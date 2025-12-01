Tianlong refuerza la seguridad de las transfusiones con soluciones innovadoras para el análisis de sangre en el Día Mundial del SIDA 2025

XI'AN, China, 1 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- En el Día Mundial del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) 2025 (World AIDS Day 2025), Tianlong reitera su compromiso con la mejora de la seguridad de las transfusiones a nivel mundial mediante la presentación de su solución totalmente integrada para la detección de ácidos nucleicos en sangre. Al combinar un alto grado de automatización con reactivos para pruebas de ácidos nucleicos (NAT, por sus siglas en inglés) de alta sensibilidad, la solución permite la detección temprana de las infecciones con carga viral baja, lo que es esencial para reducir el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) que se transmite por transfusiones y proteger a los pacientes que dependen de sangre segura.

Fortalecimiento de la seguridad hematológica mediante la detección temprana

Garantizar la seguridad hematólogica sigue siendo una de las medidas más eficaces contra las infecciones que se transmiten por transfusión. Al mejorar la precisión de las pruebas de detección y permitir que los laboratorios detecten el virus de la hepatitis B (VHB), el virus de la hepatitis C (VHC), el VIH-1 y el VIH-2 durante las etapas tempranas de la infección, Tianlong apoya los esfuerzos mundiales en materia de salud pública y refuerza la confianza en cada unidad de sangre donada.

Un flujo de trabajo totalmente automatizado para la aplicación de análisis de sangre

En el centro de la solución de Tianlong, se encuentra el sistema de extracción de ácidos nucleicos totalmente automatizado Aurora PANA X6, desarrollado para centros de transfusión de sangre y programas de detección a gran escala.

Cuando se combina con el sistema de reacción en cadena de la polimerasa (PCR, por sus siglas en inglés) en tiempo real Gentier 96, la plataforma permite un verdadero proceso de entrada de muestra y salida de resultados, que integra: carga del tubo original, identificación mediante códigos de barras, tapado/destapado automático, agrupación directa de muestras, extracción de ácidos nucleicos, configuración de PCR y amplificación de PCR. Esta automatización integral reduce los pasos manuales, disminuye el riesgo de contaminación y mejora la seguridad operativa.

Alto rendimiento para satisfacer las demandas de análisis de sangre de gran volumen

Aurora PANA X6 procesa hasta 576 muestras por ciclo y 1.152 muestras al día, lo que proporciona la capacidad necesaria para la detección de grandes volúmenes. La capacidad de cargar tubos de muestras originales con tapado/destapado automático garantiza operaciones consistentes y con control de la contaminación.

Modos de agrupación directa y selección flexible

El sistema realiza la agrupación directa en placas de pocillos profundos, lo que elimina la necesidad de tubos de recolección adicionales, y es compatible con pruebas individuales y pruebas agrupadas 6 en 1, lo que permite a los laboratorios equilibrar la eficacia y la sensibilidad.

Para garantizar un rendimiento confiable, la plataforma cuenta con zonas de trabajo independientes, filtración de partículas de aire de alta eficacia (HEPA, por sus siglas en inglés), desinfección por rayos ultravioleta (UV), flujo de aire controlado y diseño antigoteo, lo que proporciona una bioseguridad sólida en entornos de laboratorio exigentes.

Reactivos para NAT de alta sensibilidad para detectar infecciones de carga baja

El reactivo para NAT de alta sensibilidad de KHB complementa la plataforma automatizada de Tianlong, que utiliza PCR cualitativa en tiempo real en un formato todo en uno que integra la extracción y la amplificación.

El sistema de reactivos está diseñado para detectar el VHB, el VHC, el VIH-1 y el VIH-2 incluso con cargas virales bajas, lo que permite a los laboratorios identificar infecciones en el período ventana, reducir el riesgo de enfermedades que se transmiten por transfusión y mejorar la seguridad general del suministro de sangre.

En el Día Mundial del SIDA, esta capacidad de detección temprana destaca el compromiso compartido de proteger todas las vidas relacionadas con la donación y la transfusión de sangre.

Comprometidos con transfusiones más seguras, hoy y siempre

"En el Día Mundial del SIDA, se nos recuerda que cada transfusión segura representa una promesa de protección para otra vida humana", afirmó Li Ming, director ejecutivo de Tianlong. "Nuestra misión es dotar a los laboratorios de soluciones que mejoren la precisión, refuercen la bioseguridad y respalden el esfuerzo mundial para prevenir la transmisión del VIH".

Acerca de Tianlong

Tianlong Science and Technology, fundada en 1997, es pionera en el campo de las pruebas genéticas y el diagnóstico molecular. Junto con nuestra empresa del grupo Shanghai Kehua Bio-engineering Co., Ltd. (KHB), hemos establecido cinco plataformas tecnológicas principales: inmunodiagnóstico, bioquímica, diagnóstico molecular, pruebas en el punto de atención (POCT, por sus siglas en inglés) y espectrometría de masas, especializadas en la investigación, el desarrollo y la fabricación de instrumentos y reactivos para diagnóstico in vitro (IVD, por sus siglas en inglés), que ofrecen soluciones integrales en una amplia variedad de sectores, incluidos el diagnóstico clínico, los centros de transfusión sanguínea, el control de enfermedades, la prevención de epidemias veterinarias y la seguridad alimentaria.

