沙特阿拉伯旅遊部長在世界經濟論壇上指出，將旅遊業視作經濟基礎架構，才能推動增長和穩健發展

瑞士達沃斯2026年1月25日 /美通社/ -- 在 2026 年達沃斯世界經濟論壇 (World Economic Forum) 年會上，沙特阿拉伯王國旅遊部長 Ahmed Al-Khateeb 閣下向全球領袖傳達了明確訊息：在日益分化的世界中，若要推動增長、穩健發展及人際聯繫，必須將旅遊業視作經濟基礎架構加以引領。

部長於世界經濟論壇活動中強調，旅遊業不應再被當作輔助行業，而是應該提升至策略系統。透過精心規劃及管治，旅遊業能成為支持經濟多元、吸引長期投資、並在區域之間建立共融就業的強大支柱。

Ahmed Al-Khateeb 閣下指出：「預計到 2030 年，國際旅客人次將達 20 億。各國領袖面對的問題，並非旅遊業增長與否，而是其發展規模能否兼顧責任擔當。 當旅遊業被規劃為兼具經濟、社會及文化價值的基礎架構時，就成為促進多元、穩健發展、長期價值的強大動力，其意義遠超單純的跨境人流。

部長以沙特阿拉伯「2030 願景」(Vision 2030) 的經驗為例，說明旅遊業已成為沙特阿拉伯經濟轉型的基石。 2025 年，沙特阿拉伯迎來 3,000 萬入境旅客，並以 2030 年達到 1.5 億人次為目標。 沙特阿拉伯是全球最大的旅遊投資者，投資範圍涵蓋目的地、航空、數碼平台及人力資本。 旅遊業目前為沙特阿拉伯貢獻近 5% 的直接國內生產總值 (GDP)，並僱用超過 100 萬人。

他列舉埃爾奧拉、迪里耶及紅海等項目作為例子，展示如何以整體規劃推動旅遊目的地發展，而發展重點則放在安全、可持續發展、管治效能及生活質素。 他指出，此模式不僅有助促進長期投資，增強投資者信心，更確保旅遊業增長能與惠及社區和文化保護相輔相成。

在世界經濟論壇期間，閣下亦強調與論壇合作推出的「超越旅遊業」(Beyond Tourism) 跨領域倡議，旨在將旅遊業討論，從行業討論提升至系統層面的領導議程。 此倡議致力匯聚政策、資本與創新力量，貫徹可持續發展、共融文化、穩健發展與投資等多重領域。

閣下表示：「在經濟決策中，旅遊業仍被低估。 儘管旅遊業構成一個價值 10 萬億美元的全球經濟體，但在基礎架構、貿易和行業政策中，卻往往不見其蹤影。 若要提升旅遊業的地位，就要將其視為提升生產力、增強穩健發展、促進聯通的動力，並以一致政策和數據驅動的框架作支持。」

沙特阿拉伯亦重點介紹了 TOURISE 全球平台，其匯聚各國政府、投資者及業界領袖，加快合作及項目落實，旨在將旅遊業宏圖轉化為實際成果。 自啟動以來，TOURISE 已薈萃來自全球逾百國家的近萬名領袖，並推動超過 1,130 億美元的旅遊相關投資。 下一屆 TOURISE 全球大會定於 2027 年 3 月舉行。

放眼全球，旅行與旅遊業貢獻了約一成的全球國內生產總值，支撐逾 3.57 億人的生計，實乃全球經濟中極為共,融並蓄的行業。 除了經濟貢獻，部長指出在地緣政治緊張局勢升級之際，旅遊業在促進民間交流方面持續發揮重要作用。

在世界經濟論壇上發言時，Ahmed Al-Khateeb 閣下強調沙特阿拉伯的角色，其並非只顧自身利益，而是利用旅遊業推動全球各國發展。 他呼籲各國政府及全球機構，在經濟及基礎架構政策中提升旅遊業地位，並強調其在促進增長、穩健發展及國際合作方面的重要作用。

「我們面臨的一大挑戰，在於不僅要著眼自身，還要將目光投向其他國家，思考如何能夠加以協助。 全球多達八成國家，尤其是非洲及拉丁美洲等地，仍未能吸引足夠旅客。 我們期望加強與這些地方的聯繫，助其發展自身的旅遊業和經濟，以造福全球。

在某些情況下，當正式溝通渠道受阻時，旅遊業正好能夠發揮作用，維繫溝通。 這有助增進理解，建立信任，並聯繫彼此。 在負責任的領導下，旅遊業便能在全球發揮穩定作用，促進和平。」

在達沃斯整週的活動期間，沙特阿拉伯代表團與政界、商界、公民社會及學術領袖廣泛交流，進行富建設性的開放對話，共商促進全球穩定與繁榮之大計。 沙特阿拉伯在國際社會中肩負責任、盡心投入，代表團正正彰顯沙特 2030 願景 (Saudi Vision 2030) 如何化為引領轉型增長的發展藍圖。

由經濟與規劃部 (MEP) 在 2025 年設立的沙特館 (Saudi House) 亦重返達沃斯。 整週內共舉辦了超過 20 場會議，其中逾 10 場獲世界經濟論壇認證，內容圍繞六大主題：宏偉願景、創效洞見、人才與人力資本、生活質素、投資與協作，以及擁抱世界。 另外亦推出「未來前瞻」(NextOn) 系列活動，匯聚思維領袖，進行一系列兼具影響力、教育意義與啟迪的對話交流。

SOURCE Ministry of Tourism of Saudi Arabia