The Games of the Future 2026: datas e disciplinas confirmadas para Astana

O principal torneio esportivo de última geração do mundo chega a Astana de 29 de julho a 9 de agosto de 2026, reunindo atletas de elite e gamers para competir em disciplinas híbridas inovadoras.

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 12 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A Phygital International, promotora e detentora dos direitos do Games of the Future(GOTF), confirmou oficialmente que o Games of the Future 2026 acontecerá em Astana, Cazaquistão, de 29 de julho a 9 de agosto de 2026, reunindo os principais atletas phygital do mundo para 12 dias de competição de elite que combina de forma única o esporte físico e a jogabilidade digital.

Phygital Basketball Athletes playing on the digital side Phygital Football Athletes playing on the physical side

Realizados em locais importantes da cidade, incluindo a Barys Arena, a Beeline Arena, o Complexo Desportivo de Atletismo "Qazaqstan", o Palácio de Gelo Alau e o Palácio de Artes Marciais Ushkempirov, o Games of the Future 2026 (GOTF 2026) deve receber mais de 900 atletas de mais de 50 nacionalidades, todos competindo por uma parte do prêmio total confirmado de ~ US$ ~4,75 milhões diante de um público de mais de 100.000 fãs.

O Games of the Future 2026 abrangerá oito disciplinas em duas categorias principais: esportes phygital, em que os competidores se enfrentam em rodadas físicas e digitais; e esportes eletrônicos, com alguns dos jogos mais populares do mundo.

Na categoria de esportes phygital, os favoritos confirmados do público incluem Phygital Football, Phygital Basketball, Phygital Shooter e Phygital Dancing. Também está de volta o Phygital Fighting, outro favorito dos fãs, combinando jogabilidade tática com combate físico de alta intensidade.

Os fãs também poderão mais uma vez assistir a emocionantes partidas de esportes eletrônicos, com o MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) ocupando o centro das atenções tanto no PC quanto nos dispositivos móveis. Completando a programação, a disciplina Battle Royale mostrará um dos formatos de jogos mais reconhecidos e amplamente seguidos do mundo.

"Astana é o palco perfeito para o próximo capítulo de The Games of the Future. O Cazaquistão tem uma cultura esportiva profunda e uma população jovem e conectada digitalmente que incorpora exatamente o que a competição phygital representa. Estamos construindo um movimento verdadeiramente global, e 2026 é mais um passo para estabelecer o esporte phygital como um elemento permanente no calendário esportivo mundial", disse John Hewitt, diretor de marketing e comunicações internacionais da Phygital International.

Alibek Khassenov,chefe da diretoria do Games of the Future 2026, acrescentou: "O Cazaquistão tem orgulho de sediar o Games of the Future 2026 e de receber atletas e fãs em Astana. Este evento reflete nosso compromisso em posicionar o Cazaquistão como um destino para esportes internacionais de nível mundial, e esperamos proporcionar uma experiência inesquecível para todos os participantes."

Olhando além de Astana, a Phygital International abriu oficialmente o processo de candidatura das cidades-sede para as edições de 2028, 2029 e 2030 do The Games of the Future. Cidades e nações com visão, infraestrutura e compromisso para realizar um evento phygital de nível mundial são convidadas a manifestar seu interesse até 1.º de agosto de 2026.

Para se manter atualizado com as últimas notícias sobre o Games of the Future 2026, incluindo novas parcerias empolgantes e a programação completa de eventos, visite o site oficial. Os fãs também podem ter uma ideia do que esperar e rever toda a ação de Abu Dhabi na plataforma OTT oficial: tv.gofuture.games

Notas para os editores:

Sobre a Phygital International (PI):

A Phygital International é a promotora de esportes phygital globalmente e está focada em inovar e redefinir esportes. É a guardiã e detentora dos direitos do Games of the Future e supervisiona o processo de licitação para cada cidade-sede.

Para mais informações, visite https://Phygitalinternational.com ou entre em contato conosco pelo e-mail: [email protected]

Sobre o Games of the Future (GOFT):

Os Games of the Future é um evento internacional anual que funde os mundos físico e digital, representando o apogeu do esporte phygital. O torneio reúne a próxima geração de heróis esportivos phygital de todo o mundo para competir em uma ampla variedade de disciplinas e desafios phygital. O Games of the Future 2025 foi realizado em Abu Dhabi, enquanto o Games of the Future 2026 será realizado em Astana.

Para obter mais informações, acesse: https://gofuture.games/

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FONTE Phygital International