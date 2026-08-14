TestMu AI présente la conférence TestMu 2026, sa cinquième édition

La plus grande conférence mondiale consacrée à l'ingénierie des agents virtuels et à la qualité revient cette année, avec pour thèmes principaux la qualité autonome, les flux de travail agentiques et les stratégies de test natives à l'IA.

SAN FRANCISCO et NOIDA, Inde, 14 août 2026 /PRNewswire/ -- TestMu AI (anciennement LambdaTest), la première plateforme mondiale d'ingénierie qualité basée sur l'IA agentique, a le plaisir de présenter la 5e édition de sa conférence phare, la TestMu Conference, qui se déroulera en ligne du 19 au 21 août 2026. L'édition de cette année devrait accueillir plus de 75 000 développeurs, créateurs et ingénieurs qualité issus de plus de 120 pays, ce qui en fait la plus grande conférence virtuelle au monde consacrée à l'ingénierie agentique et à la qualité.

La conférence TestMu 2026 a pour objectif d'explorer la manière dont l'IA transforme la conception, les tests et la commercialisation des logiciels, depuis les flux de travail agentiques et la qualité autonome jusqu'aux stratégies d'IA éprouvées sur le terrain, en passant par la culture d'ingénierie qui sous-tend l'ensemble de ces évolutions. Avec un panel prestigieux d'intervenants internationaux, la conférence accueillera certaines des figures les plus influentes du secteur technologique, notamment Luis Héctor Chávez, directeur technique chez Replit ; Francesca Lazzeri, directrice principale de groupe chez Microsoft ; Thomas Dohmke, cofondateur et PDG d'Entire ; Dona Sarkar, « Chief Troublemaker » chargée de la promotion de l'IA d'entreprise chez Microsoft ; Nilesh Dalvi, responsable de l'ingénierie chez Glean ; Rashi Agrawal, responsable de l'IA chez Hinge Health ; Viktoria Semaan, évangéliste technique principale chez Databricks ; Amanda Martin, responsable des relations avec les développeurs chez Vapi, ainsi que d'autres intervenants.

« L'IA agentique a provoqué une évolution dans le secteur de l'ingénierie et de la qualité », a déclaré Rakesh Sukla, directeur de l'ingénierie – Plateforme et ingénierie de la qualité chez Bread Financial et intervenant à la conférence TestMu 2026. « À mesure que les agents IA prennent en charge une part croissante de la charge de travail d'ingénierie, ce qui fait vraiment la différence, c'est la rigueur avec laquelle nous validons ce qu'ils développent. La conférence TestMu réunit les professionnels et les leaders qui façonnent cette discipline et je me réjouis d'apprendre aux côtés de cette incroyable communauté et d'y apporter ma contribution. Les plateformes telles que la conférence TestMu sont essentielles ; elles nous offrent un espace pour nouer des liens, partager nos connaissances et mettre en place les cadres qui garantiront la sécurité des applications basées sur l'IA de demain. »

Pendant trois jours, les participants auront accès à plus de 80 sessions, comprenant des discours d'ouverture, des ateliers interactifs, des discussions informelles et des tables rondes sur des thèmes tels que les flux de travail d'IA agentique, l'ingénierie de la qualité autonome, la création d'agents IA fiables, les évaluations de l'IA, l'optimisation des coûts des grands modèles de langage (LLM), l'adoption de l'IA en entreprise, la transformation de l'IA centrée sur l'humain, les stratégies de leadership technologique, et bien plus encore. Ces sessions ont pour objectif d'encourager des échanges constructifs, un apprentissage pratique et le partage d'idées stratégiques, alors que les équipes d'ingénieurs s'adaptent à la transition vers un développement agentique des logiciels.

« La TestMu Conference 2026 est la conférence annuelle phare de TestMu AI, conçue pour la communauté, par la communauté », a déclaré Asad Khan, PDG et cofondateur de TestMu AI. « À mesure que les agents d'IA passent du stade expérimental à celui de la mise en production, les questions auxquelles chaque équipe d'ingénieurs est confrontée ont évolué : comment faire confiance aux systèmes autonomes, comment valider ce que créent les agents et comment placer la qualité au cœur de tout cela ? Cette conférence réunit les visionnaires, les innovateurs et les acteurs du changement qui apportent des réponses à ces questions en temps réel. Ce n'est pas seulement un événement ; c'est un espace qui nous permet à tous de nouer des liens, d'apprendre et de nous inspirer mutuellement. Ouvrons de nouvelles voies et construisons un avenir où la qualité des logiciels sera la pierre angulaire de l'ère de l'agentique. »

La conférence offre également des opportunités exceptionnelles de réseautage entre pairs, d'apprentissage pratique et de défis en direct avec des récompenses pouvant atteindre 15 000 dollars. La conférence TestMu 2026 bénéficie également d'un riche écosystème de partenaires, dont notamment Accenture, Capgemini, LTIMindtree, Microsoft, Persistent, Wipro et bien d'autres encore.

En marge de la conférence, TestMu AI a lancé le « Kane CLI Online Hackathon », un hackathon destiné aux développeurs qui utilisent des agents de codage basés sur l'IA et souhaitent découvrir ce qui se passe lorsqu'ils y associent une véritable couche de vérification. Informations complémentaires : Lien

Les inscriptions à la conférence sont gratuites et désormais ouvertes. Pour plus d'informations, notamment le programme complet de l'événement, la liste des intervenants et les thèmes abordés, veuillez consulter : Lien

À propos de TestMu AI

TestMu AI (anciennement LambdaTest) est une plateforme d'ingénierie de la qualité d'IA agentique complète qui permet aux équipes de tester leurs produits plus intelligemment et de les livrer plus rapidement. Conçue pour s'adapter, elle offre des agents d'IA de bout en bout pour planifier, créer, exécuter et analyser la qualité des logiciels. Nativement pensée pour l'IA, la plateforme permet de tester des applications web, mobiles et d'entreprise à n'importe quelle échelle sur des appareils et navigateurs réels, et au sein d'environnements personnalisés reflétant les conditions du monde réel.

Pour plus d'informations, veuillez consulter www.testmuai.com.

Contact avec les médias

Nikhil Saxena

Responsable de la communication d'entreprise

TestMu AI

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