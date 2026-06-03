튠즈, 전 세계에서 미국으로 향하는 실시간 결제 지원

튠즈, 기업과 소비자에 전례 없는 속도, 선택권 및 투명성을 갖춘 USD 결제 제공

튠즈, 미국 현지 1급 금융기관과의 직접 연결을 통해 ACH, 당일 ACH 및 모든 실시간 결제망을 포함한 주요 은행 결제망을 통한 지급 지원

싱가포르, 2026년 6월 3일 /PRNewswire/ -- 6월 3일 전 세계 자금 이동을 위한 스마트 슈퍼하이웨이(Smart Superhighway)인 튠즈(Thunes)가 미국으로 향하는 실시간 결제 기능을 출시한다고 발표했다. 이번 확장을 통해 튠즈 다이렉트 글로벌 네트워크(Thunes Direct Global Network) 회원사는 단일 API를 통해 초고속 거래 처리, 최적화된 비용 효율성, 유연한 결제 선택권을 결합하여 미국으로 송금할 수 있는 우수한 글로벌 결제 기능을 제공한다.

튠즈는 미국 현지 1급(tier 1) 금융기관과 직접 연결을 구축해 자동 청구소(Automated Clearing House, ACH), 당일 ACH(Same-Day ACH) 및 실시간 결제 레일을 통한 USD 지급을 네이티브 방식으로 지원한다.

이번 인프라의 이정표는 미국 주와 준주 전역에서 운영하기 위해 50개의 송금 라이선스(Money Transmission Licenses, MTL)를 자체 보유한 튠즈의 포괄적인 규제 라이선스 기반을 바탕으로 가능해졌다. 이러한 라이선스 보유를 통해 튠즈는 현지 청산 시스템에 대한 네이티브 직접 기관급 연결을 제공할 수 있다.

튠즈의 직접 연결은 다단계로 이루어진 제3자 중개 설정을 우회함으로써 지연 시간을 줄이고, 거래 비용을 최소화하며, 결제 거절 위험을 획기적으로 감소시킨다. 이러한 연결을 활용하는 튠즈의 다이렉트 글로벌 네트워크는 140개국에서 접근성을 제공하고 90개 통화를 지원하며, 120억 개 이상의 모바일 지갑, 스테이블코인 지갑 및 은행 계좌 엔드포인트에 도달한다.

이번 출시는 긱 이코노미(gig economy) 플랫폼, 송금 사업자, 결제 서비스 제공업체, 은행 및 미국 외 지역의 인터넷 전문은행(neobanks)이 단일 API를 통해 선호하는 레일로 미국 내에 송금할 수 있도록 지원하는 튠즈의 역량을 공고히 한다.

튠즈의 클로에 마예노브(Chloé Mayenobe) 부대표는 "미국으로 향하는 USD 결제는 역사적으로 느리고 불투명했으며, 특히 기업의 경우 국가 간 자금 이동과 관련된 수수료 부담이 컸다. 튠즈는 미국 전역에서 확보한 라이선스를 활용해 기관급 USD 청산과 함께 직접 실시간 국내 결제망 연결을 도입함으로써 수조 달러 규모의 시장 격차를 해소하고 있다. 튠즈는 대규모 B2B 결제를 즉각적이고 마찰 없이 처리할 수 있도록 하고 소비자 지급을 그 어느 때보다 쉽게 만들어 전 세계 회원사가 현지 기업처럼 미국으로 지급할 수 있는 역량을 제공하고 있다"고 말했다.

튠즈의 시메나 아스쿠이(Ximena Azcuy) 미주 네트워크 총괄은 "미국 주요 금융기관과의 직접적인 통합은 글로벌 기업과 최종 사용자에게 완전한 게임 체인저다. 우리는 미국으로 향하는 원활한 대규모 국경 간 자금 이동의 물꼬를 열고 있다. ACH를 통한 기업의 비용 효율적인 일괄 처리 필요 여부 또는 실시간 결제 체계 필요 여부와 상관없이 튠즈는 이제 전 세계 회원사에 궁극적인 경쟁 우위를 제공한다"고 덧붙였다.

튠즈 소개

자세한 정보는 다음 웹사이트에서 확인할 수 있다: https://www.thunes.com/

로고: https://mma.prnewswire.com/media/2831061/5984927/Thunes_Logo.jpg

SOURCE Thunes