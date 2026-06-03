Thunes viabiliza pagamentos em tempo real do resto do mundo para os Estados Unidos

A Thunes oferece pagamentos em dólares americanos com velocidade, variedade e transparência imbatíveis para empresas e consumidores.

A conectividade direta da Thunes com uma instituição financeira local de primeira linha permite que os pagamentos sejam processados por meio das principais redes bancárias, incluindo ACH, Same-Day ACH e todas as redes de pagamentos em tempo real.

SINGAPURA, 3 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A Thunes, uma Supervia Inteligente para movimentar dinheiro ao redor do mundo, anunciou hoje o lançamento de recursos de pagamento em tempo real nos Estados Unidos. Para os membros da Thunes Direct Global Network, esta expansão oferece recursos de pagamento globais de alto nível para o envio de dinheiro para os EUA, combinando transações ultrarrápidas, otimização de custos e opções flexíveis de liquidação, tudo por meio de uma única API.

A Thunes estabeleceu uma conexão direta com uma instituição financeira de primeira linha dos Estados Unidos para oferecer suporte nativo a pagamentos em dólares americanos por meio da Automated Clearing House (ACH), da Same-Day ACH e de canais de pagamentos em tempo real.

Estes avanços em infraestrutura são possíveis graças ao amplo portfólio de licenças regulatórias da Thunes, que detém 50 Licenças de Transferência de Valores (MTLs) para operar em todos os estados e territórios dos EUA. Essa licença permite que a Thunes ofereça conexões nativas e diretas de nível institucional com sistemas de compensação locais.

As conexões diretas da Thunes reduzem a latência, minimizam os custos transacionais e diminuem significativamente o risco de rejeição de pagamentos, ao contornar as estruturas de intermediários terceirizados de múltiplos níveis. A Thunes Direct Global Network, que aproveita essas conexões, fornece acesso em 140 países e suporta 90 moedas, atingindo mais de 12 bilhões de terminais de carteira digital, carteira de stablecoin e conta bancária.

O lançamento de hoje reforça a capacidade da Thunes de oferecer suporte a empresas — incluindo plataformas da economia gig, operadoras de transferência de valores, prestadores de serviços de pagamento, bancos e neobancos fora dos EUA — para que enviem valores para o país por meio de seus canais preferidos, utilizando uma única API.

Chloé Mayenobe, Vice-diretora Executiva da Thunes, disse:"Os pagamentos em dólares para os EUA têm sido historicamente lentos, opacos e fortemente sobrecarregados por taxas associadas às transferências internacionais de dinheiro - particularmente para as empresas. Ao aproveitar nossas licenças em todos os estados para estabelecer conexões diretas e em tempo real com sistemas de liquidação doméstica em tempo real, juntamente com compensação em dólares americanos de nível institucional, estamos preenchendo uma lacuna de mercado de vários trilhões de dólares. A Thunes está tornando os pagamentos B2B de grande valor instantâneos e sem complicações, além de facilitar mais do que nunca os pagamentos aos consumidores, permitindo que nossos membros em todo o mundo realizem pagamentos nos EUA como se fossem residentes locais."

Ximena Azcuy, diretora de rede para as Américas da Thunes, acrescentou: "Nossa integração direta com uma importante instituição financeira dos Estados Unidos representa uma verdadeira revolução para as empresas internacionais e os usuários finais. Estamos abrindo as portas para transferências internacionais de dinheiro em grande volume e sem complicações para os Estados Unidos. "Quer uma empresa precise de um processamento em lote econômico via ACH ou de um sistema de pagamentos em tempo real, a Thunes oferece agora a vantagem competitiva definitiva para nossos membros em todo o mundo."

Sobre a Thunes

Para mais informações, acesse: https://www.thunes.com/

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/2831061/5984927/Thunes_Logo.jpg

FONTE Thunes