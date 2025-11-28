Tianlong refuerza la seguridad de las transfusiones en el Día Mundial del SIDA 2025

-Tianlong refuerza la seguridad de las transfusiones con innovadoras soluciones de análisis de sangre en el Día Mundial del SIDA 2025

XI'AN, China, 28 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- En el Día Mundial del SIDA de 2025, Tianlong reitera su compromiso con la promoción de la seguridad transfusional global presentando su solución totalmente integrada de análisis de ácidos nucleicos en sangre. Al combinar un alto nivel de automatización con reactivos NAT de alta sensibilidad, la solución permite la detección temprana de infecciones con baja carga viral, un paso esencial para reducir el VIH transmitido por transfusión y proteger a los pacientes que dependen de sangre segura.

Fortaleciendo la seguridad sanguínea mediante la detección precoz

Garantizar la seguridad sanguínea sigue siendo una de las defensas más eficaces contra las infecciones transmitidas por transfusión. Al mejorar la precisión del cribado y permitir que los laboratorios detecten el VHB, el VHC, el VIH-1 y el VIH-2 en las primeras etapas de la infección, Tianlong apoya los esfuerzos mundiales de salud pública y refuerza la confianza en cada unidad de sangre donada.

Un flujo de trabajo totalmente automatizado para aplicaciones de cribado sanguíneo

La base de la solución de Tianlong es el sistema de extracción de ácidos nucleicos totalmente automatizado Aurora PANA X6, desarrollado para centros de sangre y programas de cribado a gran escala.

En combinación con el sistema de PCR en tiempo real Gentier 96, la plataforma permite un proceso completo de entrada de muestra y salida de resultados, que integra: carga del tubo original, identificación de código de barras, tapado/destapado automatizado, agrupamiento directo de muestras, extracción de ácidos nucleicos, configuración de la PCR y amplificación por PCR. Esta automatización integral reduce los pasos manuales, disminuye el riesgo de contaminación y mejora la seguridad operativa.

Alto rendimiento para la demanda de cribado sanguíneo de gran volume

Aurora PANA X6 procesa hasta 576 muestras por análisis y 1.152 muestras al día, lo que proporciona la capacidad necesaria para el cribado de alto volumen. La posibilidad de cargar tubos de muestra originales con tapado/destapado automático garantiza operaciones consistentes y con control de contaminación.

Modos de agrupamiento directo y cribado flexible

El sistema realiza el agrupamiento directo en placas de pocillos profundos, eliminando la necesidad de tubos de recolección adicionales, y admite pruebas individuales y agrupaciones 6 en 1, lo que permite a los laboratorios equilibrar eficiencia y sensibilidad.

Para garantizar un rendimiento fiable, la plataforma cuenta con zonas de trabajo independientes, filtración HEPA, desinfección UV, flujo de aire controlado y diseño antigoteo, lo que proporciona una bioseguridad robusta en entornos de laboratorio exigentes.

Reactivos NAT de alta sensibilidad para detectar infecciones de baja carga

El reactivo NAT de alta sensibilidad de KHB complementa la plataforma automatizada de Tianlong, utilizando PCR cualitativa en tiempo real en un formato integral que integra extracción y amplificación.

El sistema de reactivos está diseñado para detectar VHB, VHC, VIH-1 y VIH-2 incluso con cargas virales bajas, lo que permite a los laboratorios identificar infecciones en el período ventana, reducir el riesgo de enfermedades transmitidas por transfusión y mejorar la seguridad general del suministro de sangre.

En el Día Mundial del SIDA, esta capacidad de detección temprana en el período ventana destaca el compromiso compartido de proteger cada vida relacionada con la donación y la transfusión de sangre.

Comprometidos con transfusiones más seguras, hoy y siempre

"En el Día Mundial del SIDA, recordamos que cada transfusión segura representa una promesa de protección para otra vida humana", declaró Li Ming, consejero delegado de Tianlong. "Nuestra misión es dotar a los laboratorios de soluciones que mejoren la precisión, fortalezcan la bioseguridad y apoyen el esfuerzo mundial para prevenir la transmisión del VIH".

Acerca de Tianlong

Tianlong Science and Technology, fundada en 1997, es pionera en el campo de las pruebas genéticas y el diagnóstico molecular. Junto con nuestra empresa del grupo, Shanghai Kehua Bio-engineering Co., Ltd. (KHB), hemos establecido cinco plataformas tecnológicas fundamentales: inmunodiagnóstico, bioquímica, diagnóstico molecular, POCT y espectrometría de masas. Nos especializamos en la investigación, el desarrollo y la fabricación de instrumentos y reactivos para el diagnóstico in vitro (IVD). Ofrecemos soluciones integrales en una amplia gama de sectores, como el diagnóstico clínico, los centros de sangre, el control de enfermedades, la prevención de epidemias veterinarias y la seguridad alimentaria.

Para más información, visite el sitio web oficial de Tianlong y sus páginas de LinkedIn, Facebook, y Twitter.

https://www.medtl.net/

linkedin.com/company/tianlongbiotech/

https://www.facebook.com/TianlongGlobal/

https://x.com/TianlongGlobal

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2834148/20251128153851_1.jpg