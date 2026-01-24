Le tourisme doit être considéré comme une infrastructure économique pour stimuler la croissance et la résilience, déclare le ministre saoudien du tourisme au Forum économique mondial

DAVOS, Suisse, 24 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Lors de la réunion annuelle du Forum économique mondial 2026 à Davos, Son Excellence Ahmed Al-Khateeb, ministre du Tourisme du Royaume d'Arabie saoudite, a délivré un message clair aux dirigeants mondiaux : Le tourisme doit être considéré comme une infrastructure économique si l'on veut qu'il stimule la croissance, la résilience et les liens humains dans un monde de plus en plus fragmenté.

S'exprimant lors de ses engagements au Forum économique mondial, le ministre a souligné que le tourisme ne devait plus être considéré comme un secteur discrétionnaire, mais comme un système stratégique capable de soutenir la diversification, d'attirer des investissements à long terme et de créer des emplois inclusifs dans toutes les régions lorsqu'il est planifié et gouverné de manière intentionnelle.

"Avec un nombre d'arrivées internationales estimé à 2 milliards d'ici 2030, la question pour les dirigeants n'est pas de savoir si le tourisme va se développer, mais s'il le fera de manière responsable", a déclaré Son Excellence Ahmed Al-Khateeb. "Lorsque le tourisme est conçu comme une infrastructure économique, sociale et culturelle, il devient un puissant moteur de diversification, de résilience et de valeur à long terme, et non un simple mouvement transfrontalier."

S'appuyant sur l'expérience de l'Arabie saoudite dans le cadre de Vision 2030, le ministre a souligné comment le tourisme est devenu une pierre angulaire de la transformation économique du Royaume. En 2025, le Royaume a enregistré 30 millions de visiteurs entrants, avec un objectif de 150 millions d'ici 2030. L'Arabie saoudite est le premier investisseur mondial dans le secteur du tourisme, avec un pipeline d'investissements qui couvre les destinations , l'aviation, les plateformes numériques et le capital humain. Le tourisme représente aujourd'hui près de 5 % du PIB direct du royaume et emploie plus d'un million de personnes.

Il a cité des projets tels que AlUla, Diriyah et la mer Rouge comme exemples d'une approche planifiée du développement des destinations, axée sur la sécurité, la durabilité, la gouvernance et la qualité de vie. Ce modèle a permis de soutenir les investissements à long terme, de renforcer la confiance des investisseurs et d'aligner la croissance du tourisme sur les intérêts de la communauté et la protection de la culture.

Au cours du Forum économique mondial, Son Excellence a également mis en lumière "Au-delà du tourisme", une initiative multisectorielle élaborée en collaboration avec le Forum économique mondial pour faire passer le tourisme d'un débat sectoriel à un programme de leadership au niveau du système. L'initiative vise à aligner les politiques, les capitaux et l'innovation dans les domaines de la durabilité, de l'inclusion, de la résilience et de l'investissement.

"Le tourisme reste sous-évalué dans les décisions économiques", a déclaré Son Excellence. "Bien qu'elle représente une économie mondiale de 10 000 milliards de dollars, elle est encore trop souvent absente des politiques en matière d'infrastructures, de commerce et d'industrie. Pour élever le tourisme, il faut le considérer comme un moteur de productivité, de résilience et de connectivité soutenu par des politiques cohérentes et des cadres fondés sur des données."

L'Arabie saoudite a également mis en avant TOURISE, une plateforme mondiale conçue pour faire passer le tourisme de l'ambition à l'exécution en réunissant les gouvernements, les investisseurs et les leaders du secteur afin d'accélérer la collaboration et la mise en œuvre. Depuis son lancement, TOURISE a réuni près de 10 000 dirigeants de plus de 100 pays et a contribué à catalyser plus de 113 milliards d'USD d'investissements liés au tourisme. Le prochain rassemblement mondial de TOURISE est prévu pour mars 2027.

À l'échelle mondiale, les voyages et le tourisme représentent environ 10 % du PIB mondial et soutiennent plus de 357 millions d'emplois, ce qui en fait l'un des secteurs les plus inclusifs de l'économie mondiale. Au-delà de l'économie, le ministre a noté que le tourisme continue de jouer un rôle important dans la promotion des échanges entre les peuples à une époque de tensions géopolitiques accrues.

S'exprimant lors du Forum économique mondial, Son Excellence Ahmed Al-Khateeb a souligné le rôle de l'Arabie saoudite dans l'utilisation du tourisme pour aider d'autres pays dans le monde et pas seulement eux-mêmes. Il a appelé les gouvernements et les institutions mondiales à élever le tourisme au rang de politique économique et d'infrastructure, en soulignant son rôle dans le soutien à la croissance, à la résilience et à la coopération internationale.

"L'un de nos plus grands défis n'est pas seulement de nous regarder nous-mêmes, mais aussi de regarder les autres pays et de voir comment nous pouvons les aider. Il y a 80 % d'autres pays dans le monde qui ne reçoivent pas assez de touristes, en particulier dans des endroits comme l'Afrique et l'Amérique latine. Nous voulons renforcer les relations avec ces lieux pour les aider à développer leurs propres secteurs et économies touristiques, dans l'intérêt du monde entier.

"Dans certains de ces cas, le tourisme contribue à maintenir le dialogue lorsque les canaux officiels sont mis à rude épreuve. Elle favorise la compréhension, la confiance et la connexion. Dirigée de manière responsable, elle peut constituer une force stabilisatrice et un multiplicateur de paix à l'échelle mondiale".

Tout au long de la semaine à Davos, la délégation saoudienne a engagé un dialogue ouvert et constructif avec des dirigeants de gouvernements, d'entreprises, de la société civile et du monde universitaire afin de promouvoir la stabilité et la prospérité mondiales. Dans le cadre du rôle du Royaume en tant que membre responsable et engagé de la communauté internationale, la délégation a montré comment la Vision 2030 de l'Arabie saoudite est devenue un plan d'action pour une croissance motrice transformatrice.

La Saudi House est également revenue à Davos, après sa création par le ministère de l'économie et de la planification (MEP) en 2025. Au cours de la semaine, il a accueilli plus de 20 sessions, dont plus de 10 sessions accréditées par le FEM, sur six thèmes : Vision audacieuse, Perspectives d'impact, Personnes et capacités humaines, Qualité de vie, Investissement et collaboration, et Accueil du monde. Elle a également lancé "NextOn", une série de conférences influentes, éducatives et inspirantes données par des leaders d'opinion.