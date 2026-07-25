Tony Jaa se torna o cliente número 30 milhões da GAC - GAC conquista a confiança global com "verdadeiro esmero artesanal"

GUANGZHOU, China, 25 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- Em 16 de julho, na cerimônia de lançamento do 30º milhão de veículos da GAC, Feng Xingya, presidente do Grupo GAC, entregou a chave do GAC M8 PHEV com volante à direita (chamado GN8 no exterior) a Tony Jaa. Este veículo inovador segue diretamente para os mercados internacionais.

A escolha do astro tailandês de filmes de ação, Tony Jaa, reflete a confiança de 30 milhões de clientes do mundo inteiro. Essa confiança não se baseia em exibicionismo, mas sim na sólida capacidade de fabricação e no "verdadeiro esmero artesanal" da GAC.

De Guangzhou para o mundo, não há atalhos – a qualidade fala por si. Enquanto o setor realiza os testes padrão "three-high" (três altos ou três condições extremas - calor, frio e altitude), a GAC vai além com testes em veículos no padrão "cinco altos ou cinco condições extremas, uma montanha e um ambiente de poeira". Os novos modelos passam por pelo menos "dois invernos e um verão" de validação – um mínimo de 18 meses de testes em condições reais de estrada, abrangendo 12 categorias principais e mais de 1.500 subitens em túneis de vento e pistas de testes.

Para cada mercado internacional, a GAC realiza testes adaptativos adicionais para as condições climáticas e rodoviárias locais – desde o calor do deserto do Oriente Médio até a umidade e as fortes chuvas do Sudeste Asiático.

A consistência da qualidade começa na linha de frente da fabricação inteligente. A AION Intelligent Eco-Plant da GAC é a primeira "Fábrica Farol" do mundo para veículos de novas energias, apresentando monitoramento digital de qualidade em todo o processo. Robôs automatizados com sistemas de visão de IA oferecem respostas em milissegundos e precisão em nível milimétrico, garantindo qualidade uniforme, independentemente de os veículos saírem das linhas de produção em Guangzhou ou de fábricas no exterior.

A segurança vem em primeiro lugar. A bateria Magazine da GAC foi implantada em 1,5 milhão de veículos, acumulando mais de 160 bilhões de quilômetros de condução segura. O Sistema de Proteção de Segurança Starlink atende quase 2 milhões de usuários, prevenindo 6,28 milhões de incidentes potenciais.

Com esse compromisso com a qualidade e a segurança, a GAC estabeleceu presença em 110 países e conquistou a confiança de 30 milhões de usuários. Ao atingir esse novo marco, a GAC continuará a aprimorar o seu esmero artesanal e a proporcionar experiências de mobilidade de alta qualidade e tranquilidade a todos os clientes ao redor do mundo.

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FONTE GAC