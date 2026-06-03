Thunes permet d'effectuer des paiements en temps réel vers les États-Unis depuis le reste du monde

Thunes propose des services de paiement en dollars américains offrant une rapidité, un choix et une transparence hors pair aux entreprises et aux consommateurs.

Grâce à sa connexion directe avec un établissement financier local de premier plan, Thunes permet d'effectuer des virements via les principaux canaux bancaires, notamment l'ACH, l'ACH en journée et tous les canaux de paiement en temps réel.

SINGAPOUR, 3 juin 2026 /PRNewswire/ -- Thunes, l'autoroute intelligente permettant de transférer des fonds à travers le monde, a annoncé aujourd'hui le lancement de services de paiement en temps réel aux États-Unis. Pour les membres du réseau international Thunes Direct, cette expansion permet d'accéder à des capacités de paiement internationales de premier ordre pour envoyer de l'argent aux États-Unis, alliant des vitesses de transaction ultra-rapides, une rentabilité optimisée et des options de règlement flexibles, le tout via une seule API.

Thunes a établi une connexion directe avec une institution financière américaine de premier rang afin de prendre en charge nativement les paiements en dollars américains via les systèmes ACH (Automated Clearing House), ACH le jour même et les canaux de paiement en temps réel.

Cette avancée majeure en matière d'infrastructure est rendue possible grâce à l'ensemble complet de licences réglementaires détenues par Thunes, qui dispose de 50 licences de transfert de fonds (MTL) lui permettant d'exercer ses activités dans tous les États et territoires des États-Unis. Ce portefeuille de licences permet à Thunes d'offrir des connexions natives et directes de niveau institutionnel aux systèmes de compensation locaux.

Les connexions directes de Thunes réduisent la latence, minimisent les coûts de transaction et diminuent considérablement le risque de rejet de paiement en contournant les structures intermédiaires à plusieurs niveaux gérées par des tiers. Le réseau Direct Global Network de Thunes, qui s'appuie sur ces connexions, couvre 140 pays et prend en charge 90 devises, desservant plus de 12 milliards de points de connexion, qu'il s'agisse de portefeuilles mobiles, de portefeuilles de stablecoins ou de comptes bancaires.

Le lancement d'aujourd'hui renforce la capacité de Thunes à aider les entreprises, notamment les plateformes de l'économie des petits boulots, les opérateurs de transfert d'argent, les prestataires de services de paiement, les banques et les néobanques situées en dehors des États-Unis, à envoyer des fonds vers ce pays via leurs canaux de paiement préférés grâce à une seule API.

Chloé Mayenobe, le PDG adjoint de Thunes, a déclaré : « Les paiements en dollars américains vers les États-Unis ont toujours été lents, opaques et grevés de frais élevés liés aux transferts transfrontaliers, en particulier pour les entreprises. En mettant à profit nos licences dans tous les États pour établir des connexions avec des réseaux de paiement nationaux directs et en temps réel, tout en proposant des services de compensation en dollars américains de niveau institutionnel, nous comblons une lacune du marché estimée à plusieurs milliers de milliards de dollars. Thunes rend les paiements B2B de gros montants instantanés et fluides, et facilite plus que jamais les paiements aux consommateurs, permettant ainsi à nos membres du reste du monde d'effectuer des paiements aux États-Unis comme s'ils étaient des acteurs locaux. »

Ximena Azcuy, la responsable du réseau pour les Amériques chez Thunes a ajouté : « Notre intégration directe avec une institution financière américaine de premier plan change véritablement la donne pour les entreprises internationales et les utilisateurs finaux. Nous ouvrons la voie à des transferts d'argent transfrontaliers fluides et à haut volume vers les États-Unis. Que les entreprises aient besoin d'un traitement par lots économique via ACH ou d'un système de paiement en temps réel, Thunes offre désormais un avantage concurrentiel décisif à nos membres partout dans le monde. »

À propos de Thunes

Pour obtenir plus d'informations, rendez-vous sur https://www.thunes.com/

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