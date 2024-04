THE WORLD'S 50 BEST RESTAURANTS 評選出2024年「CHAMPIONS OF CHANGE」獲獎者

倫敦2024年4月25日 /美通社/ -- The World's 50 Best Restaurants 今天頒發了 Champions of Change 2024,表彰站在酒店業前沿的典範,他們積極參與行業及社群活動,為長期進步作出積極貢獻。

作為由 S. Pellegrino 和 Acqua Panna 贊助的 「The World's 50 Best Restaurants 2024」計劃的一部分,該獎項表彰了一個意大利的二人組合,他們的突破性倡議支援了移民婦女,以及一位決心幫助里約州貧民窟青年創造更美好的未來的巴西廚師。