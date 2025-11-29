Tianlong、2025年世界エイズデー（World AIDS Day 2025）に革新的な血液スクリーニング・ソリューションで輸血の安全性を強化

西安（中国）、2025年11月29日 /PRNewswire/ -- 2025年世界エイズデー（World AIDS Day 2025）に際し、Tianlongは完全統合型核酸血液スクリーニング・ソリューションを発表し、世界の輸血安全性の向上へ取り組む姿勢を改めて表明しました。高度な自動化と高感度NAT試薬を組み合わせた本ソリューションは、低ウイルス量感染の早期検出を可能にします。これは輸血によるHIV感染を減らし、安全な血液に依存する患者を守る上で不可欠な一歩です。

早期検出による血液安全性の強化

(PRNewsfoto/Tianlong Science and Technology)

血液の安全性を確保することは、依然として輸血感染に対する最も効果的な防御策の1つです。スクリーニング精度を高め、検査室がHBV、HCV、HIV-1、HIV-2の感染初期段階での検出を可能にすることで、Tianlongは世界の公衆衛生への取り組みを支援し、献血された血液1単位ごとの信頼性を強化します。

血液スクリーニング・アプリケーション向け完全自動化ワークフロー

Tianlongのソリューションの中核をなすのは、血液センターおよび大規模スクリーニング・プログラム向けに開発されたAurora PANA X6完全自動核酸抽出システムです。

Gentier 96リアルタイムPCRシステムと組み合わせることで、本プラットフォームは真の「サンプル投入、結果出力（sample-in, result-out）」プロセスを実現し、元のチューブへのサンプル投入、バーコード識別、自動キャップ着脱、サンプル直接のプーリング、核酸抽出、PCRセットアップ、PCR増幅を統合します。この包括的な自動化により、手作業が削減され、汚染リスクが低減され、操作の安全性が向上します。

大量血液スクリーニング需要に対応する高スループット

Aurora PANA X6は1回あたり最大576サンプル、1日あたり1,152サンプルを処理し、大量スクリーニングに必要な処理能力を提供します。自動キャップ着脱機能を備えたオリジナル・サンプル・チューブのロード機能により、一貫性のある汚染管理された操作を保証します。

ダイレクト・プーリングと柔軟なスクリーニング・モード

システムはディープウェル・プレートへの直接プーリング（追加の採取チューブ不要）を実施し、個別検査と6-in-1プール検査をサポートします。これにより検査室は効率性と感度を両立させられます。

信頼性の高い性能を確保するため、プラットフォームは独立した作業ゾーン、HEPAフィルター、UV消毒、制御された気流、防滴設計を備え、過酷な検査環境下でも堅牢なバイオセーフティを実現します。

低ウイルス量感染を検出する高感度NAT試薬

KHBの高感度NAT試薬は、Tianlongの自動化プラットフォームを補完し、抽出と増幅を統合したオールインワン形式の定性リアルタイムPCRを採用しています。

本試薬システムは、低ウイルス量でもHBV、HCV、HIV-1、HIV-2を検出するよう設計されており、検査室がウィンドウ期間の感染を特定し、輸血伝播性疾患のリスクを低減し、血液供給全体の安全性を向上させることを可能にします。

世界エイズデー（World AIDS Day）に際し、この早期ウィンドウ検出能力は、献血と輸血に関わるすべての生命を守るという共通の取り組みを浮き彫りにします。

より安全な輸血を — 今日も、そして常に

「世界エイズデー（World AIDS Day ）は、1回1回の安全な輸血が人間の生命を守る約束であることを改めて認識させてくれます」と、TianlongのCEOであるLi Mingは述べています。「私たちの使命は、検査室に、精度を高め、バイオセーフティを強化し、HIV感染予防に向けた世界的な取り組みを支援するソリューションを提供することです。」

Tianlongについて

1997年に設立されたTianlong Science and Technologyは、遺伝子検査および分子診断分野のパイオニアです。グループ会社であるShanghai Kehua Bio-engineering Co., Ltd.（KHB）と共に、機器および体外診断（IVD）用試薬の研究開発・製造に特化し、5つのコア技術プラットフォーム（免疫診断、生化学、分子診断、POCT、質量分析）を確立しました。その専門性を礎に、私たちは臨床診断、血液センター、疾病管理、獣医防疫、食品安全など幅広い分野において包括的なソリューションを提供しています。

詳細については、Tianlongの公式ウェブサイトおよびLinkedIn、Facebook、Twitterの各ページをご覧ください。

https://www.medtl.net/

linkedin.com/company/tianlongbiotech/

https://www.facebook.com/TianlongGlobal/

https://x.com/TianlongGlobal

SOURCE Tianlong Science and Technology