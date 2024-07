TUMI STELLT LPGA-TOUR-PROFI NELLY KORDA UND PGA-TOUR-PROFI LUDVIG ÅBERG ALS ERSTE GLOBALE GOLF-BOTSCHAFTER DER MARKE VOR

TUMI wurde außerdem ausgewählt, um Trophäenkoffer für drei bevorstehende PGA TOUR- und LPGA-Tour-Events zu entwerfen, da die Marke ihre Partnerschaft mit diesen prestigeträchtigen Golf-Organisationen auf ein neues Niveau hebt

NEW YORK, 11. Juli 2024 /PRNewswire/ -- Heute gibt die internationale Reise- und Lifestyle-Marke TUMI ihre neuesten globalen Botschafter bekannt, die Profigolfer Nelly Korda, die Nummer 1 unter den Golferinnen der Welt und amtierende Gewinnerin der Chevron Championship, und Ludvig Åberg, die Nummer 4 der Weltrangliste. TUMI wird als exklusiver Gepäckpartner für diese geschätzten Athleten fungieren und ihre Reisen auf und neben der Strecke perfektionieren. Nach dem Debüt der ersten umfassenden Golfkollektion von TUMI unterstreichen diese neuen Partnerschaften die kontinuierliche Expansion von TUMI in die Welt des Sports als zuverlässiger Marktführer im Bereich Performance, der Spitzenspieler in ihrem Streben nach Spitzenleistungen unterstützt. Mit dieser Ankündigung reihen sich Ludvig Åberg und Nelly Korda in die prestigeträchtige Liste der TUMI-Botschafter ein, zu der auch der Fußballprofi Son Heung-Min, die gefeierte Schauspielerin Ka Young Mun und der beliebte McLaren-Formel-1-Fahrer Lando Norris gehören.