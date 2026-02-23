Ubicquia capta US$ 106 milhões em rodada Série D para acelerar expansão de infraestrutura inteligente

"Mais de 1.000 clientes, incluindo as maiores cidades e concessionárias de energia, estão utilizando nossas soluções de rede elétrica inteligente, iluminação inteligente e segurança baseadas em inteligência artificial. Nosso porte e nossas parcerias tornam a Ubicquia uma empresa atraente para investidores focados em crescimento", afirmou Ian Aaron, CEO da Ubicquia. "Com o aumento da demanda sobre a rede elétrica e a necessidade de tornar nossas comunidades mais seguras, esse investimento nos permite ampliar ainda mais nossas operações e levar nossas soluções a concessionárias e cidades de todos os portes. Estamos entusiasmados em incorporar esses novos parceiros de capital à nossa rede de investidores de destaque para ajudar a Ubicquia a liderar a transição global para a infraestrutura inteligente".

A Ubicquia vem ampliando rapidamente sua presença nos setores comercial e industrial em todo o mundo, atendendo varejistas, redes de saúde, universidades e grandes complexos corporativos. Ao combinar análises baseadas em inteligência artificial com um portfólio robusto de serviços, a Ubicquia vem acelerando seu crescimento por meio de modelos de infraestrutura como serviço, que geram receitas recorrentes previsíveis. As plataformas da Ubicquia agora processam bilhões de conjuntos de dados por dia, oferecendo aos clientes visibilidade em tempo real sobre a qualidade da energia, o desempenho da iluminação e a confiabilidade operacional. Atualmente, a Ubicquia atende clientes nos Estados Unidos, na América Latina, na Europa e na região do Oriente Médio e Norte da África, e segue ampliando ativamente o alcance de seus produtos inteligentes, soluções e serviços gerenciados para comunidades de todos os portes em todo o mundo.

"Estamos entusiasmados em liderar esta rodada e apoiar a visão transformadora da Ubicquia de utilizar inteligência artificial para monitorar e digitalizar infraestruturas críticas", afirmou Cort Ahl, sócio da 67 Capital. "A Ubicquia se destaca por sua capacidade de transformar a infraestrutura urbana e de serviços públicos já existente em redes habilitadas por inteligência artificial, capazes de gerar valor operacional e financeiro imediato. A adesão de concessionárias, prefeituras e clientes do setor comercial demonstra que a empresa está moldando a próxima geração de infraestrutura inteligente, e acreditamos que está posicionada para se tornar líder global nessa categoria".

"Estamos orgulhosos da parceria com a Ubicquia. A digitalização de ativos legados, como postes de iluminação pública e transformadores, é uma das formas mais rápidas e econômicas de fortalecer as redes elétricas, à medida que as concessionárias buscam reduzir custos de manutenção e aumentar a resiliência do sistema", afirmou Ichiro Miyoshi, CEO e CIO da MIP. "A tecnologia plug and play da Ubicquia está plenamente alinhada à nossa missão de apoiar a transição energética global, e esperamos contribuir para o avanço de seu crescimento e expansão internacional".

Crescimento das soluções de infraestrutura inteligente impulsionadas por inteligência artificial

A plataforma UbiVu®, A plataforma inteligente de gestão de ativos da Ubicquia vem se consolidando rapidamente como a solução de planejamento de recursos empresariais para infraestruturas críticas. A Ubicquia está ampliando as capacidades de inteligência artificial do UbiVu para ajudar concessionárias e cidades a reduzir despesas operacionais e de manutenção, otimizar fluxos de trabalho e transformar grandes volumes de dados em insights acionáveis. Da melhoria na gestão e na visibilidade dos ativos ao despacho inteligente e à resolução de ocorrências, a plataforma UbiVu permite que os proprietários de infraestrutura operem com mais eficiência, atuem de forma proativa diante de problemas e contribuam para a ampliação da vida útil de ativos críticos.

A Ubicquia ampliou recentemente seu ecossistema de iluminação pública inteligente, com o lançamento de um conjunto de soluções voltadas a permitir que concessionárias e prefeituras modernizem suas redes de iluminação. As soluções incluem o controlador universal de luminárias públicas UbiCell ® Micro, o aprimoramento do monitoramento da qualidade da energia e de outras funcionalidades de visibilidade baseadas em inteligência artificial por meio da plataforma de gestão de ativos inteligente UbiVu ®, além do UbiScout™,acessório de câmera inteligente compatível com o padrão Zhaga Book 18, que incorpora iluminação adaptativa, inteligência de tráfego e análises de uso de meio-fio com apoio de IA à infraestrutura já instalada. Em conjunto, essas tecnologias permitem que as cidades reduzam o consumo de energia, otimizem a manutenção e reforcem a segurança viária sem a necessidade de reformas dispendiosas nos sistemas existentes.

O serviço de Monitoramento de Energia da Ubicquia oferece a concessionárias e clientes comerciais e industriais visibilidade em tempo real, no nível de transformador, sobre a confiabilidade do fornecimento elétrico, com suporte de uma equipe dedicada de especialistas em utilities e ciência de dados. O serviço instala o UbiGrid® DTM+ em cada transformador de distribuição e o integra à plataforma UbiVu, que utiliza aprendizado de máquina para identificar anomalias, diagnosticar distúrbios elétricos e gerar insights acionáveis. Oferecido como um serviço totalmente gerenciado, em modelo white label e por assinatura, sem custos iniciais com hardware, o Power Monitoring ajuda as organizações a aprimorar o desempenho da rede elétrica. Esse modelo orientado a serviços segue como um dos principais motores do crescimento da receita recorrente da Ubicquia.

A Ubicquia também está desenvolvendo um ecossistema conectado e em tempo real de segurança pública, que amplia a consciência situacional e fortalece a proteção das comunidades. A Ubicquia oferece uma solução de segurança pública de nova geração, a plataforma de processamento em borda UbiHub ®, que viabiliza recursos avançados de reconhecimento de placas, transmissão ao vivo e inteligência veicular a partir da infraestrutura de iluminação pública já existente. Ao aproveitar ativos já instalados em toda a malha urbana, a plataforma UbiHub atua como um multiplicador de capacidade para departamentos de segurança pública com restrições orçamentárias, apoiando-os no atendimento às demandas de proteção e ordem das comunidades.

Sobre a Ubicquia, Inc.

As plataformas orientadas por IA da Ubicquia tornam inteligente a infraestrutura fundamental existente, aumentando a resiliência da rede, reduzindo o consumo de energia e aprimorando a eficiência operacional para concessionárias, municípios e empresas comerciais. A plataforma de análises da Ubicquia processa mais de 3,5 bilhões de conjuntos de dados por dia para gerar insights acionáveis nas áreas de iluminação inteligente, monitoramento de rede elétrica e segurança pública. Os produtos e soluções da Ubicquia, que incluem sensores, software e conectividade, são compatíveis com mais de 450 milhões de luminárias de rua, 500 milhões de transformadores e 1 bilhão de postes em todo o mundo. As plataformas da Ubicquia estão implantadas em mais de 1.000 concessionárias e municípios e são integradas, em regime OEM, a fabricantes líderes de transformadores, luminárias públicas e soluções de segurança pública. Para mais informações, acesse www.ubicquia.com .

