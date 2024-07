TUMI APRESENTA O LPGA TOUR PRO NELLY KORDA E O PGA TOUR PRO LUDVIG ÅBERG COMO OS PRIMEIROS EMBAIXADORES GLOBAIS DE GOLFE DA MARCA

Como dois dos nomes mais comprometidos e célebres do golfe, Korda e Åberg sintetizam uma dedicação implacável ao desempenho, unidade inabalável e resultados extraordinários – ideais que TUMI infunde apaixonadamente em todas as coleções. Os novos embaixadores levarão exclusivamente bagagem e mochilas TUMI em turnê, pois a marca apoia esses jogadores e sua ambição de aperfeiçoar seu jogo.

"Estou muito animada com a parceria com a TUMI como embaixadora global, representando a marca em turnê e fora do curso", disse Korda. "Há muita sinergia entre a TUMI como marca e como eu abordo meu jogo – compartilhamos o mesmo impulso pela perfeição. É uma parceria que realmente parece o ajuste perfeito."

"Sou fã da TUMI há muito tempo, por isso é uma sensação surreal ser escolhido como um dos seus mais novos embaixadores globais", disse Åberg. "É um momento de círculo completo trabalhar com uma marca que respeito muito e ter o apoio deles enquanto compito neste alto nível."

Em um novo capítulo de sua parceria com o LPGA Tour e o PGA TOUR, a marca de viagens e estilo de vida foi escolhida para projetar estojos de troféus de alumínio de 19 graus totalmente novos e personalizados para o tão esperado TOUR Championship no PGA TOUR, juntamente com a Solheim Cup e os torneios do CME Group Tour Championship. Isso marca a primeira vez que qualquer marca recebe a honra de criar estojos de troféus para esses campeonatos do PGA TOUR e LPGA Tour. Projetadas pelo diretor criativo da TUMI, Victor Sanz, as caixas de troféus refletem temas de força, confiança, aspiração, paixão e ideais compartilhados pela marca, e os lendários jogadores que segurarão a caixa de troféus como um símbolo para alcançar o feito final.

O primeiro caso será revelado no TOUR Championship em Atlanta em agosto, seguido por casos para a Solheim Cup do LPGA Tour em setembro e o CME Group Tour Championship em novembro. Inspiradas na coleção de alumínio de 19 graus da marca TUMI, as caixas de troféus são magistralmente trabalhadas com alumínio de grau de aeronave, alcançando uma ligação estrutural entre força e beleza, e apresentam o exclusivo mecanismo de trava e detalhes de nervura de 19 graus no exterior das caixas. O veludo macio alinha a base e a parede traseira dos interiores para uma sensação de mão luxuosa, elevando as caixas de troféus ao padrão de qualidade e estilo da TUMI. Quando as caixas são abertas, elas revelam o prêmio final: o troféu, exibido com painéis laterais espelhados que refletem os espectadores do troféu enquanto sonham em se tornar o próximo campeão.

"Ser escolhido para projetar os estojos de troféus para esses torneios icônicos do LPGA TOUR e do PGA TOUR é uma honra incrível para a TUMI, especialmente porque continuamos a apoiar as organizações e os jogadores dentro delas", disse Sanz. "Milhões de viajantes em todo o mundo escolhem a TUMI para proteger o que mais valorizam todos os dias, e estamos entusiasmados em trazer essa renomada força e engenhosidade de design para proteger esses troféus, que simbolizam anos de trabalho árduo, dedicação e paixão dos melhores jogadores do esporte."

Para coincidir com os playoffs da FedExCup, os fãs podem ver a preciosa caixa de troféus enquanto ela viaja pelos três eventos. Acompanhe a jornada do case @TUMITravel. Para saber mais sobre as parcerias da TUMI Sport, visite TUMI.com/About . Pode comprar a coleção de golfe da TUMI em TUMI.com ou na sua loja TUMI mais próxima em todo o mundo.

Sobre a TUMI

Desde 1975, a TUMI cria itens essenciais de luxo para negócios, viagens e desempenho de classe mundial, projetados para atualizar, descomplicar e embelezar todos os aspectos da vida em movimento. Combinando funcionalidade impecável com um espírito de engenhosidade, estamos empenhados em capacitar as jornadas como um parceiro ao longo da vida para os motores e criadores em busca de suas paixões. Para saber mais sobre a TUMI, visite TUMI.com.

TUMI e o logotipo da TUMI são marcas registradas da Tumi, Inc.. © 2024 Tumi, Inc..

Contatos de mídia da

TUMI TUMI Alexandra Gillis

[email protected]

SOMBRA

Hailey Hauldren

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2454004/Nelly_PressRelease.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2454005/TUMI_19_Degree_Aluminum_trophy_case.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2454006/Ludvig_PressRelease.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2423872/TUMI_BLACK_Logo.jpg

FONTE Tumi, Inc.