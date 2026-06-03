Thunes habilita los pagos en tiempo real a EE.UU. desde el resto del mundo.

Thunes ofrece pagos en dólares estadounidenses con una velocidad, variedad y transparencia inigualables para empresas y consumidores.

La conexión directa de Thunes con una institución financiera local de primer nivel permite realizar pagos a través de las principales redes bancarias, incluyendo ACH, ACH el mismo día y todas las redes de pagos en tiempo real.

SINGAPUR, 3 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Thunes, la plataforma inteligente para transferir dinero a nivel mundial, anunció hoy el lanzamiento de sus capacidades de pago en tiempo real en Estados Unidos. Para los miembros de la red Thunes Direct Global, esta expansión ofrece capacidades de pago globales superiores para enviar dinero a EE.UU., combinando transacciones ultrarrápidas, una eficiencia de costes optimizada y opciones de liquidación flexibles, todo a través de una única API.

Thunes ha establecido una conexión directa con una institución financiera estadounidense de primer nivel para admitir de forma nativa pagos en dólares estadounidenses a través de la Cámara de Compensación Automatizada (ACH), ACH el mismo día y sistemas de pago en tiempo real.

Este hito en infraestructura es posible gracias a la amplia cartera de licencias regulatorias de Thunes, que cuenta con 50 Licencias de Transmisión de Dinero (MTL) para operar en todos los estados y territorios de EE.UU. Esta titularidad de licencias permite a Thunes proporcionar conexiones nativas y directas de nivel institucional a los sistemas de compensación locales.

Las conexiones directas de Thunes reducen la latencia, minimizan los costes de transacción y disminuyen significativamente el riesgo de rechazo de pagos al evitar la necesidad de intermediarios de terceros. La Red Thunes Direct Global, que aprovecha estas conexiones, ofrece acceso a 140 países y admite 90 monedas, llegando a más de 12 mil millones de monederos móviles, monederos de stablecoins y cuentas bancarias.

El lanzamiento de hoy consolida la capacidad de Thunes para ayudar a empresas como plataformas de economía colaborativa, operadores de transferencia de dinero, proveedores de servicios de pago, bancos y neobancos fuera de EE.UU. a enviar valor al país a través de sus plataformas preferidas con una única API.

Chloé Mayenobe, consejero delegado adjunto de Thunes declaró: "Históricamente, los pagos en dólares a EE.UU. han sido lentos, poco transparentes y han estado fuertemente gravados por las comisiones asociadas a las transferencias internacionales de dinero, especialmente para las empresas. Al aprovechar nuestras licencias en todos los estados para establecer conexiones con redes nacionales directas y en tiempo real, junto con la compensación de dólares de nivel institucional, estamos cubriendo una brecha de mercado de varios billones de dólares. Thunes está haciendo que los pagos B2B de gran volumen sean instantáneos y sin fricciones, y facilitando los pagos a consumidores como nunca antes, lo que permite a nuestros miembros en el resto del mundo realizar pagos a EE.UU. como si fueran residentes locales".

Ximena Azcuy, responsable de la Red – América en Thunes, añadió: "Nuestra integración directa con una importante institución financiera estadounidense supone un cambio radical para las empresas internacionales y los usuarios finales. Estamos facilitando enormemente las transferencias de dinero transfronterizas de gran volumen hacia Estados Unidos. Tanto si una empresa necesita un procesamiento por lotes rentable mediante ACH como si requiere un sistema de pagos en tiempo real, Thunes ofrece ahora la máxima ventaja competitiva a nuestros miembros en todo el mundo."

Acerca de Thunes

Para más información, visite: https://www.thunes.com/

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