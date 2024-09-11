Perakendenin altın çeyreği: Yapay zeka perakendecilerin satış başarısını nasıl yükseltebilir

DeepL'nin yeni teknik incelemesi, perakendecilerin Dil Yapay Zekası sayesinde nasıl daha iyi kurum içi ve kurum dışı iletişim kurarak maliyetlerini azaltıp gelirlerini yükseltebileceğini açıklıyor

KÖLN, Almanya, 11 Eylül 2024 /PRNewswire/ -- Perakendecilerin "altın çeyreği" yaklaşırken, küresel Dil Yapay Zekası liderlerinden DeepL, perakendecilerin bayram alışverişi sezonundaki satışlarını artırmak için yapay zekadan en iyi şekilde nasıl yararlanabileceklerine ilişkin son teknik incelemesini yayınladı.

Etkin çok dilli iletişimin küresel tedarik zincirlerinden giderek genişleyen uluslararası müşteri tabanına kadar başarılı perakende stratejilerinde merkezi bir rol oynadığı günümüzde, İngilizceyi küresel bir lingua-franca olarak kabul etmek artık perakendeciler için yetersiz kalmaktadır.

İster genişlemenin önünü açmak ister mevcut küresel ticari faaliyetlere hız kazandırmak için olsun, perakendecilerin bu süreci verimli bir şekilde yönetmesine imkan tanıyan teknolojiler arasında yapay zeka hızlı bir yükseliş gösteriyor. Aslına bakılırsa, DeepL tarafından yayınlanan "Yapay zeka destekli iletişime ve küresel perakendeye yönelik yönetici rehberi" başlıklı son teknik inceleme, yapay zekanın perakendeciler için şunları gerçek kılabileceğini ortaya koyuyor:

Örneğin genel merkez ile uluslararası ofisler arasındaki iletişimi güçlendirerek operasyonel süreçleri iyileştirmek

Temel sistem ve araçların (Müşteri Hizmetleri ve İnsan Kaynakları gibi) çalışanları kendi dillerinde desteklemesini sağlayarak çalışan verimliliğini yükseltmek

Kurulan iletişimleri ve içerikleri çevirmek ve yerelleştirmek için gereken maliyeti ve iş yükünü azaltmak

DeepL'in Gelirler Direktörü David Parry-Jones'in bu konudaki yorumu şöyle: "Son birkaç yıl, birçok perakendeci için günlük operasyonlarında dalgalanmalara sahne oldu. Bu noktada yapay zeka, özellikle yıl sonu yoğunluğunda bu durumun iyileştirilmesine büyük yardım sağlayabilir. Mevcut bağlamda dil sık sık göz ardı edilebilse de, tedarikçilerle küresel çapta daha verimli iletişim kurabilmek, daha etkili etkileşimler sayesinde olası tedarik zinciri kesintilerinin daha hızlı çözülmesine yardımcı olabilir. Kurum içi kazanımların da ötesinde, yapılan araştırmalar alışverişçilerin %75'inin[1] çevrimiçi alışveriş için kendi ana dillerinde iletişim kurmak istediklerini gösteriyor ve bu da, etkili çeviri çözümlerine perakende deneyiminin her aşamasında duyulan ihtiyacı daha da artırıyor."

DeepL'in araştırmasına göre, Dil Yapay Zekasının en yaygın kullanım alanları arasında birden fazla dilde içerik oluşturmak (%46) ve mevcut yeterliliğin çok az olduğu veya hiç olmadığı dillerde iletişim kurmak (%36) yer alıyor. En çok çevrilen içerikler arasında ise kurum içi iletişim (%57), kurum içi iletişim (%39) ve pazarlama/reklam materyalleri (%32) bulunuyor. Bu çeviri ihtiyaçları, perakendecilerin Dil Yapay Zekasına en sık ihtiyaç duyduğu aşağıdaki senaryolarda daha da belirgin bir hal alıyor:

Farklı diller konuşan müşterilere hizmet verebilmek için e-postaları, müşteri destek biletlerini ve sohbet robotu etkileşimlerini çevirmek

Yeni koleksiyonlar ve tatil alışverişleri de dahil olmak üzere yılın belirli zamanları için çok dilli pazarlama varlıkları oluşturmak

Arka uç iş akışı araçları gibi, örneğin Müşteri Hizmetleri uluslararası operasyonlara yönelik kurum içi sistemleri ve web sitesi gibi kurum dışı kaynakları çevirmek

Mağaza içi ve çevrimiçi içeriğin anında bölgeselleştirilmesi sayesinde uluslararası ölçekte genişlemenin önünü açmak

Alza'nın Yerelleştirme Müdürü Jakob Kalina bu konuyu daha da net bir bağlama oturtmuş durumda: "DeepL API, devasa hacimlere ulaşan kullanıcı incelemelerini Alza'da yönetme yaklaşımımızda bir devrim yarattı. Çevrilen yorumlar, müşterilerin sunduğumuz çevrimiçi alışveriş deneyimine olan güvenini yükseltti. Yüz binlerce incelemeyi Çekçe'den Almanca'ya ve Macarca'ya çevirmek dönüşüm oranlarımızda gözle görülür bir artış sağladı. Bu strateji yalnızca müşteri hizmetlerimizi iyileştirmekle kalmayıp ayrıca rekabetçi e-ticaret pazarındaki konumumuzu da sağlamlaştırdı."

Birçok perakendeci için yılın en yoğun dönemi hızla yaklaşıyorken, üretkenliklerini artırmalarına ve kârlılıklarını olumlu yönde geliştirmelerine yardımcı olacak yapay zeka araçlarını uygulamaya koymaları için hala zaman var. 2024'te Forrester tarafından yürütülen bir çalışma, bir yandan DeepL kullanımının küresel şirketlere %345 yatırım getirisi sağladığını, çeviri süresini %90 oranında kısalttığını ve iş yükünde de %50 azalma sağladığını ortaya koyarken, diğer yandan da DeepL'in yeni pazarlara daha hızlı ve büyük ölçekte girip gelirini yükseltmek isteyen şirketlere sunabileceği potansiyelin altını çiziyor.

Tam rapora buradan ulaşılabilir.

DeepL hakkında

DeepL dünyanın her yerinde işletmelerin önüne çıkan dil engellerini yıkma misyonuyla hareket ediyor. 100.000'den fazla işletme ve resmi kurumun yanı sıra 228 küresel pazardaki milyonlarca insan, konuşma doğallığında çeviri yapmak ve daha güzel yazmak için DeepL'in Language AI platformunu kullanıyor. Dünyanın dört bir yanındaki şirketler iş iletişimini geliştirmek, yeni pazarlara açılmak ve üretkenliği artırmak için DeepL'in kurumsal güvenlik dikkate alınarak tasarlanmış ve dile özel olarak ayarlanmış yapay zeka çözümlerinden yararlanıyor. 2017 yılında CEO Jaroslaw (Jarek) Kutylowski tarafından kurulan ve bugün 900'den fazla çalışana sahip olan DeepL; Benchmark, IVP ve Index Ventures gibi dünyaca ünlü yatırımcılar tarafından destekleniyor.

[1] Capital One Shopping, 'Cross Border Online Shopping Statistics'

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