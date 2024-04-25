THE WORLD'S 50 BEST RESTAURANTS 評選出2024年「CHAMPIONS OF CHANGE」獲獎者

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50 Best

25 4月, 2024, 20:11 CST

倫敦2024年4月25日 /美通社/ -- The World's 50 Best Restaurants 今天頒發了 Champions of Change 2024，表彰站在酒店業前沿的典範，他們積極參與行業及社群活動，為長期進步作出積極貢獻。

作為由 S. Pellegrino 和 Acqua Panna 贊助的 「The World's 50 Best Restaurants 2024」計劃的一部分，該獎項表彰了一個意大利的二人組合，他們的突破性倡議支援了移民婦女，以及一位決心幫助里約州貧民窟青年創造更美好的未來的巴西廚師。

The World’s 50 Best Restaurants announces João Diamante, founder of Diamantes Na Cozinha in Rio de Janeiro and duo Caroline Caporossi and Jessica Rosval behind Roots in Modena, as Champions of Change winners for 2024
The World’s 50 Best Restaurants announces João Diamante, founder of Diamantes Na Cozinha in Rio de Janeiro and duo Caroline Caporossi and Jessica Rosval behind Roots in Modena, as Champions of Change winners for 2024

摩德納的 Roots 是由 Caroline Caporossi 和主廚 Jessica Rosval 創立的移民婦女主導的社會企業模式。2020 年，兩人成立了婦女融合協會 (Association for the Integration of Women)，其使命是為婦女提供資源，以便紮根當地和蓬勃發展。2022 年，他們與聯合創始人 Maria Assunta Ioele 一起創辦了 Roots，這是一個自給自足的社會影響模式，幫助摩德納的移民婦女學習、工作和建立自信，邁向職業生涯的第一步。

巴西人 João Diamante 也被評為 Champion of Change，他作為 Diamantes Na Cozinha（廚房中的鑽石）社會專案的創始人，致力於為身處弱勢情況的年輕人舉辦烹飪、營養學和酒店課程。

Diamantes Na Cozinha 正在培育新一代人才，目前為多達 100 名學生提供一學期的課程。今年早些時候，Diamante 在里約開設了自己的餐廳 Diamante Gastrobar，大多數員工都從他的學校畢業。

The World's 50 Best Restaurants 內容總監 William Drew 表示：「這些人為社區創造更美好的未來，所做出的工作令人讚嘆，我們很高興能夠支援如此有價值的專案的發展。」

Caroline Caporossi 和 Jessica Rosval說：「我們能夠獲得這份嘉許，真的非常榮幸。我們為畢業生感到非常自豪；他們每天為我們的廚房帶來價值，造就了 Roots 的成功，而這個獎項是對世界各地女性，在人類和經濟資本方面發展的進一步證明。」

João Diamante 表示：「被評為 Champion of Change 是一項殊榮，非常感謝大家欣賞我們的工作。這個專案是為了幫助里約州的社會弱勢人士，邁向更美好的未來之路，我很榮幸能夠與全球觀眾分享這一點。」

媒體中心：
https://mediacentre.theworlds50best.com

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