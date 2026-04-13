Topia bringt Horizon auf den Markt: Die agentenbasierte KI-Plattform, die endlich die globale Mobilität richtig angeht

Da herkömmliche Tools die Mobilitätsteams weiterhin im Stich lassen, tritt Horizon als erste KI-native Plattform auf den Plan, die darauf ausgelegt ist, wie Programme tatsächlich funktionieren – und nicht umgekehrt

DENVER, 13. April 2026 /PRNewswire/ -- Topia, der weltweit führende Anbieter von Technologien für die Mobilität von Arbeitskräften, gab heute die Einführung von Horizon bekannt, der ersten agentenbasierten KI-Plattform, die speziell für die globale Mobilität entwickelt wurde. Horizon verwaltet nicht nur die Mobilität der Mitarbeiter – es arbeitet aktiv mit Mobilitätsteams zusammen, um deren Programme mithilfe integrierter KI-Agenten, eines Tools zur Erstellung von Richtlinien in natürlicher Sprache und einer tiefgreifenden Integration in bestehende Tools und Arbeitsabläufe aufzubauen, zu betreiben und kontinuierlich zu optimieren.

Seit Jahrzehnten wird der Bereich der globalen Mobilität von Software vernachlässigt, die für eine andere Ära entwickelt wurde. Veraltete Tools zwangen Programme in starre Strukturen, verursachten durch manuelle Prozesse Compliance-Risiken und überhäuften HR- und Mobilitätsteams mit Verwaltungsarbeit. Horizon wurde als direkte Antwort auf dieses Versagen entwickelt.

„Der Markt für Mobilitätssoftware ist seit langem kaputt, und diejenigen, die am meisten darunter gelitten haben, sind die Teams, die versuchen, das Richtige für ihre Mitarbeiter zu tun", sagte Dave Walters, CEO von Topia. „Horizon ist unsere Antwort darauf – eine KI-native Plattform, die Mobilitätsteams dort abholt, wo sie stehen, mit ihnen mitdenkt und ihnen die schwere Arbeit abnimmt, damit sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können: Menschen sicher und vertrauensvoll dorthin zu bringen, wo sie hin müssen."

Agentenbasierte KI, die so funktioniert wie Mobilitätsteams

Horizon führt ein neues Paradigma für den Mobilitätsbetrieb ein: agentenbasierte KI, die in die gesamte Plattform eingebettet ist und proaktiv Erkenntnisse liefert, komplexe Aufgaben automatisiert und Maßnahmen vorschlägt, ohne dass Teams ihren Arbeitsablauf verlassen müssen. Die Agenten von Horizon sind nativ in führende MCP-Umgebungen (Model Context Protocol) integriert und arbeiten innerhalb der Tools, die Unternehmen bereits nutzen – wodurch Kontextwechsel entfallen und intelligentes Mobilitätsmanagement in bestehende HR-Ökosysteme eingebunden wird.

Jede Interaktion ist unternehmenskonform, ohne Datenspeicherung, basiert auf dem tiefgreifenden Unternehmenskontext und läuft auf Ihren Daten und Ihrer Infrastruktur. Keine Implementierungsberater. Keine monatelange Einrichtung.

„Wir haben Horizon von Grund auf so konzipiert, dass es KI-nativ ist und nicht nur als KI-Aufsatz", sagte Mark Lemmons, CTO von Topia. „Jeder Agent nutzt eine einheitliche Datenschicht, sodass sie über den gesamten Mobilitätslebenszyklus hinweg Schlussfolgerungen ziehen. Wenn ein neuer Einsatz initiiert wird, bewerten die Agenten von Horizon bereits Risiken, modellieren Kosten, kennzeichnen Compliance-Anforderungen und entwerfen Richtlinienempfehlungen, noch bevor ein Mobilitätsmanager danach fragen muss."

Das bietet Horizon

Agentenbasierte KI über den gesamten Mobilitätslebenszyklus hinweg - Proaktive Agenten, die Erkenntnisse liefern, Compliance-Prüfungen automatisieren und Maßnahmen von der Planung vor dem Umzug bis zur Rückführung empfehlen.

- Proaktive Agenten, die Erkenntnisse liefern, Compliance-Prüfungen automatisieren und Maßnahmen von der Planung vor dem Umzug bis zur Rückführung empfehlen. KI-Richtlinienberater - Beschreiben Sie Ihr Programm in natürlicher Sprache; Horizon generiert sofort vollständig konfigurierte, auditfähige Richtlinien.

- Beschreiben Sie Ihr Programm in natürlicher Sprache; Horizon generiert sofort vollständig konfigurierte, auditfähige Richtlinien. Echtzeit-Compliance-Intelligenz - Länderspezifische Nachverfolgung mit proaktiven Warnmeldungen, Risikobewertung und auditfähiger Dokumentation.

- Länderspezifische Nachverfolgung mit proaktiven Warnmeldungen, Risikobewertung und auditfähiger Dokumentation. Kostenmodellierung und Szenarienplanung - KI-gestützte Schätzungen zu Vergütung, Steuern, Wohnraum und Umzug, bevor ein Umzug genehmigt wird.

- KI-gestützte Schätzungen zu Vergütung, Steuern, Wohnraum und Umzug, bevor ein Umzug genehmigt wird. Mitarbeiterorientierte Erfahrung - Klare Anleitung, Echtzeit-Status und KI-gestützter Support während der gesamten Mitarbeiterreise.

Um mehr zu erfahren oder eine Demo anzufordern, besuchen Sie topia.com/horizon/capabilities.

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