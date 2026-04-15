Finais classificatórias para o Games of the Future 2026 marcadas para Astana neste mês de junho

Phygital Contenders 2026 Astana reunirá equipes de elite de todo o mundo, todas competindo pelas vagas finais no evento esportivo mais inovador do planeta, onde o esporte físico encontra os jogos competitivos.

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 15 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A corrida para o Games of the Future [Jogos do Futuro] 2026 está entrando em sua fase final, já que a Phygital International anunciou a lista completa de equipes e atletas que irão competir no Phygital Contenders 2026 Astana, reunindo alguns dos melhores talentos phygital da Europa, África, América Latina, Oriente Médio e Ásia.

Phygital Football athletes competing at GOTF 2025 Phygital Basketball athletes competing at GOTF 2025

Realizado de 10 a 15 de junho de 2026, o torneio contará com equipes de destaque em Phygital Football, Phygital Basketball e Phygital Dancing, todas buscando garantir a qualificação para o Games of the Future 2026 (GOTF 2026), onde competirão pela glória global e por uma parte do prêmio total de mais de US$ 4 milhões.

Com a qualificação em jogo e apenas um número limitado de vagas disponíveis, Astana sediará alguns dos confrontos mais intensos e competitivos já vistos no calendário phygital até hoje. As equipes que chegam já provaram seu valor nos circuitos regionais Phygital Origins e Phygital Rivals, mas apenas algumas avançarão para competir no palco global do Games of the Future 2026 neste verão, elevando a importância de cada partida e apresentação.

Em todas as três modalidades, as equipes competirão no formato phygital característico do Games of the Future, que combina o jogo digital com a performance física ao vivo em uma única estrutura competitiva.

Em Phygital Football, uma das modalidades mais populares, um forte elenco internacional subirá ao palco, com equipes como KMF Titograd de Montenegro retornando com assuntos pendentes após terem ficado por pouco fora de uma vaga no GOTF 2025 no ano passado, ao lado de equipes como Lahore Athletics, vindo do Paquistão pela primeira vez, e uma das equipes mais bem-sucedidas da Liga Fut7 no Brasil, OEASTE SP, todas prontas para competir pela qualificação em um confronto que promete ser emocionante.

Em Phygital Basketball, Valencia Basket 3x3, vencedores do Phygital Rivals Spain, chegam como uma das novas equipes phygital a serem observadas. Representando a equipe profissional de 3x3 da cidade, eles enfrentarão adversários fortes, incluindo Boca, a equipe oficial de 3x3 do Boca Juniors da Argentina, e os campeões sérvios de 3x3 de 2025, Vozdovac, buscando garantir sua vaga no Games.

Enquanto isso, combinando ritmo, precisão e resistência física, o Phygital Dancing reunirá um elenco verdadeiramente internacional de participantes de todo o mundo, com nomes já estabelecidos como Tiago Silva, vice-campeão no Brasil do GOTF 2025, e Dion Visser, dos Países Baixos, ao lado de talentos emergentes como Lala Geborgyan, da Armênia, e Jose Campos, do Peru, todos competindo pelas vagas finais no palco global neste verão.

"Esta segunda edição do Phygital Contenders reflete a força do caminho que construímos", disse John Hewitt, diretor internacional de Marketing & Comunicações da Phygital International. "Ver uma formação tão competitiva e diversa, com equipes retornando e novos desafiantes, é um forte indicativo de que estamos seguindo na direção certa. À medida que as equipes competem por sua vaga no Games of the Future em Astana neste verão, fica claro que o ecossistema não está apenas crescendo, mas também se tornando mais competitivo a cada temporada."

Com Astana se preparando para sediar o Games of the Future 2026, as qualificatórias oferecem uma oportunidade antecipada de destacar o papel da cidade como centro do calendário phygital global.

Alibek Khassenov, chefe da diretoria do Games of the Future 2026, disse: "O Phygital Contenders 2026 Astana representa um marco importante no caminho para o Games of the Future deste verão, além de ser uma oportunidade de mostrar a ambição do Cazaquistão em estar na vanguarda da inovação no esporte. Junto com nossos parceiros, temos orgulho de receber os principais atletas phygital do mundo e apoiar o crescimento contínuo desse formato dinâmico."

Em paralelo ao anúncio da formação do Phygital Contenders 2026 Astana, também foram reveladas as primeiras equipes para o Games of the Future 2026 na modalidade de Phygital Shooter. Entre eles estão novos desafiantes como os Hybrids, da África do Sul, e o Klan Pedrajas, sediado na Espanha, que se juntarão aos atuais campeões xGoat como parte de uma formação de oito equipes em Astana.

O Games of the Future 2026 (29 de julho – 9 de agosto) reunirá múltiplas modalidades phygital e de e-sports, incluindo Phygital Football, Phygital Basketball, Phygital Dancing, Phygital Shooter e Phygital Fighting, além de competições eletrizantes de e-sports como MOBA em PC e mobile, bem como Battle Royale.

Como evento de destaque do calendário phygital global, o GOTF 2026 deverá reunir mais de 900 participantes de mais de 50 países, continuando a definir o futuro do esporte ao integrar a competição digital com o desempenho físico sob um único formato competitivo.

A lista completa de participantes do Phygital Contenders 2026 Astana, juntamente com a visão geral dos rankings em todas as modalidades phygital, está disponível aqui.

Para acompanhar as últimas notícias sobre o Phygital Contenders 2026 Astana e o Games of the Future 2026, acesse o site oficial. Os fãs poderão acompanhar toda a ação do Phygital Contenders 2026 Astana ao vivo (e reviver os momentos do GOTF 2025) pela plataforma oficial de OTT: tv.gofuture.games.

Notas para os editores:

Animado para cobrir nossos próximos eventos de esporte phygital?

A mídia interessada em cobrir o Phygital Contenders 2026 Astana e/ou o Games of the Future 2026 em breve poderá solicitar credenciamento; acesse o Media Centre no site GOTF2026 para as últimas atualizações.

Sobre o Games of the Future (GOTF):

O Games of the Future é um evento internacional anual que une os mundos físico e digital e representa o auge do esporte phygital. O torneio reúne a nova geração de heróis do esporte phygital de todo o mundo para competir em uma ampla variedade de modalidades e desafios phygital. O Games of the Future 2025 foi realizado em Abu Dhabi, enquanto o Games of the Future 2026 será realizado em Astana.

Para mais informações, acesse: https://gofuture.games/

Sobre a Phygital International (PI):

A Phygital International é a promotora dos esportes phygital em nível global e está focada em inovar e redefinir o esporte. Ela é a guardiã e detentora dos direitos do Games of the Future e supervisiona o processo de candidatura de cada cidade anfitriã.

Para mais informações, acesse https://Phygitalinternational.com ou entre em contato conosco em: [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2955080/Phygital_Football_athletes.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2955079/Phygital_Basketball_athletes.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2745156/5913075/PhygitalInternational_GOTF_Logo.jpg

FONTE Phygital International