Tourism Must Be Led as Economic Infrastructure to Drive Growth and Resilience, Saudi Arabia's Minister of Tourism Tell the World Economic Forum

DAVOS, Suiza, 25 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- En la reunión anual del Foro Económico Mundial de 2026 en Davos, Su Excelencia Ahmed Al-Khateeb, ministro de Turismo del Reino de Arabia Saudita, transmitió un mensaje claro a los líderes mundiales: el turismo debe liderarse como infraestructura económica si se quiere impulsar el crecimiento, la resiliencia y la conexión humana en un mundo cada vez más fragmentado.

Hablando durante los compromisos en el Foro Económico Mundial, el Ministro enfatizó que el turismo ya no debe tratarse como un sector discrecional, sino como un sistema estratégico capaz de apoyar la diversificación, atraer inversiones a largo plazo y crear empleo inclusivo en todas las regiones cuando se planifica y gobierna intencionalmente.

"Con un estimado de 2 mil millones de llegadas internacionales para 2030, la pregunta para los líderes no es si el turismo crecerá, sino si escalará de manera responsable", dijo Su Excelencia Ahmed Al-Khateeb. "Cuando el turismo se diseña como infraestructura económica, social y cultural, se convierte en un poderoso motor para la diversificación, la resiliencia y el valor a largo plazo, no solo para el movimiento transfronterizo".

Sobre la base de la experiencia de Arabia Saudita en el marco de la Visión 2030, el ministro destacó cómo el turismo se ha convertido en una piedra angular de la transformación económica del reino. En 2025, el Reino registró 30 millones de visitantes entrantes, con un objetivo de 150 millones para 2030. Arabia Saudita es el mayor inversor individual en turismo del mundo, con una cartera de inversiones que abarca destinos, aviación, plataformas digitales y capital humano. El turismo ahora contribuye con casi el 5 % del PIB directo del Reino y emplea a más de un millón de personas.

Señaló proyectos como AlUla, Diriyah y el Mar Rojo como ejemplos de un enfoque planificado maestro para el desarrollo de destinos centrado en la seguridad, la sostenibilidad, la gobernanza y la calidad de vida. Este modelo, señaló, ha apoyado la inversión a largo plazo, fortalecido la confianza de los inversores y alineado el crecimiento del turismo con el beneficio de la comunidad y la protección cultural.

Durante el Foro Económico Mundial, Su Excelencia también destacó "Más allá del turismo", una iniciativa multisectorial desarrollada en colaboración con el Foro Económico Mundial para elevar el turismo de una discusión de la industria a una agenda de liderazgo a nivel de sistema. La iniciativa tiene como objetivo alinear la política, el capital y la innovación en materia de sostenibilidad, inclusión, resiliencia e inversión.

"El turismo sigue infravalorado en la toma de decisiones económicas", dijo Su Excelencia. "A pesar de representar una economía global de 10 billones de dólares, todavía está demasiado a menudo ausente de la infraestructura, el comercio y la política industrial. Elevar el turismo requiere tratarlo como un motor de productividad, resiliencia y conectividad respaldado por políticas coherentes y marcos basados en datos ".

Arabia Saudita también destacó TOURISE, una plataforma global diseñada para llevar el turismo de la ambición a la ejecución mediante la convocatoria de gobiernos, inversores y líderes de la industria para acelerar la colaboración y la entrega. Desde su lanzamiento, TOURISE ha reunido a casi 10.000 líderes de más de 100 países y ha ayudado a catalizar más de 113.000 millones de dólares en inversiones relacionadas con el turismo. La próxima reunión global de TOURISE está programada para marzo de 2027.

A nivel mundial, los viajes y el turismo representan aproximadamente el 10 % del PIB mundial y respaldan más de 357 millones de empleos, lo que lo convierte en uno de los sectores más inclusivos de la economía mundial. Más allá de la economía, el ministro señaló que el turismo sigue desempeñando un papel importante en el fomento de los intercambios entre personas en un momento de mayor tensión geopolítica.

Al hablar en el Foro Económico Mundial, Su Excelencia Ahmed Al-Khateeb destacó el papel de Arabia Saudita en la utilización del turismo para ayudar a otros países del mundo y no solo a ellos mismos. Hizo un llamado a los gobiernos y las instituciones mundiales para que eleven el turismo dentro de la política económica y de infraestructura, enfatizando su papel en el apoyo al crecimiento, la resiliencia y la cooperación internacional.

"Uno de nuestros mayores desafíos no es solo mirarnos a nosotros mismos, sino a otros países y cómo podemos ayudar. Hay un 80 % de otros países en el mundo que no reciben suficientes turistas, particularmente en lugares como África y América Latina. Queremos fortalecer las relaciones con estos lugares para ayudarlos a construir sus propios sectores y economías turísticas, para beneficio global.

"En algunos de estos casos, el turismo ayuda a mantener el diálogo cuando los canales formales están bajo presión. Genera comprensión, confianza y conexión. Dirigido de manera responsable, puede actuar como una fuerza estabilizadora y un multiplicador de la paz a nivel mundial ".

A lo largo de la semana en Davos, la delegación de Arabia Saudita participó en un diálogo abierto y constructivo con líderes del gobierno, las empresas, la sociedad civil y el mundo académico para promover la estabilidad y la prosperidad mundiales. Bajo el papel del Reino como miembro responsable y comprometido de la comunidad internacional, la delegación mostró cómo Saudi Vision 2030 se ha convertido en un modelo para impulsar el crecimiento transformador.

Saudi House también regresó a Davos, tras su creación por el Ministerio de Economía y Planificación (MEP) en 2025. A lo largo de la semana, organizó más de 20 sesiones, incluidas más de 10 sesiones acreditadas por el FEM, sobre seis temas: Visión audaz, Perspectivas para el impacto, Personas y capacidad humana, Calidad de vida, Inversión y colaboración, y Dar la bienvenida al mundo. También lanzó 'NextOn', una serie de charlas influyentes, educativas e inspiradoras de líderes de opinión.

FUENTE Ministry of Tourism of Saudi Arabia