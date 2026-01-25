사우디아라비아 관광부 장관, 세계경제포럼에서 관광을 성장과 회복탄력성을 견인하는 경제 인프라로 육성해야 한다고 밝혀

다보스, 스위스, 2026년 1월 25일 /PRNewswire/ -- 다보스에서 열린 2026 세계경제포럼(World Economic Forum) 연례총회에서 사우디아라비아 왕국 관광부의 아흐메드 알카티브(Ahmed Al-Khateeb) 장관이 세계 지도자들에게 분명한 메시지를 전달했다. 점점 더 분절되는 세계에서 성장, 회복탄력성, 그리고 인간적 연결을 주도하려면 경제 인프라로서 관광을 이끌어야 한다고 밝혔다.

세계경제포럼 기간 중 진행된 여러 행사에서 알카티브 장관은 관광이 더 이상 선택적 산업으로 취급돼서는 안 되며, 의도적으로 계획되고 거버넌스가 이뤄질 경우 다각화를 지원하고 장기 투자를 유치하며 지역 전반에 포용적 고용을 창출할 수 있는 전략적 시스템으로 다루어야 한다고 강조했다.

알카티브 장관은 "2030년까지 국제 관광객 수가 약 20억 명에 이를 것으로 예상되는 가운데, 지도자들이 고민해야 할 질문은 관광이 성장할 것인가가 아니라 책임감 있게 확장될 수 있는가이다"라며 "관광이 경제•사회•문화 인프라로 설계될 때, 단순한 국경 간 이동을 넘어 다각화, 회복탄력성, 장기적 가치를 창출하는 강력한 엔진이 된다"고 말했다.

알카티브 장관은 비전 2030(Vision 2030) 하에서의 사우디아라비아가 얻은 경험을 바탕으로 관광이 사우디왕국 경제 전환의 핵심 축이 됐다고 강조했다. 2025년 사우디아라비아는 3000만 명의 해외 방문객을 기록했으며, 2030년까지 1억 5000만 명을 목표로 하고 있다. 사우디아라비아는 관광 분야에서 세계 최대 단일 투자국으로, 여행지 개발, 항공, 디지털 플랫폼, 인적 자본을 포괄하는 투자 파이프라인을 보유하고 있다. 관광은 현재 사우디왕국 직접 GDP의 약 5%를 차지하며 100만 명 이상을 고용하고 있다.

알카티브 장관은 알울라, 디리야, 홍해 프로젝트를 안전, 지속가능성, 거버넌스, 삶의 질에 중점을 둔 마스터플랜 기반 여행지 개발 접근의 사례로 제시했다. 이러한 모델은 장기 투자를 지원하고 투자자 신뢰를 강화했으며, 관광 성장을 지역사회 혜택과 문화 보호와 연계시켰다고 설명했다.

세계경제포럼 기간 동안 알카티브 장관은 세계경제포럼과의 협력으로 개발한 다중 부문 이니셔티브 '비욘드 투어리즘(Beyond Tourism)'도 강조했다. 이 이니셔티브의 목표는 관광을 산업 차원의 논의에서 시스템 수준의 리더십 의제로 격상시키고, 지속가능성, 포용성, 회복탄력성, 투자 전반에서 정책, 자본, 혁신을 조정하는 것이다.

알카티브 장관은 "관광은 경제적 의사결정에서 여전히 저평가되어 있다"면서 "미화 10조 달러 규모의 글로벌 경제를 대표함에도 불구하고, 인프라, 무역, 산업 정책에서는 여전히 빠져 있는 경우가 많다. 관광을 격상시키기 위해서는 일관된 정책과 데이터 기반 프레임워크로 뒷받침되는 생산성, 회복탄력성, 연결성의 엔진으로 다뤄야 한다"고 말했다.

사우디아라비아는 또한 정부, 투자자, 업계 리더를 한데 모아 협력과 실행을 가속함으로써 관광을 포부에서 실행으로 전환하는 글로벌 플랫폼 '투어라이즈(TOURISE)'를 소개했다. 출범 이후 투어라이즈는 100여 개국에서 1만 명에 가까운 리더들을 한자리에 모았으며, 1130억 달러 이상의 관광 관련 투자를 촉진하는 데 기여했다. 차기 글로벌 투어라이즈 행사는 2027년 3월로 예정돼 있다.

전 세계적으로 여행 및 관광은 글로벌 GDP의 약 10%를 차지하고 3억 5700만 개 이상의 일자리를 지원하고 있어, 세계에서 가장 포용적인 산업 중 하나로 꼽힌다. 알카티브 장관은 경제적 기여를 넘어, 지정학적 긴장이 고조되는 시기에 관광이 사람 간 교류를 촉진하는 데 중요한 역할을 계속하고 있다고 덧붙였다.

세계경제포럼에서 알카티브 장관은 사우디아라비아가 자국뿐만 아니라 전 세계 다른 국가들을 돕기 위해 관광을 활용하는 역할도 강조했다. 알카티브 장관은 각국 정부와 글로벌 기관에 성장, 회복탄력성, 국제 협력을 지원하는 수단으로서 관광을 경제 및 인프라 정책에서 격상시킬 것을 촉구했다.

알카티브 장관은 "우리가 직면한 큰 과제 중 하나는 우리 자신만을 바라보는 것이 아니라, 다른 국가와 우리가 어떻게 도울 수 있는지 살펴보는 것"이라며 "전 세계 국가의 80%, 특히 아프리카와 라틴 아메리카 같은 곳은 충분한 관광객을 유치하지 못하고 있다. 우리는 이러한 지역과의 관계 강화로 해당 지역이 자체적인 관광 산업과 경제를 구축하도록 지원하는 방식으로 전 세계적인 이익을 도모하고자 한다"라고 말했다.

이어 그는 "이러한 일부 사례에서 관광은 공식 채널이 압박을 받는 상황에서도 대화를 유지하는 데 도움이 된다. 관광은 이해와 신뢰, 연결을 구축한다. 책임감 있게 주도된다면 글로벌 차원에서 평화를 증진하는 안정화 요인이자 승수 역할을 할 수 있다"고 덧붙였다.

다보스에서 열린 한 주 동안 사우디아라비아 대표단은 정부, 기업, 시민사회, 학계 리더들과 개방적이고 건설적인 대화를 나누며 글로벌 안정과 번영을 촉진했다. 책임감 있고 헌신적인 국제사회 일원으로서 왕국의 역할 아래, 대표단은 사우디 비전 2030이 변혁적 성장을 견인하는 청사진으로 자리 잡았음을 소개했다.

2025년 경제기획부(Ministry of Economy and Planning, MEP)가 설립한 '사우디 하우스(Saudi House)'도 다보스로 돌아왔다. 해당 주간 동안 사우디 하우스는 대담한 비전(Bold Vision), 영향력을 위한 통찰(Insights for Impact), 사람 및 인적 역량(People & Human Capability), 삶의 질(Quality of Life), 투자 및 협력(Investment & Collaboration), 세계를 맞이하다(Welcoming the World) 등 6가지 주제에 걸쳐 10개 이상의 WEF 공인 세션을 포함해 20개 이상의 세션을 개최했다. 또한 사상적 리더들의 영향력 있고 교육적이며 영감을 주는 강연 시리즈인 '넥스트온(NextOn)'을 출범시켰다.

SOURCE Ministry of Tourism of Saudi Arabia