Tony Jaa devient le 30 millionième client de GAC - GAC s'impose comme une référence mondiale grâce à son « véritable savoir-faire »

GUANGZHOU, Chine, 25 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Le 16 juillet, lors de la cérémonie de sortie d'usine du 30 millionième véhicule de GAC, Feng Xingya, président du conseil de GAC Group, a remis les clés du GAC M8 PHEV à conduite à droite (appelé GN8 à l'étranger) à Tony Jaa. Ce modèle phare est destiné directement aux marchés étrangers.

Le choix de Tony Jaa, superstar thaïlandaise du cinéma d'action, témoigne de la confiance des 30 millions de clients de l'entreprise à travers le monde. Cette confiance ne repose pas sur des effets de scène, mais sur le « véritable savoir-faire » de GAC en matière de fabrication.

De Guangzhou vers le monde entier, il n'y a pas de raccourcis : la qualité parle d'elle-même. Alors que le secteur effectue généralement des essais standard « trois hauts », GAC va plus loin en réalisant des essais extrêmes sur véhicules selon le principe « cinq hauts, une montagne, une poussière ». Les nouveaux modèles sont soumis à une phase de validation d'au moins « deux hivers et un été », soit un minimum de 18 mois d'essais sur route en conditions réelles, couvrant 12 catégories principales et plus de 1 500 sous-éléments, tant dans les souffleries que sur les circuits d'essais.

Pour chaque marché international, GAC réalise des essais d'adaptation supplémentaires afin de tenir compte des conditions climatiques et routières locales, qu'il s'agisse de la chaleur d'un désert au Moyen-Orient ou de l'humidité et des fortes pluies en Asie du Sud-Est.

La constance de la qualité commence par une production intelligente. L'usine écologique intelligente AION de GAC est la première « usine phare » au monde dédiée aux véhicules à énergie nouvelle, dotée d'un système de contrôle qualité numérique couvrant l'ensemble du processus de fabrication. Les robots automatisés équipés de systèmes de vision basés sur l'IA offrent un temps de réponse de l'ordre de la milliseconde et une précision de l'ordre du millimètre, garantissant ainsi une qualité homogène, que les véhicules sortent des chaînes de production de Guangzhou ou d'usines situées à l'étranger.

La sécurité avant tout. La batterie en forme de magazine de GAC a été installée dans 1,5 million de véhicules, totalisant plus de 160 milliards de kilomètres parcourus en toute sécurité. Le système de protection Starlink est utilisé par près de deux millions de conducteurs et a permis d'éviter 6,28 millions d'incidents potentiels.

Grâce à cet engagement en faveur de la qualité et de la sécurité, GAC s'est implanté dans 110 pays et a su gagner la confiance de 30 millions d'utilisateurs. Après avoir franchi ce jalon majeur, GAC continuera à perfectionner son savoir-faire et à offrir à chacun de ses clients, partout dans le monde, des expériences de mobilité sans tracas et de haute qualité.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur GAC, veuillez consulter le site https://www.gacgroup.com/fr ou suivez-nous sur les médias sociaux.