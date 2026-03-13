The Games of the Future 2026: datas e disciplinas confirmadas para Astana

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Phygital International

13 mar, 2026, 04:12 GMT

O principal torneio esportivo de última geração do mundo chega a Astana de 29 de julho a 9 de agosto de 2026, reunindo atletas de elite e gamers para competir em disciplinas híbridas inovadoras.

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 12 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A Phygital International, promotora e detentora dos direitos do Games of the Future(GOTF), confirmou oficialmente que o Games of the Future 2026 acontecerá em Astana, Cazaquistão, de 29 de julho a 9 de agosto de 2026, reunindo os principais atletas phygital do mundo para 12 dias de competição de elite que combina de forma única o esporte físico e a jogabilidade digital.

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Phygital Basketball Athletes playing on the digital side
Phygital Basketball Athletes playing on the digital side
Phygital Football Athletes playing on the physical side
Phygital Football Athletes playing on the physical side

Realizados em locais importantes da cidade, incluindo a Barys Arena, a Beeline Arena, o Complexo Desportivo de Atletismo "Qazaqstan", o Palácio de Gelo Alau e o Palácio de Artes Marciais Ushkempirov, o Games of the Future 2026 (GOTF 2026) deve receber mais de 900 atletas de mais de 50 nacionalidades, todos competindo por uma parte do prêmio total confirmado de ~US$~4,75 milhões diante de um público de mais de 100.000 fãs.

O Games of the Future 2026 abrangerá oito disciplinas em duas categorias principais: esportes phygital, em que os competidores se enfrentam em rodadas físicas e digitais; e esportes eletrônicos, com alguns dos jogos mais populares do mundo.

Na categoria de esportes phygital, os favoritos confirmados do público incluem Phygital Football, Phygital Basketball, Phygital Shooter e Phygital Dancing. Também está de volta o Phygital Fighting, outro favorito dos fãs, combinando jogabilidade tática com combate físico de alta intensidade.

Os fãs também poderão mais uma vez assistir a emocionantes partidas de esportes eletrônicos, com o MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) ocupando o centro das atenções tanto no PC quanto nos dispositivos móveis. Completando a programação, a disciplina Battle Royale mostrará um dos formatos de jogos mais reconhecidos e amplamente seguidos do mundo.

"Astana é o palco perfeito para o próximo capítulo de The Games of the Future. O Cazaquistão tem uma cultura esportiva profunda e uma população jovem e conectada digitalmente que incorpora exatamente o que a competição phygital representa. Estamos construindo um movimento verdadeiramente global, e 2026 é mais um passo para estabelecer o esporte phygital como um elemento permanente no calendário esportivo mundial", disse John Hewitt, diretor de marketing e comunicações internacionais da Phygital International.

Alibek Khassenov,chefe da diretoria do Games of the Future 2026, acrescentou: "O Cazaquistão tem orgulho de sediar o Games of the Future 2026 e de receber atletas e fãs em Astana. Este evento reflete nosso compromisso em posicionar o Cazaquistão como um destino para esportes internacionais de nível mundial, e esperamos proporcionar uma experiência inesquecível para todos os participantes."

Olhando além de Astana, a Phygital International abriu oficialmente o processo de candidatura das cidades-sede para as edições de 2028, 2029 e 2030 do The Games of the Future. Cidades e nações com visão, infraestrutura e compromisso para realizar um evento phygital de nível mundial são convidadas a manifestar seu interesse até 1.º de agosto de 2026.

Para se manter atualizado com as últimas notícias sobre o Games of the Future 2026, incluindo novas parcerias empolgantes e a programação completa de eventos, visite o site oficial. Os fãs também podem ter uma ideia do que esperar e rever toda a ação de Abu Dhabi na plataforma OTT oficial: tv.gofuture.games

Notas para os editores:

Sobre a Phygital International (PI):

A Phygital International é a promotora de esportes phygital globalmente e está focada em inovar e redefinir esportes. É a guardiã e detentora dos direitos do Games of the Future e supervisiona o processo de licitação para cada cidade-sede.  
Para mais informações, visite https://Phygitalinternational.com ou entre em contato conosco pelo e-mail: [email protected]

Sobre o Games of the Future (GOFT):

Os Games of the Future é um evento internacional anual que funde os mundos físico e digital, representando o apogeu do esporte phygital. O torneio reúne a próxima geração de heróis esportivos phygital de todo o mundo para competir em uma ampla variedade de disciplinas e desafios phygital. O Games of the Future 2025 foi realizado em Abu Dhabi, enquanto o Games of the Future 2026 será realizado em Astana.  
Para obter mais informações, acesse: https://gofuture.games/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2931499/Phygital_Basketball.jpg
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2931500/Phygital_Football.jpg
Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2745156/5858524/PhygitalInternational_GOTF_Logo.jpg

FONTE Phygital International

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