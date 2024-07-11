ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ГОЛЬФИСТЫ НЕЛЛИ КОРДА И ЛЮДВИГ ОБЕРГ СТАНОВЯТСЯ АМБАСCАДОРАМИ БРЕНДА TUMI

Два имени из числа самых целеустремленных и знаменитых гольфистов, Корда и Оберг, олицетворяют неустанное стремление к эффективности, непоколебимый драйв и экстраординарные результаты — идеалы, которые TUMI страстно привносит в каждую коллекцию. Новые амбассадоры будут использовать в рамках турнира исключительно чемоданы и рюкзаки TUMI, поскольку бренд поддерживает этих игроков и их стремление сделать свою игру идеальной.

«Я очень рада сотрудничать с TUMI в качестве глобального амбассадора, представляющего бренд в рамках турнира и вне поля, — сказал Корда. — Между брендом TUMI и моим подходом к игре возникает сильный эффект синергии — мы разделяем стремление к совершенству. Это партнерство создает ощущение идеального соответствия».

«Я долгое время был поклонником TUMI, поэтому у меня сюрреалистическое ощущение от того, что я стал одним из новых глобальных амбассадоров этого бренда, — сказал Оберг. — Работать с брендом, который я так уважаю, и пользоваться их поддержкой, соревнуясь на этом высоком уровне, — ощущение, что круг замкнулся».

В новой главе своего партнерства с турнирами LPGA и PGA бренд товаров для путешествий и образа жизни был выбран для разработки совершенно новых специальных футляров для трофеев серии TUMI 19 Degree Aluminum для долгожданного турнира PGA, а также турниров Solheim Cup и CME Group Tour Championship. Это первый случай, когда какой-либо бренд был удостоен чести разработать футляры для трофеев чемпионатов PGA и LPGA. Разработанные креативным директором TUMI Виктором Сансом (Victor Sanz) футляры для трофеев отражают темы силы, уверенности, стремления, страсти и идеалов, разделяемых брендом и легендарными игроками, которые будут держать футляры трофеев как символы достижения наивысшего успеха.

Первый кейс будет представлен в августе этого года на чемпионате PGA в Атланте, за ним последуют кейсы для турниров LPGA Solheim Cup в сентябре и CME Group Tour Championship в ноябре. Вдохновленные фирменной коллекцией бренда TUMI 19 Degree Aluminum футляры для трофеев будут мастерски изготовлены из авиационного алюминия, обеспечивающего структурную связь между прочностью и красотой, и будут иметь фирменные ребра под углом 19 градусов и запирающий механизм снаружи. Основание и задняя стенка футляра изнутри покрыты мягким бархатом для ощущения роскоши при прикосновении, чтобы футляры для трофеев отвечали стандарту качества и стиля TUMI. При открывании футляра перед глазами появляется исключительный приз: трофей, а в зеркалах боковых панелей отражаются зрители трофея, мечтающие стать следующими чемпионами.

«Быть выбранным для разработки футляров для трофеев культовых турниров LPGA и PGA — невероятная честь для TUMI, особенно потому что мы продолжаем поддерживать эти организации и их игроков, — сказал Санс. — Миллионы путешественников по всему миру выбирают TUMI, чтобы день за днем защищать то, что они ценят больше всего, и мы очень рады использовать хорошо известные прочность и искусный дизайн для защиты трофеев, которые символизируют годы тяжелой работы, самоотверженности и страсти лучших игроков этого вида спорта».

Одновременно с плей-оффами FedExCup болельщики смогут видеть футляр заветного трофея, который будет присутствовать на трех состязаниях. Следите за путешествием футляра на канале @TUMITravel. Подробнее о партнерстве TUMI со спортом см. по адресу TUMI.com/About. Вы можете купить предметы из коллекции TUMI для гольфа на TUMI.com или в ближайшем магазине TUMI по всему миру.

О компании TUMI

С 1975 года компания TUMI создавала элитные предметы для бизнеса, путешествий и удобства мирового уровня, предназначенные для улучшения, упрощения и украшения всех аспектов жизни в пути. Совмещая безукоризненную функциональность с оригинальностью, мы стремимся помогать в поездках и быть бессменным партнером для тех, кто является источником энергии и создает что-то, следуя за своей страстью. Подробнее о бренде TUMI см. на веб-сайте TUMI.com.

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Контакты TUMI для СМИ

TUMI Александра Гиллис (Alexandra Gillis)

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Хейли Холдрен (Hailey Hauldren)

[email protected]

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