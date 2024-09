Goldenes Quartal im Einzelhandel: So können Händler mit KI ihre Verkaufszahlen steigern

Neues Whitepaper von DeepL zeigt auf, wie Einzelhändler mit KI‑Sprachtechnologie die Kommunikation verbessern und so Kosten sparen und ihren Umsatz steigern können

KÖLN, Deutschland, 11. September 2024 /PRNewswire/ -- Angesichts des erneut anstehenden „goldenen Quartals" im Einzelhandel hat DeepL, ein weltweit führendes Unternehmen für KI‑Sprachtechnologie, ein neues Whitepaper veröffentlicht, das Einzelhändlern aufzeigt, wie sie mithilfe von KI ihre Umsätze steigern können.

Zu jeder erfolgreichen Einzelhandelsstrategie gehört eine effektive mehrsprachige Kommunikation. Heutzutage haben es Einzelhändler mit überregionalen Lieferketten und einem zunehmend internationalen Kundenstamm zu tun, sodass sie sich nicht mehr allein auf Englisch als globale Lingua franca verlassen können.

Ob es nun darum geht, den Weg für die Expansion zu ebnen oder das bestehende globale Geschäft zu optimieren: KI steigt schnell an die Spitze der Technologien auf, die Einzelhändlern genau das ohne viel Aufwand möglich machen. Laut dem neuesten Whitepaper von DeepL mit dem Titel „Leitfaden für Führungskräfte: KI‑gestützte Kommunikation und der weltweite Einzelhandel" können Einzelhändler mithilfe von KI:

die betrieblichen Abläufe verbessern, z. B. durch Erweitern der Kommunikation zwischen der Zentrale und den internationalen Niederlassungen;

die Mitarbeiterproduktivität steigern, indem beispielsweise sichergestellt wird, dass zentrale Systeme und Tools (z. B. bei Kundenservice und HR) die Mitarbeitenden in ihrer Landessprache unterstützen;

die Kosten und den Aufwand für Übersetzung und Lokalisierung ihrer Kommunikation und Inhalte reduzieren.

David Parry-Jones, Chief Revenue Officer bei DeepL, erläutert hierzu: „Die letzten Jahre haben gezeigt, wie unbeständig das Tagesgeschäft vieler Einzelhändler ist, und KI kann einen großen Beitrag dazu leisten, dieses zu verbessern, insbesondere in der geschäftigen Zeit zum Jahresende. Auch wenn Sprache in diesem Zusammenhang oft übersehen wird, kann eine effizientere Kommunikation mit Lieferanten auf der ganzen Welt dazu beitragen, Unterbrechungen in der Lieferkette durch einen effektiveren Austausch schneller zu beheben. Neben den internen Vorteilen zeigen Untersuchungen außerdem, dass 75 %[1] der Kunden online in ihrer Muttersprache einkaufen möchten, was die Notwendigkeit von überzeugenden Übersetzungen über das gesamte Einkaufserlebnis hinweg noch deutlicher macht."

Laut den Untersuchungen von DeepL betreffen die wichtigsten Anwendungsfälle für KI‑Sprachtechnologie die Erstellung von Inhalten in mehreren Sprachen (46 %) und die Kommunikation in Sprachen, für die wenig oder keine Sprachkenntnisse vorliegen (36 %). Die am häufigsten übersetzten Inhalte sind Texte für die externe Kommunikation (57 %), für die interne Kommunikation (39 %) und Marketing-/Werbematerial (32 %). Konkret setzen Einzelhändler KI‑Sprachtechnologie vor allem zu folgenden Zwecken ein:

Übersetzung von E‑Mails, Kundensupport-Tickets und Chatbot-Nachrichten zur Betreuung von Kunden in mehreren Sprachen

Erstellung von Marketingmaterialien in mehreren Sprachen für neue Kollektionen oder zu bestimmten Anlässen, einschließlich der Vorweihnachtszeit

Übersetzung von internen und externen Ressourcen, z. B. Kundenservice-Inhalten von Back‑End-Workflow-Tools, Produktinformationen und Website-Inhalten

Förderung der internationalen Expansion durch sofortige Lokalisierung von Inhalten in Geschäften und online

Jakob Kalina, Head of Localisation bei Alza, erklärt in diesem Zusammenhang: „Die DeepL API hat bei Alza die Vorgehensweise zur Verwaltung von Nutzerbewertungen in großem Umfang revolutioniert. Die übersetzten Bewertungen haben das Vertrauen der Kunden in unseren Onlineshop gestärkt. Durch Übersetzung von Hunderttausenden von Bewertungen aus dem Tschechischen ins Deutsche und Ungarische konnten wir unsere Konversionsraten spürbar steigern. Diese Strategie hat nicht nur unseren Kundenservice verbessert, sondern auch unsere Position auf dem wettbewerbsintensiven E‑Commerce-Markt gefestigt."

Die geschäftigste Zeit des Jahres für Einzelhändler rückt zwar immer näher, doch es ist noch nicht zu spät, KI‑Tools zu implementieren, um mehr Produktivität und bessere Geschäftsergebnisse zu erzielen. Eine in diesem Jahr durchgeführte Studie von Forrester hat ergeben, dass globale Unternehmen durch die Implementierung von DeepL einen Return on Investment von 345 % erzielen, die Übersetzungszeit um 90 % reduzieren und den Übersetzungsworkload um 50 % verringern konnten. Damit ist die KI‑Sprachtechnologie die ideale Lösung für Unternehmen, die ihren Umsatz steigern und neue Märkte schneller und in größerem Umfang erschließen möchten.

Das vollständige Whitepaper für Einzelhändler finden Sie hier.

Über DeepL

DeepL unterstützt Unternehmen auf der ganzen Welt dabei, Sprachbarrieren zu überwinden. Mehr als 100.000 Unternehmen und Behörden sowie Millionen von Privatkunden in 228 Märkten weltweit vertrauen bereits auf die KI‑Sprachtechnologie von DeepL und profitieren von natürlich klingenden Übersetzungen und einer besseren Kommunikation. Die KI‑Sprachlösungen von DeepL bieten ein Höchstmaß an Sicherheit und helfen Unternehmen auf der ganzen Welt dabei, ihre geschäftliche Kommunikation zu verbessern, neue Märkte zu erschließen und die Produktivität zu steigern. Heute zählt das 2017 von CEO Dr. Jaroslaw (Jarek) Kutylowski gegründete Unternehmen über 900 engagierte Mitarbeitende und wird von international renommierten Investoren wie Benchmark, IVP und Index Ventures unterstützt.

