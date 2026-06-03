Thunes desbloquea pagos en tiempo real a EE. UU. desde el resto del mundo

Thunes ofrece pagos en dólares estadounidenses con una velocidad, elección y transparencia sin igual para empresas y consumidores.

La conectividad directa de Thunes con una institución financiera local de nivel 1 permite realizar pagos a través de las principales vías bancarias, como cámara de compensación automatizada (ACH), ACH el mismo día y todas las vías de pago en tiempo real.

SINGAPUR, 3 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Thunes, la superautopista inteligente para mover dinero por todo el mundo, anunció hoy el lanzamiento de capacidades de pago en tiempo real en Estados Unidos. Para los miembros de la red mundial directa de Thunes, esta expansión desbloquea capacidades de pago globales superiores para enviar dinero a EE. UU., al combinar velocidades de transacción ultrarrápidas, eficiencia de costos optimizada y opciones de liquidación flexibles a través de una sola API.

Thunes ha establecido una conexión directa con una institución financiera estadounidense de nivel 1 para respaldar de forma nativa los cobros en dólares estadounidenses a través de la cámara de compensación automatizada (ACH, por sus siglas en inglés), ACH el mismo día y las rutas de pagos en tiempo real.

Este hito en la infraestructura es posible gracias a la amplia presencia de licencias regulatorias propias de Thunes, que cuenta con 50 licencias de transmisión de dinero (MTL) para operar en todos los estados y territorios de EE. UU. Contar con la propiedad de esta licencia permite a Thunes proporcionar conexiones nativas y directas de grado institucional a los sistemas de compensación locales.

Las conexiones directas de Thunes reducen la latencia, minimizan los costos en las transacciones y reducen de manera significativa el riesgo de pagos rechazados, ya que omite las configuraciones de intermediarios de terceros de múltiples niveles. La red global directa de Thunes, que aprovecha estas conexiones, proporciona acceso a 140 países y admite 90 monedas, para llegar a más de 12.000 millones de billeteras móviles, billeteras de stablecoins y terminales de cuentas bancarias.

El lanzamiento de hoy consolida la capacidad de Thunes para apoyar a las empresas, incluidas las plataformas de economía de trabajos pequeños (economía gig), los operadores de transferencia de dinero, los proveedores de servicios de pago, los bancos y los neobancos fuera de EE. UU., para enviar dinero al país a través de sus rutas preferidas con una sola API.

Chloé Mayenobe, directora ejecutiva adjunta de Thunes, comentó: "Los pagos en dólares estadounidenses han sido históricamente lentos, con poca transparencia y muy cargados con las tarifas asociadas con el movimiento transfronterizo de dinero, en particular para las empresas. Al aprovechar nuestras licencias en todos los estados para introducir conexiones a rutas nacionales directas en tiempo real junto con la compensación de dólares de grado institucional, estamos abordando una brecha de mercado multimillonaria. Thunes hace que los pagos B2B de gran tamaño se hagan al instante y sin problemas, y hace que los pagos de los consumidores sean más fáciles que nunca, lo que brinda a nuestros miembros en el resto del mundo la posibilidad de cobrar en EE. UU. al igual como lo hacen los locales".

Ximena Azcuy, jefa de Red para las Américas en Thunes, agregó: "Nuestra integración directa con una institución financiera principal de EE. UU. es un cambio total para las empresas internacionales y los usuarios finales. Estamos abriendo las puertas para mover dinero transfronterizo de gran volumen y sin problemas hacia Estados Unidos. Ya sea que una empresa requiera procesar lotes de manera rentable a través de ACH o un esquema de pago en tiempo real, Thunes ahora ofrece la máxima ventaja competitiva para nuestros miembros en todo el mundo".

Acerca de Thunes

Para obtener más información, visite: https://www.thunes.com/

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FUENTE Thunes