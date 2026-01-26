FEM: El turismo debe ser liderado como infraestructura económica para impulsar el crecimiento

El turismo debe ser liderado como infraestructura económica para impulsar el crecimiento y la resiliencia, dice el ministro de Turismo de Arabia Saudita al Foro Económico Mundial

DAVOS, Suiza , 26 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- En la reunión anual 2026 del Foro Económico Mundial en Davos, Su Excelencia Ahmed Al-Khateeb, ministro de Turismo del Reino de Arabia Saudita, transmitió un mensaje claro a los líderes mundiales: el turismo debe ser concebido como una infraestructura económica si se pretende impulsar el crecimiento, la resiliencia y la conexión humana en un mundo cada vez más fragmentado.

Al hablar durante sus intervenciones en el Foro Económico Mundial, el Ministro destacó que el turismo ya no debe ser tratado como un sector discrecional, sino como un sistema estratégico capaz de apoyar la diversificación, atraer inversiones a largo plazo y crear empleo inclusivo en todas las regiones cuando se planifica y se gestiona intencionalmente.

"Con una estimación de 2.000 millones de llegadas internacionales para 2030, la pregunta para los líderes no es si el turismo crecerá, sino si se expandirá responsablemente", afirmó Su Excelencia Ahmed Al-Khateeb. "Cuando el turismo se concibe como una infraestructura económica, social y cultural, se convierte en un poderoso motor de diversificación, resiliencia y valor a largo plazo, no simplemente en un simple movimiento transfronterizo".

Basándose en la experiencia de Arabia Saudita en el marco de la Visión 2030, el Ministro destacó cómo el turismo se ha convertido en un pilar fundamental de la transformación económica del Reino. En 2025, el Reino registró 30 millones de visitantes, con el objetivo de alcanzar los 150 millones para 2030. Arabia Saudita es el mayor inversor individual en turismo del mundo, con una cartera de inversiones que abarca destinos, aviación, plataformas digitales y capital humano. El turismo contribuye actualmente con casi el 5% del PIB directo del Reino y emplea a más de un millón de personas.

Señaló proyectos como Al-Ula, Diriyah y el Mar Rojo como ejemplos de un enfoque planificado para el desarrollo de destinos turísticos, centrado en la seguridad, la sostenibilidad, la gobernanza y la calidad de vida. Este modelo –añadió­– ha impulsado la inversión a largo plazo, fortalecido la confianza de los inversores y alineado el crecimiento del turismo con el beneficio comunitario y la protección cultural.

Durante el Foro Económico Mundial, Su Excelencia también destacó "Más allá del turismo", una iniciativa multisectorial desarrollada en colaboración con el Foro Económico Mundial para elevar el turismo de un debate sectorial a una agenda de liderazgo a nivel sistémico. La iniciativa busca alinear políticas, capital e innovación en torno a la sostenibilidad, la inclusión, la resiliencia y la inversión.

"El turismo sigue infravalorado en la toma de decisiones económicas", comentó Su Excelencia. "A pesar de representar una economía mundial de 10 billones de dólares, con demasiada frecuencia sigue estando ausente de las políticas de infraestructura, comercio e industria. Impulsar el turismo requiere considerarlo un motor de productividad, resiliencia y conectividad, respaldado por políticas coherentes y marcos basados en datos".

Arabia Saudita también destacó TOURISE, una plataforma global diseñada para impulsar el turismo de la ambición a la ejecución, reuniendo a gobiernos, inversores y líderes del sector para acelerar la colaboración y la ejecución. Desde su lanzamiento, TOURISE ha reunido a casi 10.000 líderes de más de 100 países y ha contribuido a catalizar más de 113.000 millones de dólares en inversiones relacionadas con el turismo. La próxima reunión global de TOURISE está prevista para marzo de 2027.

A nivel mundial, los viajes y el turismo representan aproximadamente el 10% del PIB mundial y generan más de 357 millones de empleos, lo que lo convierte en uno de los sectores más inclusivos de la economía mundial. Más allá de la economía, el Ministro señaló que el turismo sigue desempeñando un papel importante en el fomento de los intercambios interpersonales en un momento de intensa tensión geopolítica.

En su intervención en el Foro Económico Mundial, Su Excelencia Ahmed Al-Khateeb destacó el papel de Arabia Saudita en el uso del turismo para ayudar a otros países del mundo, no solo a sí mismos. Instó a los gobiernos e instituciones globales a priorizar el turismo en las políticas económicas y de infraestructura, destacando su papel en el fomento del crecimiento, la resiliencia y la cooperación internacional.

"Uno de nuestros mayores desafíos no es solo mirarnos a nosotros mismos, sino también a otros países y ver cómo podemos ayudar. El 80% de los países del mundo no reciben suficientes turistas, especialmente en lugares como África y Latinoamérica. Queremos fortalecer las relaciones con estos lugares para ayudarlos a desarrollar sus propios sectores turísticos y economías, para beneficio global".

"En algunos de estos casos, el turismo ayuda a mantener el diálogo cuando los canales formales se ven afectados. Fomenta el entendimiento, la confianza y la conexión. Liderado con responsabilidad, puede actuar como una fuerza estabilizadora y un multiplicador de la paz a nivel mundial".

A lo largo de la semana en Davos, la delegación de Arabia Saudita mantuvo un diálogo abierto y constructivo con líderes gubernamentales, empresariales, de la sociedad civil y del mundo académico para promover la estabilidad y la prosperidad globales. En el marco del rol del Reino como miembro responsable y comprometido de la comunidad internacional, la delegación demostró cómo la Visión Saudí 2030 se ha convertido en un modelo para impulsar el crecimiento transformador.

La Casa Saudí también regresó a Davos, tras su creación por el Ministerio de Economía y Planificación (MEP) en 2025. A lo largo de la semana, organizó más de 20 sesiones, incluyendo más de 10 acreditadas por el Foro Económico Mundial (FEM), en torno a seis temas: Visión audaz, Perspectivas para el iImpacto, Personas y capacidad humana, Calidad de vida, Inversión y colaboración, y Acogiendo al mundo. También lanzó "NextOn", una serie de charlas influyentes, educativas e inspiradoras a cargo de líderes de opinión.