Topia lança Horizon: a plataforma de IA agêntica que finalmente acerta na mobilidade global

À medida que as ferramentas legadas continuam falhando com as equipes de mobilidade, a Horizon surge como a primeira plataforma nativa de IA construída em torno de como os programas realmente funcionam, e não o contrário

DENVER, 13 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A Topia, líder global em tecnologia de mobilidade da força de trabalho, anunciou hoje o lançamento da Horizon, a primeira plataforma de IA agêntica desenvolvida especificamente para mobilidade global. A Horizon não apenas gerencia a movimentação de funcionários — ela atua lado a lado com as equipes de mobilidade para construir, executar e otimizar continuamente seus programas por meio de agentes de IA integrados, um criador de políticas em linguagem natural e uma profunda integração com ferramentas e fluxos de trabalho já existentes.

Durante décadas, a mobilidade global foi mal atendida por softwares projetados para uma era diferente. As ferramentas legadas forçaram os programas a estruturas rígidas, geraram risco de conformidade por meio de processos manuais e deixaram as equipes de RH e mobilidade enterradas no trabalho administrativo. A Horizon foi construída em resposta direta a essa falha.

"O mercado de software de mobilidade está quebrado há muito tempo, e as pessoas que mais sofreram são as equipes que tentam fazer o certo por seus funcionários", disse Dave Walters, CEO da Topia. "A Horizon é a nossa resposta a isso — uma plataforma nativa de IA que atende às equipes de mobilidade onde elas estão, pensa com elas e faz o trabalho pesado para que elas possam se concentrar no que realmente importa: levar as pessoas para onde elas precisam ir, em conformidade e com confiança."

IA agêntica que funciona do jeito das equipes de mobilidade

A Horizon apresenta um novo paradigma para operações de mobilidade: IA agêntica incorporada em toda a plataforma que apresenta insights proativamente, automatiza tarefas complexas e sugere ações sem exigir que as equipes deixem seu fluxo de trabalho. Integrado de forma nativa aos principais ambientes MCP (Model Context Protocol), os agentes da Horizon operam dentro das ferramentas que as empresas já utilizam — eliminando a necessidade de alternar contextos e trazendo a gestão inteligente da mobilidade para os ecossistemas de RH existentes.

Cada interação está em conformidade com os padrões corporativos, sem retenção de dados, fundamentada em um contexto empresarial profundo e executada com seus próprios dados e em sua própria infraestrutura. Sem consultores de implementação. Sem configuração de meses.

"Arquitetamos a Horizon desde o início para ser nativa de IA, não apenas equipada com a IA", disse Mark Lemmons, CTO da Topia. "Cada agente compartilha uma camada de dados unificada, então eles raciocinam em todo o ciclo de vida da mobilidade. Quando uma nova atribuição é iniciada, os agentes da Horizon já estão avaliando o risco, modelando o custo, sinalizando os requisitos de conformidade e elaborando recomendações de políticas antes que um gerente de mobilidade precise solicitar."

O que a Horizon oferece

IA agêntica em todo o ciclo de mobilidade — Agentes proativos que revelam insights, automatizam verificações de conformidade e recomendam ações desde o planejamento pré-movimentação até a repatriação.

— Agentes proativos que revelam insights, automatizam verificações de conformidade e recomendam ações desde o planejamento pré-movimentação até a repatriação. Construtor de políticas de IA — Descreva seu programa em linguagem natural; a Horizon gera instantaneamente políticas totalmente configuradas e prontas para auditoria.

— Descreva seu programa em linguagem natural; a Horizon gera instantaneamente políticas totalmente configuradas e prontas para auditoria. Inteligência de conformidade em tempo real — Acompanhamento em cada país com alertas proativos, pontuação de risco e documentação pronta para auditoria.

— Acompanhamento em cada país com alertas proativos, pontuação de risco e documentação pronta para auditoria. Modelagem de custos e planejamento de cenários — Estimativa assistida por IA em compensação, impostos, habitação e realocação antes da aprovação de uma movimentação.

— Estimativa assistida por IA em compensação, impostos, habitação e realocação antes da aprovação de uma movimentação. Experiência centrada no funcionário — Orientação clara, status em tempo real e suporte assistido por IA em toda a jornada do colaborador.

Para saber mais ou solicitar uma demonstração, acesse topia.com/horizon/capabilities.

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FONTE Topia