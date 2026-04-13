Topia lanza Horizon: La plataforma de IA con agentes que por fin logra una movilidad global eficaz

Mientras las herramientas tradicionales siguen fallando a los equipos de movilidad, Horizon llega como la primera plataforma nativa de IA diseñada en función de cómo funcionan realmente los programas, y no al revés.

DENVER, 13 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Topia, líder mundial en tecnología de movilidad laboral, anunció hoy el lanzamiento de Horizon, la primera plataforma de IA con agentes diseñada específicamente para la movilidad global. Horizon no solo gestiona el movimiento de los empleados, sino que colabora activamente con los equipos de movilidad para crear, ejecutar y optimizar continuamente sus programas mediante agentes de IA integrados, un generador de políticas en lenguaje natural y una profunda integración con las herramientas y flujos de trabajo existentes.

Durante décadas, la movilidad global se ha visto desatendida por software diseñado para otra época. Las herramientas obsoletas obligaban a los programas a adoptar estructuras rígidas, generaban riesgos de incumplimiento normativo mediante procesos manuales y dejaban a los equipos de RR.HH. y movilidad abrumados por tareas administrativas. Horizon se creó como respuesta directa a este problema.

"El mercado del software de movilidad lleva mucho tiempo con fallos, y quienes más lo han sufrido son los equipos que intentan velar por el bienestar de sus empleados", afirmó Dave Walters, consejero delegado de Topia. "Horizon es nuestra solución: una plataforma nativa de IA que se adapta a las necesidades de los equipos de movilidad, piensa con ellos y se encarga de las tareas más complejas para que puedan centrarse en lo que realmente importa: llevar a las personas a donde necesitan ir, cumpliendo con la normativa y con total confianza".

IA con agentes que funciona como lo hacen los equipos de movilidad

Horizon presenta un nuevo paradigma para las operaciones de movilidad: IA con agentes integrada en toda la plataforma que ofrece información valiosa de forma proactiva, automatiza tareas complejas y sugiere acciones sin que los equipos tengan que interrumpir su flujo de trabajo. Integrados de forma nativa en los principales entornos MCP (Protocolo de Contexto de Modelo), los agentes de Horizon operan dentro de las herramientas que las empresas ya utilizan, eliminando la necesidad de cambiar de contexto e incorporando la gestión inteligente de la movilidad a los ecosistemas de RR.HH. existentes.

Cada interacción cumple con la normativa empresarial, no retiene datos, se basa en un profundo contexto empresarial y se ejecuta en sus datos e infraestructura. Sin consultores de implementación. Sin meses de configuración.

"Diseñamos Horizon desde cero para que fuera una plataforma nativa de IA, no una solución de IA añadida posteriormente", afirmó Mark Lemmons, director de tecnología de Topia. "Cada agente comparte una capa de datos unificada, por lo que razonan a lo largo de todo el ciclo de vida de la movilidad. Cuando se inicia una nueva asignación, los agentes de Horizon ya están evaluando el riesgo, modelando el coste, identificando los requisitos de cumplimiento y elaborando recomendaciones de políticas antes de que un gestor de movilidad tenga que solicitarlas".

Lo que ofrece Horizon

IA proactiva a lo largo de todo el ciclo de vida de la movilidad: Agentes proactivos que ofrecen información valiosa, automatizan las comprobaciones de cumplimiento y recomiendan acciones desde la planificación previa a la mudanza hasta la repatriación.

Agentes proactivos que ofrecen información valiosa, automatizan las comprobaciones de cumplimiento y recomiendan acciones desde la planificación previa a la mudanza hasta la repatriación. Creador de políticas con IA: Describa su programa en lenguaje natural; Horizon genera políticas totalmente configuradas y listas para auditoría al instante.

Describa su programa en lenguaje natural; Horizon genera políticas totalmente configuradas y listas para auditoría al instante. Inteligencia de cumplimiento en tiempo real: Seguimiento país por país con alertas proactivas, puntuación de riesgos y documentación lista para auditoría.

Seguimiento país por país con alertas proactivas, puntuación de riesgos y documentación lista para auditoría. Modelado de costes y planificación de escenarios: Estimación asistida por IA de compensación, impuestos, vivienda y reubicación antes de que se apruebe una mudanza.

Estimación asistida por IA de compensación, impuestos, vivienda y reubicación antes de que se apruebe una mudanza. Experiencia centrada en el empleado: Orientación clara, estado en tiempo real y soporte con IA durante todo el proceso de incorporación del empleado.

Para obtener más información o solicitar una demostración, visite topia.com/horizon/capabilities.

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