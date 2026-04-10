Estão abertas as candidaturas de cidades-sede para The Games of the Future [Jogos do Futuro] de 2028 a 2030

Ao combinar experiências imersivas de gameplay digital com competição física no mundo real, The Games of the Future [Jogos do Futuro] se consolidam como uma plataforma global criada para reconectar a geração digital à atividade física e ao esporte. Em sua essência, o evento utiliza disciplinas phygital para reduzir a distância entre o esporte virtual e o esporte tradicional, incentivando o público jovem a sair das telas para a participação ativa e promovendo, no longo prazo, o engajamento com estilos de vida saudáveis e ativos.

Para as cidades-sede, The Games of the Future [Jogos do Futuro] representam uma ferramenta estratégica para fortalecer os ecossistemas esportivos de base e de alto rendimento, ampliar a participação dos jovens em atividades físicas e promover resultados positivos em saúde pública. Ao mesmo tempo, o evento impulsiona agendas de inovação ao integrar tecnologias avançadas, plataformas digitais e formatos de entretenimento de nova geração, posicionando as cidades-sede como líderes na convergência entre esporte, tecnologia e cultura jovem.

Cidades e organizações interessadas estão convidadas a participar de um processo internacional competitivo para sediar um dos eventos esportivos globais de crescimento mais acelerado, cujo primeiro marco prevê a apresentação de uma Letter of Intent [Carta de Intenção] até 1º de julho de 2026. As cidades candidatas deverão assegurar, desde as etapas iniciais, o endosso de uma autoridade governamental ou oficial competente. Os demais requisitos e prazos serão divulgados ao longo do andamento do processo.

A abertura do processo de candidatura ocorre após o recente sucesso de The Games of the Future 2025 [Jogos do Futuro 2025], em Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos, que reuniu mais de 40 mil espectadores presencialmente e alcançou expressivo alcance e engajamento em escala global. Segundo relatório independente da Ipsos, o evento gerou 461 milhões de visualizações em transmissões, com 137 milhões de espectadores únicos e 59 milhões de horas assistidas, além de outros 388 milhões de visualizações nas plataformas de mídia social.

Esse nível de engajamento coloca The Games of the Future [Jogos do Futuro] ao lado de competições internacionais já consolidadas, evidenciando tanto a dimensão de sua audiência global quanto o avanço acelerado do movimento phygital. Também evidencia o forte apelo do evento junto a um público jovem e altamente engajado, com 90% dos espectadores na faixa etária de 18 a 34 anos.

Com o impulso mantido rumo a The Games of the Future 2026 [Jogos do Futuro 2026], programados para Astana, no Cazaquistão, entre 29 de julho e 9 de agosto, e diante do forte interesse já demonstrado no processo em curso de seleção da cidade-sede de 2027, que inclui candidaturas de Brasil, Sérvia e Uzbequistão, a abertura das candidaturas para 2028–2030 reforça ainda mais a rápida expansão internacional do esporte phygital.

"Sediar The Games of the Future [Jogos do Futuro] oferece mais do que a realização de um evento global; trata-se de uma plataforma para impulsionar o engajamento da juventude, acelerar a transformação digital e ampliar a visibilidade internacional por meio do esporte e da tecnologia," afirmou John Hewitt, Diretor Internacional de Marketing e Comunicações da Phygital International. "Com base no sucesso de Abu Dhabi e na expectativa para Astana neste verão, estamos convidando cidades ambiciosas a ajudar a moldar o próximo capítulo deste movimento global. Buscamos cidades parceiras com visão, infraestrutura e compromisso para realizar uma edição de The Games of the Future [Jogos do Futuro] que reflita a cultura local e, ao mesmo tempo, contribua para a evolução do esporte."

Cada edição reúne atletas de elite de múltiplas disciplinas phygital, combinando esporte físico e gaming em um formato único. Fan zones em toda a cidade, vitrines de inovação e ativações comunitárias ampliam a experiência para além dos espaços e públicos tradicionais, gerando benefícios concretos para as cidades-sede em áreas como turismo, investimentos e engajamento da juventude.

Stephane Timpano, CEO da ASPIRE e integrante do Comitê Organizador Local do Games of the Future Abu Dhabi 2025, afirmou:"A realização do Games of the Future Abu Dhabi 2025 mostrou que o esporte já não se resume à competição física; é o ponto em que a capacidade digital e o desempenho humano convergem. Ao reunir cerca de 850 competidores de mais de 60 nações, o evento acelerou o engajamento da juventude em setores de rápido crescimento, como gaming, inteligência artificial e robótica, ao mesmo tempo em que criou uma plataforma global para a colaboração entre setores. Ao fazer isso, consolidou Abu Dhabi como uma referência confiável de como futuras cidades-sede podem transformar esse formato em impacto econômico e avanço tecnológico."

As cidades-sede são selecionadas por meio de um processo internacional competitivo de candidatura, avaliadas com base em um conjunto abrangente de critérios, entre eles prontidão de infraestrutura, capacidade de execução, inovação digital, planejamento de legado, engajamento comunitário e alinhamento com os valores do esporte phygital.

Todas as candidaturas são avaliadas por um comitê independente de especialistas reunido pela Phygital International, que congrega profissionais das áreas de esporte, tecnologia, realização de eventos e governança, a fim de assegurar um processo de seleção transparente, sólido e baseado no mérito.

Para mais informações sobre sediar The Games of the Future [Jogos do Futuro] a partir de 2028, acesse phygitalinternational.com ou entre em contato pelo e-mail [email protected].

Notas aos Editores:

Sobre a Phygital International (PI):

A Phygital International é a promotora de esportes phygital globalmente e está focada em inovar e redefinir esportes. É a entidade responsável pela guarda institucional e detentora dos direitos de The Games of the Future [Jogos do Futuro], além de supervisionar o processo de candidatura de cada cidade-sede.

Para obter mais informações, visite https://Phygitalinternational.com ou entre em contato conosco pelo e-mail: [email protected]

Sobre o Games of the Future (GOFT):

The Games of the Future [Jogos do Futuro] é um evento internacional anual que une os universos físico e digital e representa o auge do esporte phygital. O torneio reúne a nova geração de protagonistas do esporte phygital de todo o mundo para competir em uma ampla variedade de disciplinas e desafios phygital. O Games of the Future 2025 foi realizado em Abu Dhabi, enquanto o Games of the Future 2026 será realizado em Astana.

Para mais informações, acesse: https://gofuture.games/

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=EzuMavgtcgA

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FONTE Phygital International