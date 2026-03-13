Édition 2026 des Games of the Future : dates et disciplines confirmées pour Astana

Le plus grand tournoi sportif de nouvelle génération au monde se déroulera à Astana du 29 juillet au 9 août 2026, réunissant des athlètes d'élite et gamers qui s'affronteront dans des disciplines hybrides inédites

DUBAÏ, ÉAU, 13 mars 2026 /PRNewswire/ -- Phygital International, promoteur et détenteur des droits des Games of the Future (GOTF), a officiellement confirmé que les Games of the Future 2026 auront lieu à Astana, au Kazakhstan, du 29 juillet au 9 août 2026, réunissant les meilleurs athlètes phygitaux du monde pour 12 jours de compétition mêlant de manière unique le sport physique et gameplaynumérique.

Phygital Basketball Athletes playing on the digital side Phygital Football Athletes playing on the physical side

Organisés dans des sites clés de la ville, notamment la Barys Arena, la Beeline Arena, le complexe sportif d'athlétisme « Qazaqstan », l'Alau Ice Palace et l'Ushkempirov Martial Arts Palace, les Games of the Future 2026 (GOTF 2026) devraient accueillir plus de 900 athlètes issus de plus de 50 nationalités, qui s'affronteront pour remporter une partie de la cagnotte confirmée de 4,75 millions de dollars, devant un public de plus de 100 000 fans.

Les Games of the Future 2026 couvriront huit disciplines dans deux catégories principales: les phygital sports, pour lesquels les concurrents s'affrontent sur des parcours physiques et numériques; et l'esport, qui met à l'honneur certains des jeux les plus populaires au monde.

Dans la catégorie des phygital sports, le Phygital Football, le Phygital Basketball, le Phygital Shooter et la Phygital Dancing ont confirmé leur retour parmi les favoris du public. La Phygital Fighting fait également son retour, un autre favori des fans, combinant un gameplay tactique avec des combats physiques de haute intensité.

Les fans pourront une fois de plus assister à des compétitions d'esport palpitantes, avecMOBA (multiplayer online battle arena) occupant le devant de la scène sur PC et sur mobile. En complément, la discipline Battle Royale mettra en valeur l'un des formats de jeu les plus reconnus et les plus suivis au monde.

« Astana est le lieu idéal pour le prochain chapitre des Games of the Future. Le Kazakhstan possède une véritable culture sportive et une population jeune et connectée qui incarne exactement ce que représente la compétition phygitale. Nous sommes en train de construire un mouvement véritablement mondial, et 2026 est une nouvelle étape dans l'établissement du sport phygital comme un élément permanent du calendrier sportif mondial », déclare John Hewitt, directeur international du marketing et de la communication chez Phygital International.

Alibek Khassenov, directeur de l'organisation des Games of the Future 2026 ajoute : « Le Kazakhstan est fier d'accueillir les Games of the Future 2026 et d'accueillir les athlètes et les fans à Astana. Cet événement reflète notre engagement à positionner le Kazakhstan comme une destination de classe mondiale pour les sports internationaux, et nous sommes impatients d'offrir une expérience inoubliable à tous ceux qui y participeront ».

Au-delà d'Astana, Phygital International a officiellement ouvert le processus de candidature des villes hôtes pour les éditions 2028, 2029 et 2030 des Games of the Future. Les villes et les nations qui ont la vision, l'infrastructure et la volonté d'organiser un événement phygital de classe mondiale sont invitées à manifester leur intérêt avant le 1er août 2026.

Suivez toute l'actualité des Games of the Future 2026, y compris les nouveaux partenariats et le programme complet des événements, rendez-vous sur le site web officiel. Les fans peuvent également avoir un avant-goût de ce qui les attend et revoir les meilleurs moments des Games of the Future d'Abou Dabi sur la plateforme OTT officielle : tv.gofuture.games.

