게임즈 오브 더 퓨처 2026, 아스타나 개최 일정 및 종목 확정

차세대 스포츠 대회, 2026년 7월 29일부터 8월 9일까지 아스타나에서 개최…엘리트 선수와 게이머들이 기상천외한 하이브리드 종목에서 경쟁

두바이, 아랍에미리트, 2026년 3월 13일 /PRNewswire/ -- 게임즈 오브 더 퓨처(Games of the Future, GOTF) 2026이 2026년 7월 29일부터 8월 9일까지 12일 간 카자흐스탄 아스타나에서 열린다고 게임즈 오브 더 퓨처 주관사이자 권리 보유 기관인 피지탈 인터내셔널(Phygital International)이 공식 발표했다. 엘리트 선수들이 몸으로 하는 경기와 디지털 게임 플레이를 동시에 펼치는 독특한 방식으로 유명한 대회다.

바리스 아레나(Barys Arena), 비라인 아레나(Beeline Arena), 육상 경기장 '카자흐스탄(Qazaqstan)', 알라우 아이스 팰리스(Alau Ice Palace), 우슈켐피로프 무술 궁전(Ushkempirov Martial Arts Palace) 등 아스타나 주요 경기장에서 개최되는 게임즈 오브 더 퓨처 2026(GOTF 2026)에는 50여 국가에서 900여 선수들이 참가할 것으로 예상된다. 대회 상금은 약 475만 달러이며 10만이 넘는 관중이 현장을 찾을 것으로 전망된다.

Phygital Football Athletes playing on the physical side

게임즈 오브 더 퓨처 2026은 두 핵심 카테고리에서 총 8개 종목으로 치러진다. 하나는 몸으로 하는 경기와 디지털 라운드를 모두 치르는 피지탈(phygital) 스포츠이고 다른 하나는 전 세계적으로 인기 있는 게임 타이틀 몇 종을 대상으로 하는 e스포츠(esports)다.

피지탈 스포츠 부문에서는 팬들에게 큰 인기를 끌었던 종목들이 다시 등장한다. 확정된 종목은 피지탈 축구, 피지탈 농구, 피지탈 사격, 피지탈 댄싱 등이다. 또한 전략적 게임 플레이와 고강도 실제 격투를 결합해 팬 인기가 높은 피지탈 파이팅도 이번에 다시 선보인다.

팬들은 이번에도 스릴 넘치는 e스포츠 경기도 관람할 수 있다. 그 중심은 PC와 모바일 플랫폼 모두에서 메인 종목으로 펼쳐지는 멀티플레이어 온라인 배틀 아레나(MOBA)다. 라인업의 백미는 세계적으로 가장 유명하고 팬도 많기로 유명한 배틀 로얄(Battle Royale)이다.

존 휴잇(John Hewitt) 피지탈 인터내셔널 국제 마케팅 및 커뮤니케이션 디렉터는 "아스타나는 게임즈 오브 더 퓨처의 다음 장을 펼치기에 완벽한 무대"라며 "카자흐스탄은 깊은 스포츠 문화와 디지털로 연결된 젊은 인구가 많으며, 이는 피지탈 경쟁이 지향하는 가치와 정확히 부합한다. 우리는 진정한 글로벌 움직임을 구축하고 있으며, 2026년 대회는 피지탈 스포츠를 세계 스포츠 일정에서 지속적인 위치로 확립하는 또 하나의 단계가 될 것"이라고 말했다.

알리벡 카세노프(Alibek Khassenov) 게임즈 오브 더 퓨처 2026 조직위원회(Directorate of the Games of the Future 2026) 위원장은 "카자흐스탄에서 게임즈 오브 더 퓨처 2026을 개최하고 선수와 팬들을 아스타나로 맞이하게 돼 뿌듯하다"며 "이번 행사는 카자흐스탄을 세계적 수준의 국제 스포츠 개최지로 자리매김하려는 카자흐스탄의 의지를 보여주는 것으로, 참가자 모두가 잊지 못할 추억을 만들기를 기대한다"고 밝혔다.

피지탈 인터내셔널은 아스타나 대회를 넘어 게임즈 오브 더 퓨처 2028년, 2029년, 2030년 대회를 개최할 도시를 선정하는 절차도 공식적으로 시작했다. 세계적 수준으로 피지탈 이벤트를 개최할 비전과 인프라, 의지가 있는 도시와 국가는 2026년 8월 1일까지 유치 의향을 제출할 수 있다.

게임즈 오브 더 퓨처 2026에 대한 최신 소식(새 파트너십, 전체 경기 일정 포함)은 공식 웹사이트에서 확인할 수 있다. 팬들은 또 공식 OTT 플랫폼 tv.gofuture.games에서 아부다비 대회의 주요 장면을 다시 보며 이번 대회를 미리 경험할 수도 있다.

편집자 참고

피지탈 인터내셔널 소개

피지탈 인터내셔널은 전 세계 피지탈 스포츠를 추진하는 기관으로 스포츠 혁신과 재정의를 목표로 활동하고 있다. 게임즈 오브 더 퓨처의 주최자이자 권리 보유 기관이며, 각 개최 도시를 선정하는 입찰 절차를 관리한다.

자세한 내용은 https://Phygitalinternational.com에서 확인하거나 [email protected]으로 문의하면 된다.

게임즈 오브 더 퓨처 소개

게임즈 오브 더 퓨처는 몸으로 하는 스포츠와 디지털 세계를 결합한 연례 국제 행사로 피지탈 스포츠의 최고 무대로 평가받고 있다. 이 대회는 전 세계 차세대 피지탈 스포츠 스타들이 다양한 피지탈 종목과 도전에 참여해 경쟁하는 무대다. 게임즈 오브 더 퓨처 2025는 아부다비에서 열렸으며 게임즈 오브 더 퓨처 2026은 아스타나에서 열릴 예정이다.

자세한 내용 확인: https://gofuture.games/

사진 - https://mma.prnewswire.com/media/2931499/Phygital_Basketball.jpg

사진 - https://mma.prnewswire.com/media/2931500/Phygital_Football.jpg

로고 - https://mma.prnewswire.com/media/2745156/5858524/PhygitalInternational_GOTF_Logo.jpg

SOURCE Phygital International