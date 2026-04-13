Topia lanza Horizon: la plataforma de IA agéntica que finalmente se adapta a la movilidad global

A medida que las herramientas heredadas continúan fallando a los equipos de movilidad, Horizon llega como la primera plataforma nativa de IA construida en torno a cómo funcionan realmente los programas, no al revés

DENVER, 13 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Topia, líder mundial en tecnología de movilidad laboral, anunció hoy el lanzamiento de Horizon, la primera plataforma de IA agéntica diseñada específicamente para la movilidad global. Horizon no solo gestiona el movimiento de los empleados, sino que trabaja de forma activa junto con los equipos de movilidad para crear, ejecutar y optimizar continuamente sus programas a través de agentes de IA integrados, un creador de políticas en lenguaje natural y una profunda integración en las herramientas y flujos de trabajo existentes.

Durante décadas, la movilidad global no ha recibido los servicios necesarios debido a softwares diseñados para una era diferente. Las herramientas heredadas forzaron a los programas a adoptar estructuras rígidas, generaron riesgos de incumplimiento normativo por tener que utilizar procesos manuales y dejaron a los equipos de recursos humanos y movilidad sepultados en trabajo administrativo. Horizon se construyó para dar respuesta directa a esta carencia.

"El mercado del software de movilidad lleva mucho tiempo estancado, y quienes más han sufrido esta realidad son los equipos que intentan tratar bien a sus empleados", declaró Dave Walters, director ejecutivo de Topia. "Horizon es nuestra respuesta a esta situación: una plataforma nativa de IA que se reúne con los equipos de movilidad dondequiera que estén, piensa con ellos y hace el trabajo pesado para que puedan centrarse en lo que es en realidad importante: llevar a las personas a donde necesitan ir, cumpliendo con la normativa y con confianza".

IA agéntica que funciona como lo hacen los equipos de movilidad

Horizon introduce un nuevo paradigma para las operaciones de movilidad: una IA con capacidad de gestión integrada en toda la plataforma que ofrece información valiosa de forma proactiva, automatiza tareas complejas y sugiere acciones sin que los equipos tengan que abandonar su flujo de trabajo. Diseñados de forma nativa en entornos líderes de MCP (protocolo de contexto de modelos), los agentes de Horizon operan dentro de las herramientas que las empresas ya utilizan, para eliminar así el cambio de contexto y llevar la gestión inteligente de la movilidad a los ecosistemas de recursos humanos existentes.

Cada interacción cumple con los estándares empresariales, no retiene datos, se basa en un profundo contexto empresarial y se ejecuta en sus datos e infraestructura. Sin consultores de implementación. Sin configuración de meses de duración.

"Diseñamos Horizon desde cero para que fuera nativo de la IA, en vez de agregarle una IA posteriormente", dijo Mark Lemmons, director de Tecnología de Topia. "Cada agente comparte una capa de datos unificada, por lo que razonan a lo largo de todo el ciclo de vida de la movilidad. Cuando se inicia una nueva asignación, los agentes de Horizon ya están evaluando el riesgo, modelando el costo, señalando los requisitos de cumplimiento y redactando recomendaciones de políticas antes de que un gerente de movilidad tenga que solicitarlo".

Lo que ofrece Horizon

IA agéntica a lo largo de todo el ciclo de vida de la movilidad : agentes proactivos que revelan información, automatizan las comprobaciones de cumplimiento y recomiendan acciones, desde la planificación previa y el traslado hasta la repatriación.

: agentes proactivos que revelan información, automatizan las comprobaciones de cumplimiento y recomiendan acciones, desde la planificación previa y el traslado hasta la repatriación. Generador de políticas de IA : describa su programa en lenguaje natural; Horizon genera al instante políticas totalmente configuradas y listas para auditoría.

: describa su programa en lenguaje natural; Horizon genera al instante políticas totalmente configuradas y listas para auditoría. Inteligencia de cumplimiento en tiempo real : seguimiento país por país con alertas proactivas, puntuación de riesgos y documentación lista para auditorías.

: seguimiento país por país con alertas proactivas, puntuación de riesgos y documentación lista para auditorías. Modelado de costos y planificación de escenarios : estimación asistida por IA en compensación, impuestos, alojamiento y reubicación antes de que se apruebe un traslado.

: estimación asistida por IA en compensación, impuestos, alojamiento y reubicación antes de que se apruebe un traslado. Experiencia centrada en el empleado: orientación clara, estado en tiempo real y soporte asistido por IA durante todo el recorrido del empleado.

Para obtener más información o solicitar una demostración, visite topia.com/horizon/capabilities.

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FUENTE Topia