텐룽, 2025 세계 에이즈의 날에 혁신적 혈액 검사 솔루션 공개...수혈 안전 강화에 일익

시안, 중국 2025년 11월 29일 /PRNewswire/ -- 텐룽(Tianlong)이 2025년 세계 에이즈의 날을 맞아 일체형 핵산 혈액 검사 솔루션을 공개하면서 더 진보한 전 세계 수혈 안전성에 대한 헌신을 다시 한번 천명했다. 이 솔루션은 고감도 NAT 시약을 고도로 자동화해 결합한 제품으로 저바이러스 부하 감염을 조기에 검출하는 역할을 한다. 이는 수혈로 인한 HIV 감염을 줄이고 안전한 혈액이 필요한 환자를 보호하는 데 필수적인 단계다.

조기 발견으로 혈액 안전성 강화

혈액 안전성 확보는 수혈로 인한 감염을 가장 효과적으로 막는 수단이다. 텐룽은 검사 정확도를 높이고 실험실에서 HBV, HCV, HIV-1, HIV-2를 조기에 발견해 전 세계 공중 보건 활동을 지원하는 한편 헌혈 받은 혈액에 대한 신뢰도를 높이고 있다.

혈액 스크리닝 적용을 위한 완전 자동화 워크플로

텐룽 솔루션의 핵심은 혈액 센터와 대규모 스크리닝 프로그램에 맞춰 개발한 Aurora PANA X6 전자동 핵산 추출 시스템이다.

Gentier 96 Real-time PCR System과 함께 이용하면 기존 튜브 로딩, 바코드 식별, 자동 캡핑/디캡핑, 직접 검체 풀링, 핵산 추출, PCR 설정, PCR 증폭을 통합해 진정한 검체 투입, 결과 출력 프로세스를 구현할 수 있다. 이렇게 엔드투엔드 자동화를 구현하면 수작업이 줄고 오염 위험이 낮아져 운영이 더욱 안전해진다.

대량 혈액 스크리닝 수요를 충족하는 대규모 처리량

Aurora PANA X6는 회당 최대 576개의 검체, 하루에 1152개의 검체를 처리할 수 있어 대량 스크리닝에 필요한 용량을 제공한다. 자동 캡핑/디캡핑 기능으로 기존 검체 튜브를 로드할 수 있어 작업에 일관성이 생기고 오염이 일어나지 않는다.

직접 풀링과 유연한 스크리닝 모드

이 시스템은 딥웰 플레이트에 직접 풀링되기 때문에 추가 수집 튜브가 필요 없으며 개별 검사와 6-in-1 풀링 검사도 가능해 실험실에서는 효율과 민감도를 모두 확보할 수 있다.

이 시스템은 또 성능이 안정적으로 발휘되도록 작업 구역이 서로 독립되어 있고 HEPA 여과, UV 소독, 공기 흐름 제어, 드립 방지 기능도 갖췄다. 따라서 까다로운 실험실 환경에서도 완건한 생물학적 안전성을 제공한다.

저부하 감염을 탐지하는 고감도 NAT 시약

KHB의 고감도 NAT 시약은 추출과 증폭이 모두 가능한 올인원 형식으로 정성적 실시간 PCR로 텐룽의 자동 플랫폼을 보완한다.

이 시약 시스템은 저바이러스 부하에서도 HBV와 HCV, HIV-1, HIV-2를 검출할 수 있다. 따라서 실험실에서는 창기 감염을 찾아내고 수혈로 인한 질병의 위험을 낮출 수 있으며 혈액 공급 안전성을 전체적으로 개선할 수 있다.

이 같은 조기 탐지 기능은 헌혈, 수혈 시 인명 보호에 기여하는 만큼, 텐룽의 솔루션 출시는 세계 에이즈의 날에 더욱 뜻깊은 성과로 평가받고 있다.

수혈 안전성 제고 - 오늘도 또 내일도 꾸준히

리밍(Li Ming) 티엔롱 CEO는 "세계 에이즈의 날을 맞아 안전한 수혈로 타인의 생명을 지키겠다는 다짐을 다시금 상기하게 된다"며 "톈롱은 실험실에서 정확성을 높이고, 생물학적 안전성을 배가해주며, HIV 전파를 막아 주는 솔루션을 연구실에 공급하는 것을 사명으로 삼고 있다"고 말했다.

텐룽 소개

1997년에 설립된 텐룽은 유전자 검사와 분자 진단 분야를 선도하는 기업이다. 계열사 상하이 케화 바이오 엔지니어링(Shanghai Kehua Bio-engineering)과 함께 다섯 가지 핵심 기술 플랫폼, 즉 면역진단, 생화학, 분자진단, 현장진단(POCT), 질량분석 플랫폼을 구축해 기기와 체외진단(IVD) 시약의 연구, 개발, 제조를 전문으로 하고 진행하는 한편 임상 진단, 혈액 센터, 질병 관리, 수의 방역, 식품 안전 등 여러 분야에서 다양하게 솔루션을 공급하고 있다.

