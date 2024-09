Dernier trimestre : stimuler les ventes au détail grâce à l'IA

Dans son nouveau livre blanc, DeepL met en évidence le potentiel de l'IA linguistique à réduire les coûts et accroître les recettes des détaillants à travers l'optimisation des communications internes et externes.

COLOGNE, Allemagne, 11 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Alors que les détaillants préparent le dernier trimestre de l'année, généralement considéré comme le plus lucratif, le leader mondial de l'IA linguistique DeepL publie un nouveau livre blanc. L'objectif : montrer aux détaillants comment tirer parti de l'IA pour augmenter leurs ventes à l'approche des fêtes.

Une stratégie de vente au détail gagnante passe par une communication multilingue efficace. Des chaînes d'approvisionnement mondiales à une clientèle de plus en plus cosmopolite, l'anglais ne suffit plus aux détaillants pour communiquer à l'international.

Que ce soit pour développer ou optimiser des activités ailleurs dans le monde, l'IA se hisse rapidement au sommet des technologies qui permettent aux détaillants de le faire efficacement. Le nouveau livre blanc de DeepL, « Application de l'IA aux communications des entreprises internationales de vente au détail », met d'ailleurs en évidence le potentiel de l'intelligence artificielle à :

améliorer les processus, notamment en facilitant la communication entre le siège social et les bureaux à l'étranger ;

stimuler la productivité des employés, notamment en veillant à ce que les principaux systèmes et outils (comme le service client et les ressources humaines) soient accessibles aux employés dans la langue locale ;

réduire les coûts et le travail nécessaires pour traduire et localiser les communications et le contenu.

David Parry-Jones, Chief Revenue Officerde DeepL, commente : « Ces deux dernières années ont révélé la volatilité avec laquelle de nombreux détaillants composent au quotidien. L'IA peut leur apporter une aide précieuse, surtout en ce dernier trimestre critique. Dans ce contexte, la langue est souvent une arrière-pensée. Pourtant, communiquer efficacement et optimiser les interactions avec des fournisseurs du monde entier pourrait permettre de régler rapidement d'éventuels problèmes d'approvisionnement. Au-delà des avantages internes, une étude a montré que 75 %[1] des acheteurs veulent communiquer dans leur langue maternelle lorsqu'ils font des achats en ligne. C'est bien la preuve que des options de traductions efficaces sont indispensables à chaque étape du parcours d'achat. »

Selon l'étude de DeepL, l'IA linguistique est principalement utilisée pour créer du contenu dans plusieurs langues (46 %) et communiquer dans des langues peu ou pas maîtrisées (36 %). Parmi les types de contenu les plus traduits figurent les communications externes (57 %), les communications internes (39 %) et les documents liés au marketing et à la publicité (32 %). Autre preuve de ces besoins en traduction, les détaillants font le plus souvent appel à l'IA linguistique dans les situations suivantes :

Traduction d'e-mails, de tickets d'assistance client et d'interactions avec un chatbot pour servir une clientèle internationale.

Création de ressources marketing dans plusieurs langues pour de nouvelles collections ou à certains moments de l'année, notamment la période des fêtes.

Traduction de systèmes internes liés aux activités internationales (service clientèle ou outils liés aux processus, par exemple) et de ressources externes (comme des informations sur les produits et des sites web).

Expansion internationale grâce à la localisation instantanée du contenu en ligne et en magasin.

Jakob Kalina, responsable de la localisation chez Alza, abonde en ce sens : « L'API de DeepL a complètement transformé la façon dont Alza traite la quantité astronomique d'avis laissés par les utilisateurs. Les avis traduits ont renforcé la confiance des clients sur notre expérience d'achat en ligne. La traduction de centaines de milliers de témoignages du tchèque à l'allemand et au hongrois a largement augmenté nos taux de conversion. Cette stratégie a non seulement amélioré notre service client, mais aussi renforcé notre position sur le marché concurrentiel du commerce en ligne. »

Pour beaucoup de détaillants, la période la plus chargée de l'année approche à grands pas. Il est encore temps d'adopter l'IA pour améliorer la productivité et les résultats. Une étude menée en 2024 par Forrester Consulting a montré que l'utilisation de DeepL avait permis à des entreprises internationales de générer un retour sur investissement de 345 %, en réduisant le temps consacré à la traduction de 90 % et la charge de travail de 50 %. Ces résultats mettent en évidence le potentiel de cette plateforme pour les entreprises cherchant à accroître leurs revenus et à s'implanter rapidement sur de nouveaux marchés et à grande échelle.

Le rapport complet se trouve ici.

À propos de DeepL

DeepL s'est donné la mission d'affranchir de la barrière de la langue les entreprises du monde entier. Plus de 100 000 entreprises et gouvernements et des millions de particuliers sur 228 marchés internationaux font déjà confiance aux traductions naturelles de la plateforme d'IA linguistique de DeepL et à son assistant de rédaction. Conçues pour répondre aux besoins de sécurité des entreprises, les solutions basées sur cette IA permettent à des entreprises du monde entier de changer leur façon de communiquer, de se lancer sur de nouveaux marchés et d'optimiser leur productivité. Fondée en 2017 par Jaroslaw (Jarek) Kutylowski, son directeur général, la société DeepL est aujourd'hui forte d'une équipe de plus de 900 personnes passionnées et soutenue par des investisseurs de renommée mondiale tels que Benchmark, IVP et Index Ventures.

[1] Capital One Shopping, 'Cross Border Online Shopping Statistics'

