grupo de Microsoft; Thomas Dohmke, cofundador y consejero delegado de Entire; Dona Sarkar, jefa de promoción de IA empresarial en Microsoft; Nilesh Dalvi, líder de ingeniería en Glean; Rashi Agrawal, jefa de IA en Hinge Health; Viktoria Semaan, evangelista técnica principal en Databricks; Amanda Martin, jefa de relaciones con desarrolladores en Vapi, junto con otros ponentes.

"La IA de agentes ha impulsado la evolución en la industria de la ingeniería y la calidad", afirmó Rakesh Sukla, director de Ingeniería de Plataformas e Ingeniería de Calidad en Bread Financial y ponente en la TestMu Conference 2026. "A medida que los agentes de IA asumen una mayor parte de la carga de trabajo de ingeniería, el verdadero factor diferenciador es la rigurosidad con la que validamos lo que construyen. TestMu Conference reúne a los profesionales y líderes que dan forma a esta disciplina, y espero aprender de esta increíble comunidad y contribuir a ella. Plataformas como TestMu Conference son vitales; nos brindan el espacio para conectar, compartir conocimientos y construir los marcos que salvaguardarán las aplicaciones de IA del futuro".

Durante tres días, los asistentes tendrán acceso a más de 80 sesiones, incluyendo ponencias magistrales, talleres interactivos, charlas informales y mesas redondas sobre temas como flujos de trabajo de IA con agentes, ingeniería de calidad autónoma, creación de agentes de IA confiables, evaluaciones de IA, optimización de costes de LLM, adopción de IA empresarial, transformación de IA centrada en el ser humano, estrategias de liderazgo tecnológico y mucho más. Estas sesiones están diseñadas para fomentar conversaciones enriquecedoras, aprendizaje práctico e intercambio de ideas estratégicas a medida que los equipos de ingeniería se adaptan al desarrollo de software con agentes.

"TestMu Conference 2026 es la conferencia anual insignia de TestMu AI, creada por y para la comunidad", afirmó Asad Khan, consejero delegado y cofundador de TestMu AI. "A medida que los agentes de IA pasan de la fase experimental a la producción, las preguntas que se plantean todos los equipos de ingeniería han cambiado: ¿cómo confiar en los sistemas autónomos?, ¿cómo validar lo que desarrollan los agentes?, y ¿cómo mantener la calidad como prioridad? Esta conferencia reúne a visionarios, innovadores y agentes de cambio que responden a estas preguntas en tiempo real. No es solo un evento; es una plataforma para que todos nos conectemos, aprendamos e inspiremos mutuamente. Abramos nuevos caminos y construyamos un futuro donde la calidad del software sea la piedra angular de la era de la IA".

La conferencia también ofrece oportunidades inigualables para establecer contactos, aprender de forma práctica y participar en desafíos en directo con premios de hasta 15.000 dólares. TestMu Conference 2026 cuenta además con un amplio ecosistema de socios, entre los que se incluyen Accenture, Capgemini, LTIMindtree, Microsoft, Persistent, Wipro y muchos más.

Paralelamente a la conferencia, TestMu AI ha lanzado el Kane CLI Online Hackathon, un hackathon para desarrolladores que trabajan con agentes de codificación de IA y desean experimentar los resultados al integrar una capa de verificación real. Visite: enlace

La inscripción a la conferencia es gratuita y ya está abierta. Para más detalles, incluyendo el programa completo del evento, la lista de ponentes y los temas que se tratarán, visite: enlace

Acerca de TestMu AI

TestMu AI (anteriormente LambdaTest) es una plataforma integral de ingeniería de calidad con IA de agentes que permite a los equipos realizar pruebas de forma inteligente y lanzar productos más rápidamente. Diseñada para la escalabilidad, ofrece agentes de IA de extremo a extremo para planificar, crear, ejecutar y analizar la calidad del software. Con un diseño nativo de IA, la plataforma permite probar aplicaciones web, móviles y empresariales a cualquier escala en dispositivos, navegadores y entornos reales personalizados.

Para obtener más información, visite www.testmuai.com.

Contacto para medios

Nikhil Saxena

Responsable de comunicaciones corporativas

TestMu AI

[email protected]

+919870981968