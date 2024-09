Trimestre de ouro do varejo: como a IA pode aumentar o sucesso das vendas para os varejistas

O novo whitepaper do DeepL destaca como a IA linguística possibilitará que os varejistas reduzam custos e aumentem a receita por meio do aperfeiçoamento da comunicação interna e externa

COLÔNIA, Alemanha, 11 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- Com a aproximação do "trimestre de ouro" para os varejistas, o DeepL, uma empresa líder mundial em IA linguística, lançou seu mais novo whitepaper sobre como os varejistas podem aproveitar ao máximo o potencial da IA para impulsionar as vendas durante a temporada de compras de final de ano.

Uma comunicação multilíngue eficaz é fundamental para estratégias de varejo bem-sucedidas, abrangendo desde cadeias de suprimentos globais até uma base de clientes cada vez mais internacional. Contar apenas com o inglês como língua franca mundial já não é suficiente para os varejistas.

A IA está alcançando rapidamente a posição de liderança entre as tecnologias que permitem que os varejistas alcancem seus objetivos de forma eficiente na conquista de novos mercados e no fortalecimento da presença nos mercados atuais. Na verdade, o mais novo whitepaper do DeepL, intitulado "Guia para executivos sobre a adoção de IA para a comunicação no varejo internacional", revelou que a IA para varejistas pode:

otimizar processos operacionais, por exemplo, aumentando a escala das comunicações entre a sede e os escritórios internacionais;

aumentar a produtividade, garantindo que os principais sistemas e ferramentas, como atendimento ao cliente e recursos humanos, ofereçam suporte aos funcionários em seu idioma local;

reduzir o custo e o esforço para traduzir e localizar suas comunicações e seu conteúdo.

David Parry-Jones, Diretor de Receita do DeepL comenta: "Os últimos dois anos mostraram a volatilidade que muitos varejistas enfrentam em suas operações diárias, e a IA pode ajudar muito a melhorá-las, especialmente no pico do final de ano. Embora a questão linguística muitas vezes seja negligenciada nesse contexto, a capacidade de se comunicar de forma mais eficiente com fornecedores ao redor do mundo pode ajudar a resolver interrupções na cadeia de suprimentos de maneira mais ágil, por meio de interações mais eficazes. Além das conquistas internas, pesquisas mostram que 75%[1] dos compradores querem se comunicar em seu idioma nativo ao fazer compras online, o que reforça a necessidade de opções de tradução eficazes em cada estágio da experiência de varejo."

De acordo com uma pesquisa do DeepL, os principais casos de uso da IA linguística são a criação de conteúdo em vários idiomas (46%) e a comunicação em idiomas com pouca ou nenhuma proficiência (36%). Os principais conteúdos traduzidos são comunicação externa (57%), comunicação interna (39%) e materiais de marketing/publicidade (32%). As demandas de tradução surgem nos cenários abaixo, onde os varejistas mais frequentemente dependem da IA linguística:

tradução de e-mails, tíquetes de suporte ao cliente e interações de chatbots para atender a clientes em vários idiomas;

criação de ativos de marketing em vários idiomas para novas coleções ou para épocas específicas do ano, incluindo compras de fim de ano;

tradução de sistemas internos para operações internacionais, como atendimento ao cliente de ferramentas de fluxo de trabalho de back-end e recursos externos, como informações sobre produtos e website;

apoio à expansão internacional através da regionalização instantânea de conteúdo tanto em loja quanto online.

Jakob Kalina, Chefe da Equipe de Localização da Alza, contextualizou ainda mais o assunto: "A API do DeepL revolucionou nossa maneira de administrar o enorme volume de avaliações de usuários na Alza. As avaliações traduzidas aumentaram a confiança dos clientes em nossa experiência de compras online. A tradução de centenas de milhares de avaliações do tcheco para o alemão e o húngaro aumentou consideravelmente nossas taxas de conversão. Essa estratégia não apenas melhorou nosso atendimento ao cliente, mas também solidificou nossa posição no competitivo mercado de comércio eletrônico."

Com a chegada iminente do período mais movimentado do ano para muitos varejistas, ainda há tempo para implementar ferramentas de IA que podem aumentar a produtividade e melhorar significativamente os resultados. Um estudo da Forrester de 2024 revelou que a implementação do DeepL proporcionou um retorno sobre o investimento de 345% para empresas multinacionais, reduzindo o tempo de tradução em 90% e provocando uma redução de 50% na carga de trabalho. Esses resultados evidenciam o potencial da plataforma para as empresas que buscam aumentar a receita e entrar em novos mercados mais rapidamente e em larga escala.

Relatório completo aqui.

Sobre o DeepL

O DeepL tem a missão de derrubar barreiras linguísticas para empresas no mundo inteiro. Mais de 100.000 empresas e instituições governamentais, bem como milhões de pessoas em 228 mercados, confiam na plataforma de IA linguística do DeepL para obter traduções naturais e melhorar a escrita. Desenvolvida com a segurança corporativa em mente, a IA especializada do DeepL tem sido utilizada por empresas no mundo inteiro para transformar a comunicação empresarial, expandir mercados e aumentar a produtividade. Fundado em 2017 pelo CEO Jaroslaw (Jarek) Kutylowski, o DeepL conta hoje com mais de 900 dedicados funcionários e com o apoio de investidores de renome internacional, incluindo Benchmark, IVP e Index Ventures.

[1] Capital One Shopping, 'Cross Border Online Shopping Statistics'

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2447716/4899714/DeepL_Logo.jpg

FONTE DeepL US Inc.