THE WORLD'S 50 BEST RESTAURANTS 評選出2024年「CHAMPIONS OF CHANGE」獲獎者

摩德納的 Roots 是由 Caroline Caporossi 和主廚 Jessica Rosval 創立的移民婦女主導的社會企業模式。2020 年，兩人成立了婦女融合協會 (Association for the Integration of Women)，其使命是為婦女提供資源，以便紮根當地和蓬勃發展。2022 年，他們與聯合創始人 Maria Assunta Ioele 一起創辦了 Roots，這是一個自給自足的社會影響模式，幫助摩德納的移民婦女學習、工作和建立自信，邁向職業生涯的第一步。

巴西人 João Diamante 也被評為 Champion of Change，他作為 Diamantes Na Cozinha（廚房中的鑽石）社會專案的創始人，致力於為身處弱勢情況的年輕人舉辦烹飪、營養學和酒店課程。

Diamantes Na Cozinha 正在培育新一代人才，目前為多達 100 名學生提供一學期的課程。今年早些時候，Diamante 在里約開設了自己的餐廳 Diamante Gastrobar，大多數員工都從他的學校畢業。

The World's 50 Best Restaurants 內容總監 William Drew 表示：「這些人為社區創造更美好的未來，所做出的工作令人讚嘆，我們很高興能夠支援如此有價值的專案的發展。」

Caroline Caporossi 和 Jessica Rosval說：「我們能夠獲得這份嘉許，真的非常榮幸。我們為畢業生感到非常自豪；他們每天為我們的廚房帶來價值，造就了 Roots 的成功，而這個獎項是對世界各地女性，在人類和經濟資本方面發展的進一步證明。」

João Diamante 表示：「被評為 Champion of Change 是一項殊榮，非常感謝大家欣賞我們的工作。這個專案是為了幫助里約州的社會弱勢人士，邁向更美好的未來之路，我很榮幸能夠與全球觀眾分享這一點。」

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