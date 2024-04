THE WORLD'S 50 BEST RESTAURANTS ERNENNT DIE „CHAMPIONS OF CHANGE"-PREISTRÄGER 2024

LONDON, 25. April 2024 /PRNewswire/ -- The World's 50 Best Restaurants gibt heute seine Champions of Change 2024 bekannt – die Helden des Gastgewerbes, die sich an vorderster Front für positive Maßnahmen und den langfristigen Fortschritt der Branche und ihrer Communitys einsetzen.

The World’s 50 Best Restaurants announces João Diamante, founder of Diamantes Na Cozinha in Rio de Janeiro and duo Caroline Caporossi and Jessica Rosval behind Roots in Modena, as Champions of Change winners for 2024

Im Rahmen des Programms The World's 50 Best Restaurants 2024, gesponsert von S. Pellegrino & Acqua Panna, geht der Preis an ein Duo in Italien, das mit seiner bahnbrechenden Initiative Frauen mit Migrationshintergrund unterstützt, und an einen brasilianischen Küchenchef, der sich dafür einsetzt, der Jugend in den Favelas von Rio eine bessere Zukunft zu ermöglichen.

Modenas Roots ist ein von Migrantinnen geführtes soziales Unternehmensmodell, das von Caroline Caporossi und der Küchenchefin Jessica Rosval erschaffen wurde. Das Duo gründete im Jahr 2020 den Verein für die Integration von Frauen, dessen Aufgabe es ist, Ressourcen für Frauen bereitzustellen, damit sie Wurzeln schlagen und sich entfalten können. Im Jahr 2022 eröffneten sie zusammen mit ihrer Mitbegründerin Maria Assunta Ioele das sich selbst tragende soziale Modell Roots, in dem Migrantinnen in Modena lernen, arbeiten und Selbstvertrauen aufbauen können, während sie ihre ersten Schritte ins Berufsleben machen.

Der Brasilianer João Diamante wurde ebenfalls zum Champion of Change ernannt. Er ist der Gründer des Sozialprojekts Diamantes Na Cozinha (Diamanten in der Küche), das Koch-, Ernährungs- und Bewirtungskurse für junge Menschen anbietet, die unter prekären Bedingungen leben.

Diamantes Na Cozinha bildet eine neue Generation von Talenten aus und bietet derzeit bis zu 100 Studenten Kurse über ein ganzes Semester an. Anfang dieses Jahres eröffnete Diamante sein eigenes Restaurant in Rio, die Diamante Gastrobar, in dem die meisten Angestellten Absolventen seiner Schule sind.

William Drew, Leitung der Abteilung Content bei The World's 50 Best Restaurants, erklärt: „Die Arbeit, die diese Menschen leisten, um zu einer besseren Zukunft für ihre Community beizutragen, ist bewundernswert. Wir freuen uns, die Entwicklung solch wertvoller Projekte zu unterstützen."

Caroline Caporossi und Jessica Rosval ergänzen: „Es ist eine große Ehre, diese Anerkennung zu erhalten. Wir sind sehr stolz auf unsere Absolventen. Der Erfolg von Roots basiert auf dem Wert, den sie jeden Tag in unserer Küche einbringen, und diese Auszeichnung ist ein weiterer Beweis für das menschliche und wirtschaftliche Potenzial von Frauen überall."

João Diamante kommentiert: „Die Ernennung zum Champion of Change ist ein großes Kompliment, und ich bin dankbar für die Wertschätzung unserer Arbeit. Dieses Projekt wurde ins Leben gerufen, um Menschen aus sozial benachteiligten Stadtteilen von Rio auf dem Weg in eine bessere Zukunft zu helfen, und ich bin stolz darauf, diesen Erfolg mit einem weltweiten Publikum teilen zu können."

