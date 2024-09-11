零售業旺季即將來臨：人工智慧如何協助零售業提升銷售表現

DeepL 最新發布之白皮書強調了語言人工智慧如何透過優化內外部溝通，助零售業者降低成本並增加營收

台北2024年9月11日 /美通社/ -- 隨著零售業的銷售旺季即將到來，全球領先的語言人工智慧公司 DeepL 發布最新的白皮書，探討零售業者如何充分運用人工智慧，在銷售旺季進一步提升業績。

有效的多語言溝通是零售策略成功的關鍵之一，無論是應對全球供應鏈，還是服務日益國際化的客戶，僅依賴英文這一全球通用語言對於零售業者而言，已經不再足夠 。

無論是為了開拓新市場，還是提升現有的全球業務，人工智慧正迅速崛起，並成為零售業者能夠高效達成這些商業目標的首要技術。DeepL 最新的白皮書《AI 賦能溝通與全球零售之執行指南 》指出，人工智慧對於零售業者的幫助包括：

改善營運流程，例如透過擴大總部與全球分公司間的溝通規模

提升員工的工作效率，確保公司使用的核心系統和工具（如客服和人力資源）以當地語言支援員工使用，提升員工生產力

減少翻譯及在地化溝通和內容所需的成本和工作量

DeepL 營收長 David Parry-Jones 表示：「過去幾年，許多零售商在日常營運中面臨的波動性愈加明顯 ，而人工智慧在這方面可能有效緩解問題，尤其是在年末的繁忙時期。語言問題雖然經常被忽視，但更高效地與全球供應商溝通，能加速解決供應鏈中斷問題，並透過更順暢的互動提升整體效率。此外，除了內部效益，研究也顯示75%[1] 的消費者在進行線上購物時，希望可以使用他們的母語進行溝通，這進一步強調了在零售體驗中提供有效翻譯選項的必要性，從每一個環節提升顧客體驗 。」

根據 DeepL 的研究，語言人工智慧的主要使用場景包括多語言的內容製作及產出（46%）和用不熟悉的語言進行溝通（36%）。翻譯最多的內容則是外部溝通（57%）、內部溝通（39%），以及行銷或廣告素材（32%）。這些翻譯需求在零售業最常需要語言人工智慧的以下情境中，進一步得到體現：

翻譯電子郵件、客戶需求管理清單和聊天機器人的互動內容，以服務多語言的客戶

為新產品系列或特定時間（例如假期購物季）創造多語言的行銷素材

為企業的國際營運翻譯內部系統，例如客戶服務的後端工作流程工具，以及外部資源，例如產品資訊和網站

透過即時區域化實體與線上內容，以促進國際擴張

對此，Alza 在地化部門負責人 Jakob Kalina 指出：「DeepL API 革新了我們在 Alza 管理大量用戶評論的方式，翻譯後的評論提升了客戶對我們網上購物體驗的信任，且將數十萬條評論從捷克語翻譯成德語和匈牙利語有效提高了我們的轉換率。這個策略不僅改善了我們的客戶服務，更鞏固了我們在競爭激烈電子商務市場中的地位。」

隨著一年中零售業者最繁忙的時期即將到來，零售業者們尚有時間可以導入 AI 人工智慧工具，以提升生產力及獲利。2024 年 Forrester 的研究顯示，採用 DeepL 可為全球企業帶來 345% 的投資報酬率，縮短翻譯時間 90% 並將整體工作量減少 50%。這凸顯了 DeepL 對於尋求業務增長及迅速擴展新市場的企業而言，具有巨大的潛力 。

完整報告請參考此處。

關於 DeepL

DeepL 的使命是為各地企業打破語言障礙。全球 228 個市場中超過 10 萬家企業和政府以及數百萬個人信任 DeepL 的語言人工智慧平台，可提供類似人類的翻譯和更好的書寫。DeepL 的 AI 解決方案專門針對語言進行調整，以改變企業溝通方式、拓展市場並提升生產力，並以滿足企業安全需求而設計。DeepL 由 CEO Jaroslaw（Jarek） Kutylowski 於 2017 年創立，目前擁有超過 900 名充滿熱情的員工，並獲得 Benchmark、IVP 及 Index Ventures 等世界知名投資人的支持。

SOURCE DeepL US Inc.