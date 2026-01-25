Tourism Must Be Led as Economic Infrastructure to Drive Growth and Resilience, Saudi Arabia's Minister of Tourism Tells the World Economic Forum
25 jan, 2026, 11:53 GMT
DAVOS, Suíça, 25 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- Na Reunião Anual do Fórum Econômico Mundial de 2026 em Davos, Sua Excelência Ahmed Al-Khateeb, Ministro do Turismo do Reino da Arábia Saudita, transmitiu uma mensagem clara aos líderes globais: o turismo deve ser liderado como infraestrutura econômica para impulsionar o crescimento, a resiliência e a conexão humana em um mundo cada vez mais fragmentado.
Ao discursar durante os compromissos no Fórum Econômico Mundial, o ministro enfatizou que o turismo não deve mais ser tratado como um setor discricionário, mas como um sistema estratégico capaz de apoiar a diversificação, atrair investimentos de longo prazo e criar emprego inclusivo em todas as regiões quando planejado e governado intencionalmente.
"Com uma estimativa de 2 bilhões de chegadas internacionais até 2030, a questão para os líderes não é se o turismo crescerá, mas se crescerá de forma responsável", disse Sua Excelência Ahmed Al-Khateeb. "Quando o turismo é projetado como infraestrutura econômica, social e cultural, ele se torna um poderoso motor de diversificação, resiliência e valor a longo prazo, e não simplesmente um movimento através das fronteiras."
Com base na experiência da Arábia Saudita no âmbito da Visão 2030, o ministro destacou como o turismo se tornou um dos pilares da transformação econômica do Reino. Em 2025, o Reino registrou 30 milhões de visitantes, com uma meta de 150 milhões até 2030. A Arábia Saudita é o maior investidor individual do mundo em turismo, com um pipeline de investimentos que abrange destinos, aviação, plataformas digitais e capital humano. O turismo agora contribui com quase 5% do PIB direto dos Reinos e emprega mais de 1 milhão de pessoas.
Ele apontou projetos como AlUla, Diriyah e o Mar Vermelho como exemplos de uma abordagem mestre planejada para o desenvolvimento de destinos com foco em segurança, sustentabilidade, governança e qualidade de vida. Esse modelo, observou ele, apoiou o investimento de longo prazo, fortaleceu a confiança dos investidores e alinhou o crescimento do turismo ao benefício da comunidade e à proteção cultural.
Durante o Fórum Econômico Mundial, Sua Excelência também destacou 'Beyond Tourism', uma iniciativa multissetorial desenvolvida em colaboração com o Fórum Econômico Mundial para elevar o turismo de uma discussão industrial para uma agenda de liderança em nível de sistema. A iniciativa visa alinhar políticas, capital e inovação em sustentabilidade, inclusão, resiliência e investimento.
"O turismo continua subvalorizado na tomada de decisão econômica", disse Sua Excelência. "Apesar de representar uma economia global de US $ 10 trilhões, ela ainda está muitas vezes ausente da infraestrutura, do comércio e da política industrial. Elevar o turismo requer tratá-lo como um mecanismo de produtividade, resiliência e conectividade, apoiado por políticas coerentes e estruturas orientadas por dados."
A Arábia Saudita também destacou a TOURISE, uma plataforma global projetada para levar o turismo da ambição à execução, convocando governos, investidores e líderes do setor para acelerar a colaboração e a entrega. Desde o seu lançamento, a TOURISE reuniu quase 10.000 líderes de mais de 100 países e ajudou a catalisar mais de US $ 113 bilhões em investimentos relacionados ao turismo. O próximo encontro global da TOURISE está programado para março de 2027.
Globalmente, as viagens e o turismo representam aproximadamente 10% do PIB global e sustentam mais de 357 milhões de empregos, tornando-o um dos setores mais inclusivos da economia global. Além da economia, o ministro observou que o turismo continua a desempenhar um papel importante na promoção do intercâmbio entre pessoas em um momento de maior tensão geopolítica.
Ao discursar no Fórum Econômico Mundial, Sua Excelência Ahmed Al-Khateeb destacou o papel da Arábia Saudita na utilização do turismo para ajudar outros países do mundo e não apenas a si mesmos. Ele pediu aos governos e instituições globais que elevem o turismo dentro da política econômica e de infraestrutura, enfatizando seu papel no apoio ao crescimento, resiliência e cooperação internacional.
"Um dos nossos maiores desafios não é apenas olhar para nós mesmos, mas para outros países e como podemos ajudar. Há 80% de outros países em todo o mundo que não recebem turistas suficientes, particularmente em lugares como a África e a América Latina. Queremos fortalecer as relações com esses lugares para ajudá-los a construir seus próprios setores e economias de turismo, para benefício global.
"Em alguns desses casos, o turismo ajuda a manter o diálogo quando os canais formais estão sob pressão. Isso cria compreensão, confiança e conexão. Liderado de forma responsável, ele pode atuar como uma força estabilizadora e multiplicadora da paz em todo o mundo."
Ao longo da semana em Davos, a delegação da Arábia Saudita se envolveu em um diálogo aberto e construtivo com líderes do governo, empresas, sociedade civil e meio acadêmico para promover a estabilidade e a prosperidade globais. Sob o papel do Reino como um membro responsável e comprometido da comunidade internacional, a delegação mostrou como a Visão Saudita 2030 se tornou um modelo para um crescimento transformador.
A Saudi House também retornou a Davos, após sua criação pelo Ministério da Economia e Planejamento (MEP) em 2025. Ao longo da semana, organizou mais de 20 sessões, incluindo mais de 10 sessões credenciadas pelo FEM, em seis temas: Visão Arrojada, Insights para Impacto, Capacidade Humana e de Pessoas, Qualidade de Vida, Investimento e Colaboração e Acolhendo o Mundo. Também lançou o 'NextOn', uma série de palestras influentes, educacionais e inspiradoras de líderes de pensamento.
