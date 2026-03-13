Games of the Future 2026 (ألعاب المستقبل 2026): تأكيد المواعيد والتخصصات في أستانا

تتجه أبرز بطولة رياضية من الجيل التالي في العالم إلى أستانا خلال الفترة من 29 يوليو إلى 9 أغسطس 2026، لتجمع نخبة الرياضيين واللاعبين في تخصصات هجينة مبتكرة.

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 12 مارس / آذار 2026 /PRNewswire/ -- أكدت Phygital International، الجهة المروِّجة والمالكة لحقوق Games of the Future (ألعاب المستقبل) (GOTF)، رسميًا أن Games of the Future 2026 (ألعاب المستقبل 2026) ستُقام في أستانا، كازاخستان، خلال الفترة من 29 يوليو إلى 9 أغسطس 2026، لتجمع أبرز رياضيي phygital في العالم على مدى 12 يومًا من المنافسات رفيعة المستوى التي تمزج بصورة فريدة بين الرياضة البدنية واللعب الرقمي.

Phygital Basketball Athletes playing on the digital side Phygital Football Athletes playing on the physical side

وتُقام فعاليات Games of the Future 2026 (GOTF 2026) في مواقع رئيسية عبر المدينة، تشمل Barys Arena، وBeeline Arena، ومجمع ألعاب القوى الرياضي "Qazaqstan"، وقصر الجليد Alau Ice Palace، وقصر Ushkempirov لفنون القتال. ومن المتوقع أن تستقبل البطولة أكثر من 900 رياضي من أكثر من 50 جنسية، يتنافسون على حصة من إجمالي جوائز مؤكدة تبلغ نحو 4.75 مليون دولار أمريكي، أمام جمهور يزيد على 100,000 مشجع.

وستشمل Games of the Future 2026 ثمانية تخصصات ضمن فئتين رئيسيتين: فئة phygital sports، حيث يتواجه المشاركون في جولات فعلية ورقمية، وفئة الرياضات الإلكترونية (esports)، التي تضم بعضًا من أشهر عناوين الألعاب على مستوى العالم.

وفي فئة phygital sports، تشمل المنافسات الجماهيرية العائدة كلًا من Phygital Football، وPhygital Basketball، وPhygital Shooter، وPhygital Dancing. كما تعود أيضًا منافسة Phygital Fighting، وهي من المنافسات المفضلة لدى الجمهور، إذ تجمع بين أسلوب اللعب التكتيكي والمواجهة البدنية عالية الوتيرة.

وسيحظى الجمهور مجددًا بفرصة متابعة منافسات مشوِّقة في الرياضات الإلكترونية، مع تصدّر فئة ساحات المعارك الجماعية عبر الإنترنت (MOBA) للمشهد على كلٍّ من الحاسوب الشخصي والهواتف المحمولة. واستكمالًا للبرنامج، ستسلّط فئة Battle Royale الضوء على أحد أكثر أنماط الألعاب شهرةً وانتشارًا في العالم.

وقال جون هيويت، المدير الدولي للتسويق والاتصالات في Phygital International: "تُعد أستانا المسرح المثالي للفصل التالي من Games of the Future. وتتمتع كازاخستان بثقافة رياضية عميقة وبشريحة سكانية شابة ومتّصلة رقميًا، تجسّد تمامًا ما تمثّله منافسات phygital. ونحن نبني حركة عالمية بحق، ويشكّل عام 2026 خطوة أخرى نحو ترسيخ مكانة phygital sport كموعد ثابت على الروزنامة الرياضية العالمية."

وأضاف أليبك خاسينوف، رئيس مديرية Games of the Future 2026: "تفخر كازاخستان باستضافة Games of the Future 2026 وبالترحيب بالرياضيين والجماهير في أستانا. ويعكس هذا الحدث التزامنا بترسيخ مكانة كازاخستان وجهةً للفعاليات الرياضية الدولية عالمية المستوى، ونتطلع إلى تقديم تجربة لا تُنسى لكل من يحضر."

ومع التطلع إلى ما بعد أستانا، فتحت Phygital International رسميًا باب الترشح لاستضافة نسخ Games of the Future للأعوام 2028 و2029 و2030. وتدعو المدن والدول التي تمتلك الرؤية والبنية التحتية والالتزام اللازمين لتنظيم حدث phygital عالمي المستوى إلى إبداء اهتمامها بحلول 1 أغسطس 2026.

وللاطلاع على آخر المستجدات بشأن Games of the Future 2026، بما في ذلك الشراكات الجديدة والقائمة الكاملة للفعاليات، يُرجى زيارة الموقع الرسمي. كما يمكن للجماهير الحصول على لمحة عمّا يمكن توقّعه وإعادة مشاهدة جميع فعاليات أبوظبي عبر المنصة الرسمية للبث عبر الإنترنت: tv.gofuture.games

ملاحظات للمحررين:

نبذة عن Phygital International (PI):

شركة Phygital International هي المروّج لرياضات phygital عالميًا وتركز على ابتكار الرياضات وإعادة تعريفها. وهي الوصية والمالكة لحقوق Games of the Future (ألعاب المستقبل) وتشرف على عملية المناقصة الخاصة باختيار المدن المضيفة.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة https://Phygitalinternational.com أو التواصل عبر: [email protected]

نبذة عن Games of the Future (ألعاب المستقبل) (GOTF):

Games of the Future (ألعاب المستقبل) هو حدث دولي سنوي يدمج بين العالمين المادي والرقمي ويمثل قمة رياضات phygital. تجمع البطولة الجيل القادم من أبطال رياضات phygital من جميع أنحاء العالم للتنافس في مجموعة متنوعة من تخصصات وتحديات Phygital. وقد أُقيمت Games of the Future 2025 في أبوظبي، فيما ستُقام Games of the Future 2026 في أستانا.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقع الويب: https://gofuture.games/

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2931499/Phygital_Basketball.jpg

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2931500/Phygital_Football.jpg

شعار - https://mma.prnewswire.com/media/2745156/5858524/PhygitalInternational_GOTF_Logo.jpg