TUMI INFORMUJE, ŻE ZAWODNICZKA LPGA TOUR PRO NELLY KORDA I ZAWODNIK PGA TOUR PRO LUDVIG ÅBERG ZOSTAJĄ PIERWSZYMI W HISTORII, GLOBALNYMI AMBASADORAMI GOLFOWYMI MARKI

Jako dwa najbardziej zaangażowane i znane nazwiska w świecie golfa, Korda i Åberg stanowią synonimy nieustannego dążenia do doskonałości, niezachwianej motywacji i imponujących wyników, co odzwierciedla wartości, jakie TUMI z pasją wprowadza w ramach każdej kolekcji. Nowi ambasadorzy podczas wyjazdów będą korzystać wyłącznie z walizek i plecaków marki TUMI, która wspiera ich ambicje w zakresie doskonalenia jakości gry.

„Jestem bardzo podekscytowana współpracą z TUMI w charakterze globalnej ambasadorki reprezentującej markę w ramach turniejów golfowych, jak i poza nimi - powiedziała Korda. - Istnieje wiele powiązań między marką TUMI a moim podejściem do gry. Dzielimy to samo dążenie do perfekcji. Nasze partnerstwo wydaje się idealnie dopasowane".

„Od dłuższego czasu jestem fanem TUMI, dlatego to niemal surrealistyczne uczucie zostać jednym z ich globalnych ambasadorów - powiedział Åberg. - Współpraca z marką, którą bardzo szanuję, i otrzymanie ich wsparcia podczas rywalizacji na wysokim poziomie sprawia, że znalazłem się w momencie, w którym moje życie zatoczyło koło".

Na nowym etapie partnerstwa z organizatorami LPGA Tour i PGA TOUR marka podróżnicza i lifestyle'owa została wybrana na projektanta zupełnie nowych, niestandardowych aluminiowych etui na trofea - TUMI 19 Degree Aluminum - na potrzeby wyczekiwanych mistrzostw TOUR rozgrywanych w ramach PGA TOUR oraz turniejów Solheim Cup i CME Group Tour Championship. Jest to pierwszy raz, kiedy jakakolwiek marka otrzymała zaszczyt stworzenia etui na trofea na potrzeby mistrzostw PGA TOUR i turnieju LPGA. Zaprojektowane przez dyrektora kreatywnego TUMI, Victora Sanza, etui na trofea ukazują motywy siły, pewności siebie, aspiracji, pasji i ideałów wspólnych dla marki i legendarnych graczy, którzy będą trzymać etui na trofea przypominające im o ich największych dokonaniach.

Pierwsze etui zostanie zaprezentowane podczas mistrzostw TOUR w Atlancie w sierpniu bieżącego roku, a kolejne podczas turnieju LPGA Tour's Solheim Cup we wrześniu i mistrzostw CME Group Tour w listopadzie. Zainspirowane charakterystyczną dla marki kolekcją TUMI 19 Degree Aluminum etui na trofea są mistrzowsko wykonane z aluminium lotniczego, odzwierciedlając strukturalne połączenie wytrzymałości i piękna. Posiadają one również żebrowanie charakterystyczne dla produktów 19 Degree i mechanizm blokujący po zewnętrznej stronie. Miękki aksamit wyścieła podstawę i tylną ścianę wnętrza, sprawiając, że są one niezwykle przyjemne w dotyku i podnosząc etui na trofea do standardu jakości i stylu TUMI. Po otwarciu etui można podziwiać nagrodę: trofeum odbijające się w lustrzanych panelach bocznych, wraz z widzami, którzy marzą o kolejnym mistrzowskim tytule.

„Fakt, iż marka TUMI została wybrana na projektanta etui na trofea na potrzeby kultowych turniejów LPGA Tour i PGA TOUR to dla nas ogromny zaszczyt, tym bardziej że nieustannie wspieramy organizatorów i uczestników tych imprez - powiedział Sanz. - Miliony podróżnych na całym świecie wybierają TUMI, aby każdego dnia chronić to, co cenią najbardziej. Cieszymy się, że możemy wykorzystać uznaną siłę naszej marki i pomysłowość projektową, aby zapewnić ochronę trofeów, które symbolizują lata ciężkiej pracy, poświęcenia i pasji wiodących sportowców".

Fani golfa będą mogli zobaczyć etui na trofea podczas trzech wydarzeń - dodatkowo także w ramach fazy playoff rozgrywek FedExCup. Najświeższe wiadomości dotyczące produktu można znaleźć na profilach @TUMITravel. Aby dowiedzieć się więcej o partnerach TUMI w świecie sportu, należy odwiedzić stronę: TUMI.com/About. Kolekcję golfową TUMI można zakupić za pośrednictwem strony: TUMI.com i w salonach TUMI na całym świecie.

TUMI

Od 1975 r. firma TUMI produkuje światowej klasy produkty biznesowe i podróżne oraz wytrzymałe produkty luksusowe, które ułatwiają i upiększają wszystkie aspekty życia w drodze oraz podnoszą jego poziom. Łącząc funkcjonalność z pomysłowością, firma z zaangażowaniem udoskonala podróżowanie jako towarzysz dynamicznych osób, które dążą do realizacji własnych pasji. Więcej informacji na temat TUMI znajduje się na stronie: TUMI.com.

Marka TUMI i logo TUMI są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do spółki Tumi, Inc. © 2024 Tumi, Inc.

