Um em cada três beneficiários tem problemas para pagar por itens essenciais devido ao "imposto de fricção" nas trilhas de pagamento globais fragmentadas

Novos dados da Thunes e da Juniper Research revelam um impasse brutal na fragmentação dos pagamentos globais: 82% dos usuários dependentes de remessas enfrentam problemas devido a atrasos ou taxas ocultas

SINGAPURA, 16 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- Os sistemas de pagamento globais fragmentados estão promovendo a exclusão financeira, atingindo as pessoas mais vulneráveis do mundo com um "imposto de fricção" de altas taxas e atrasos.

De acordo com o Índice de Interoperabilidade de Pagamentos Transfronteiriços da Thunes, produzido em conjunto com a Juniper Research, um em cada três (33%) beneficiários de remessas enfrenta dificuldades para pagar alimentos, aluguel ou serviços básicos porque os fundos internacionais essenciais enviados a eles ficam presos em sistemas fragmentados.

As descobertas destacam as consequências reais da fragmentação global, com atrasos se traduzindo diretamente em estresse financeiro, instabilidade e oportunidades perdidas. A pesquisa, baseada em um levantamento com mais de 6.500 pessoas em dez grandes mercados, aponta para um impasse de fragmentação estrutural no centro da economia global: embora os sistemas de pagamento domésticos tenham se tornado instantâneos, as redes que os conectam além das fronteiras não conseguiram acompanhar o ritmo.

O custo humano dos atrasos de pagamento

O relatório destaca que, para quem depende de pagamentos internacionais, o impacto vai muito além do inconveniente.

Impacto no acesso ao essencial: 82% dos beneficiários tiveram pelo menos um problema, como falta de comida, aluguel ou contas de serviços públicos, estresse ou tiveram que recusar o trabalho devido a atrasos, taxas ou incerteza em relação às remessas.

82% dos beneficiários tiveram pelo menos um problema, como falta de comida, aluguel ou contas de serviços públicos, estresse ou tiveram que recusar o trabalho devido a atrasos, taxas ou incerteza em relação às remessas. Impacto na saúde mental: 42% dos usuários relataram sentir estresse ou ansiedade devido à falta de transparência e rapidez em suas transações internacionais.

42% dos usuários relataram sentir estresse ou ansiedade devido à falta de transparência e rapidez em suas transações internacionais. O déficit de transparência: 41% dos remetentes ainda são atingidos por valores finais "surpresa", uma falta de clareza que atinge mais duramente os usuários mais jovens (18–24), com 49% relatando total falta de clareza sobre custos iniciais.

41% dos remetentes ainda são atingidos por valores finais "surpresa", uma falta de clareza que atinge mais duramente os usuários mais jovens (18–24), com 49% relatando total falta de clareza sobre custos iniciais. Risco de sobrevivência: entre os usuários vulneráveis que dependem de remessas, 33% lutaram para pagar pelo essencial, 33% recorreram a empréstimos a curto prazo para cobrir despesas e 23% tiveram relacionamentos abalados devido a problemas de pagamento.

Chloe Mayenobe, vice-diretora executiva da Thunes, disse: "Esses dados expõem uma verdade brutal: o "imposto de fricção" transfronteiriço é um parasita da economia global, e o custo está sendo pago por aqueles que menos podem arcar com ele. Embora os pagamentos domésticos tenham se tornado instantâneos, nossos sistemas globais permanecem insistentemente desconectados. A interoperabilidade é um requisito fundamental para a equidade financeira. À medida que trabalhamos coletivamente para atingir as metas de custo de remessa do G20, o setor deve priorizar o fim desse impasse de fragmentação."

Nick Maynard, vice-presidente de Pesquisa da Juniper Research, acrescentou: "O que esta pesquisa deixa claro é que a fragmentação de pagamentos não é mais simplesmente um desafio de infraestrutura; é uma questão social e econômica com consequências humanas reais. Embora as redes de pagamento domésticas tenham evoluído para oferecer velocidade e conveniência, as transações transfronteiriças continuam limitadas por sistemas desconectados que criam custos, atrasos e incertezas desnecessários. Para milhões de pessoas que dependem de remessas para cobrir despesas cotidianas, essas ineficiências funcionam como um "imposto de fricção" oculto. O setor fez avançou de forma expressiva na modernização dos pagamentos, mas alcançar uma verdadeira interoperabilidade além das fronteiras é agora uma das prioridades mais importantes para a criação de um sistema financeiro global mais inclusivo."

Baixe o relatório completo: O Índice de Interoperabilidade de Pagamentos Transfronteiriços da Thunes.

Metodologia

A pesquisa é baseada em um levantamento online com consumidores conduzida pela Juniper Research em abril de 2026, captando opiniões sobre pagamentos transfronteiriços tanto de usuários quanto de não usuários de serviços internacionais de transferência de dinheiro. Um total de 6.763 respostas atendeu a todos os critérios de qualidade e triagem e foram incluídas na análise. Os entrevistados representavam uma ampla combinação de níveis de renda em 10 mercados: Estados Unidos, Brasil, Reino da Arábia Saudita, China, Índia, Filipinas, Reino Unido, Alemanha, África do Sul e Nigéria.

Juntamente com a pesquisa, foi desenvolvido um Índice de Interoperabilidade de Pagamentos para avaliar a facilidade com que os pagamentos podem ser feitos além das fronteiras. O índice avalia os mercados em cinco dimensões centrais, utilizando indicadores provenientes de fontes estabelecidas, incluindo o World Bank Global Findex Database 2025 e os dados de custos de remessas do Banco Mundial, como o indicador trimestral SmaRT que acompanha o custo de envio de 200 dólares internacionalmente.

Sobre a Thunes

Saiba mais sobre a Thunes: https://www.thunes.com.

Sobre a Juniper Research

Saiba mais sobre a Juniper Research: www.juniperresearch.com.

FONTE Thunes