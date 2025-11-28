Tianlong renforce la sécurité transfusionnelle grâce à des solutions innovantes de dépistage sanguin à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le sida 2025

XI'AN, Chine, 28 novembre 2025 /PRNewswire/ -- À l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le SIDA 2025, Tianlong réitère son engagement à faire progresser la sécurité transfusionnelle mondiale en présentant sa solution entièrement intégrée de dépistage des acides nucléiques dans le sang. En associant une automatisation poussée à des réactifs NAT (Nucleic Acid Testing) à haute sensibilité, cette solution permet de détecter plus rapidement les infections à faible charge virale, ce qui constitue une étape essentielle pour réduire la transmission du VIH par transfusion et protéger les patients qui dépendent de la sécurité transfusionnelle.

Renforcer la sécurité transfusionnelle grâce à une détection plus précoce

Garantir l'innocuité du sang reste l'un des moyens de défense les plus efficaces contre les infections transmises par transfusion. En améliorant la précision du dépistage et en permettant aux laboratoires de détecter le VHB, le VHC, le VIH-1 et le VIH-2 aux premiers stades de l'infection, Tianlong soutient les efforts mondiaux en matière de santé publique et renforce la confiance dans chaque unité de sang donnée.

Un flux de travail entièrement automatisé pour les applications de dépistage sanguin

Au cœur de la solution de Tianlong se trouve le système d'extraction d'acide nucléique entièrement automatisé Aurora PANA X6, développé pour les centres de transfusion sanguine et les programmes de dépistage à grande échelle.

Associée au système PCR en temps réel Gentier 96, la plateforme permet un véritable processus d'échantillonnage et de résultat, en intégrant : le chargement original des tubes, l'identification par code-barres, le capsulage/décapsulage automatisé, le regroupement direct des échantillons, l'extraction des acides nucléiques, la préparation et l'amplification de la PCR. Cette automatisation de bout en bout permet de réduire les étapes manuelles, de diminuer le risque de contamination et d'améliorer la sécurité opérationnelle.

Débit élevé pour les demandes de dépistage sanguin à haut volume

Aurora PANA X6 traite jusqu'à 576 échantillons par cycle et 1 152 échantillons par jour, offrant ainsi la capacité requise pour le criblage de grands volumes. La possibilité de charger des tubes d'échantillons originaux avec un bouchage/débouchage automatisé garantit des opérations cohérentes et contrôlées en termes de contamination.

Modes de mise en commun directe et de sélection souple

Le système permet la mise en commun directe dans des plaques à puits profonds, éliminant ainsi le besoin de tubes de collecte supplémentaires, et prend en charge les tests individuels et les tests groupés 6-en-1, ce qui permet aux laboratoires de trouver un équilibre entre efficacité et sensibilité.

Afin de garantir des performances fiables, la plateforme est dotée de zones de travail indépendantes, d'une filtration HEPA, d'une désinfection par ultra-violet, d'un flux d'air contrôlé et d'une conception anti-goutte, offrant une biosécurité solide dans les environnements de laboratoire exigeants.

Réactifs NAT à haute sensibilité pour détecter les infections à faible charge

Le réactif NAT à haute sensibilité de KHB complète la plateforme automatisée de Tianlong, qui utilise la PCR qualitative en temps réel dans un format tout-en-un intégrant l'extraction et l'amplification.

Le système de réactifs est conçu pour détecter le VHB, le VHC, le VIH-1 et le VIH-2, même à de faibles charges virales, ce qui permet aux laboratoires d'identifier les infections en période de latence, de réduire le risque de maladies transmises par transfusion et d'améliorer la sécurité globale de l'approvisionnement en sang.

À l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le sida, cette capacité de détection précoce met en lumière un engagement commun à protéger chaque vie liée au don de sang et à la transfusion.

S'engager pour des transfusions plus sûres, aujourd'hui et chaque jour

« En cette Journée mondiale de lutte contre le sida, nous nous rappelons que chaque transfusion sûre représente une promesse de protection pour une autre vie humaine », a déclaré Li Ming, PDG de Tianlong. « Notre mission est d'équiper les laboratoires de solutions qui permettent d'améliorer la précision, de renforcer la biosécurité et de soutenir l'effort mondial de prévention de la transmission du VIH ».

À propos de Tianlong

Tianlong Science and Technology, fondé en 1997, est un pionnier dans le domaine des tests génétiques et des diagnostics moléculaires. Avec la société de notre groupe, Shanghai Kehua Bio-engineering Co, Ltd. (KHB), nous avons établi cinq plateformes technologiques principales, immunodiagnostic, biochimie, diagnostic moléculaire, POCT et spectrométrie de masse spécialisées dans la recherche, le développement et la fabrication d'instruments et de réactifs de diagnostic in vitro (IVD). Nous proposons des solutions complètes dans un large éventail de secteurs, notamment le diagnostic clinique, les centres de transfusion sanguine, le contrôle des maladies, la prévention des épidémies vétérinaires et la sécurité alimentaire.

