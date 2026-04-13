Topia lance Horizon : la plateforme d'IA agentique qui répond enfin aux besoins de la mobilité internationale

Alors que les outils traditionnels continuent de faire défaut aux équipes de mobilité, Horizon se présente comme la première plateforme native d'IA construite autour de la manière dont les programmes fonctionnent réellement, et non l'inverse

DENVER, 13 avril 2026 /PRNewswire/ -- Topia, le leader mondial dans le domaine des technologies de mobilité de la main-d'œuvre, a annoncé aujourd'hui le lancement d'Horizon, la première plateforme d'IA agentique conçue pour la mobilité internationale. La plateforme Horizon ne se contente pas de gérer les déplacements des employés, elle travaille activement avec les équipes chargées de la mobilité pour élaborer, exécuter et optimiser en permanence leurs programmes grâce à des agents d'IA intégrés, à un générateur de politiques en langage naturel et à une intégration poussée dans les outils et flux de travail existants.

Pendant des décennies, le secteur de la mobilité internationale a été négligé par les logiciels conçus pour une autre époque. Les outils existants imposaient aux programmes des structures rigides, généraient des risques de conformité par le biais de processus manuels, et les équipes des ressources humaines et de la mobilité étaient submergées par les tâches administratives. Horizon a été construite en réponse directe à cet échec.

« Le marché des logiciels de mobilité est défaillant depuis longtemps, et les personnes qui en ont le plus souffert sont les équipes qui s'efforcent de traiter leurs employés comme il se doit », a déclaré Dave Walters, PDG de Topia. « Horizon est notre réponse à cela. Cette plateforme native d'IA rencontre les équipes de mobilité là où elles sont, réfléchit avec elles et se charge des tâches les plus fastidieuses afin qu'elles puissent se concentrer sur ce qui compte vraiment : amener les gens là où ils doivent aller, en toute conformité et en toute confiance. »

L'IA agentique qui fonctionne comme les équipes de mobilité

Horizon introduit un nouveau paradigme pour les opérations de mobilité : l'IA agentique intégrée à l'ensemble de la plateforme permet d'obtenir des informations de manière proactive, d'automatiser des tâches complexes et de suggérer des actions sans que les équipes n'aient à quitter leur flux de travail. Intégrés nativement dans les principaux environnements MCP (Model Context Protocol), les agents d'Horizon opèrent au sein des outils déjà utilisés par les entreprises, éliminant ainsi le changement de contexte et apportant une gestion intelligente de la mobilité dans les écosystèmes RH existants.

Chaque interaction est conforme aux normes de l'entreprise, sans rétention de données, s'appuie sur un contexte d'entreprise approfondi et s'exécute sur vos données et votre infrastructure. Aucun consultant chargé de la mise en œuvre. Pas d'installation qui dure plusieurs mois.

« Nous avons conçu Horizon dès le départ pour qu'elle soit native en matière d'intelligence artificielle, et non pas pour qu'elle y soit intégrée », déclare Mark Lemmons, directeur technique de Topia. « Chaque agent partage une couche de données unifiée, ce qui lui permet de raisonner sur l'ensemble du cycle de vie de la mobilité. Lorsqu'une nouvelle mission est lancée, les agents d'Horizon évaluent déjà les risques, modélisent les coûts, signalent les exigences de conformité et rédigent des recommandations avant même qu'un responsable de la mobilité n'ait à poser la question. »

Ce qu'offre Horizon

L'IA agentique tout au long du cycle de vie de la mobilité : des agents proactifs qui font remonter des informations, automatisent des contrôles de conformité et recommandent des actions depuis la planification avant le déménagement jusqu'au rapatriement.

: des agents proactifs qui font remonter des informations, automatisent des contrôles de conformité et recommandent des actions depuis la planification avant le déménagement jusqu'au rapatriement. Générateur de politiques d'IA : décrivez votre programme en langage naturel ; Horizon génère instantanément des politiques entièrement configurées et prêtes à être auditées.

: décrivez votre programme en langage naturel ; Horizon génère instantanément des politiques entièrement configurées et prêtes à être auditées. Renseignements sur la conformité en temps réel : suivi pays par pays avec alertes proactives, évaluation des risques et documentation prête pour l'audit.

: suivi pays par pays avec alertes proactives, évaluation des risques et documentation prête pour l'audit. Modélisation des coûts et planification des scénarios : estimation assistée par l'IA des coûts liés à la rémunération, à la fiscalité, au logement et à la réinstallation avant qu'un déménagement ne soit approuvé.

: estimation assistée par l'IA des coûts liés à la rémunération, à la fiscalité, au logement et à la réinstallation avant qu'un déménagement ne soit approuvé. L'expérience au service de l'employé : des conseils clairs, un statut en temps réel et une assistance assistée par l'IA tout au long du parcours de l'employé.

Pour en savoir plus ou demander une démonstration, visitez le site topia.com/horizon/capacités.

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