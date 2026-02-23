Ubicquia sichert sich 106 Millionen US-Dollar in einer Series-D-Finanzierungsrunde, um das Wachstum intelligenter Infrastrukturen zu beschleunigen

„Mehr als 1.000 Kunden, darunter die größten Städte und Versorgungsunternehmen, nutzen unsere KI-gesteuerten Lösungen für intelligente Netze, intelligente Beleuchtung und Sicherheit. Unsere Größe und Partnerschaften machen Ubicquia für Wachstumsinvestoren attraktiv", sagte Ian Aaron, CEO von Ubicquia. „In Anbetracht der steigenden Anforderungen an das Stromnetz und der Notwendigkeit, unsere Gemeinden sicherer zu machen, ermöglicht uns diese Investition, unser Geschäft weiter auszubauen und unsere Lösungen für Versorgungsunternehmen und Städte jeder Größe anzubieten. Wir freuen uns, diese neuen Kapitalpartner zu unserem bedeutenden Investorennetzwerk hinzuzufügen, um Ubicquia dabei zu unterstützen, die weltweite Umstellung auf intelligente Infrastrukturen anzuführen."

Ubicquia ist dabei, seine Präsenz in globalen kommerziellen und industriellen Sektoren zu erweitern und bedient Einzelhändler, Gesundheitsnetzwerke, Universitäten und große Unternehmensstandorte. Durch die Kombination von KI-gesteuerten Analysen mit robusten Serviceangeboten beschleunigt Ubicquia das Wachstum durch Infrastructure-as-a-Service-Modelle, die vorhersehbare, wiederkehrende Einnahmen liefern. Die Plattformen von Ubicquia verarbeiten inzwischen Milliarden von Datensätzen pro Tag und geben den Kunden einen Echtzeit-Einblick in die Stromqualität, die Beleuchtungsleistung und die Betriebssicherheit. Heute unterstützt Ubicquia Kunden in den USA, LATAM, Europa und MENA und erweitert aktiv die Reichweite seiner intelligenten Produkte, Lösungen und Managed Services für Gemeinden jeder Größe weltweit.

„Wir sind begeistert, diese Runde anzuführen und die transformative Vision von Ubicquia für die Nutzung von KI zur Überwachung und Digitalisierung kritischer Infrastrukturen zu unterstützen", sagte Cort Ahl, Partner bei 67 Capital. „Ubicquia zeichnet sich durch seine Fähigkeit aus, bestehende städtische Infrastrukturen und Versorgungsnetze in KI-fähige Netzwerke umzuwandeln, die einen unmittelbaren betrieblichen und finanziellen Nutzen bringen. Sein Erfolg bei Versorgungsunternehmen, Kommunen und gewerblichen Kunden zeigt, dass das Unternehmen die nächste Generation intelligenter Infrastrukturen definiert, und wir glauben, dass es in der Lage ist, in dieser Kategorie weltweit führend zu werden."

„Wir sind stolz auf die Partnerschaft mit Ubicquia. Die Digitalisierung von Altanlagen wie Straßenlaternen und Transformatoren ist eine der schnellsten und kosteneffizientesten Möglichkeiten zur Stärkung der Netze, da die Versorgungsunternehmen versuchen, die Wartungskosten zu senken und die Netzstabilität zu verbessern", so Ichiro Miyoshi, CEO/CIO von MIP. „Die Plug-and-Play-Technologie von Ubicquia steht in vollem Einklang mit unserer Mission, die globale Energiewende zu unterstützen, und wir freuen uns darauf, das weitere Wachstum und die globale Expansion des Unternehmens zu fördern."

Wachstum bei KI-gestützten intelligenten Infrastrukturlösungen

Die UbiVu® Plattform, die intelligente Asset Management Plattform von Ubicquia, wird schnell zur Enterprise Resource Planning Lösung für kritische Infrastrukturen. Ubicquia erweitert die KI-Fähigkeiten von UbiVu, um Versorgungsunternehmen und Städten zu helfen, Betriebs- und Wartungskosten zu senken, Arbeitsabläufe zu verbessern und große Datenmengen in verwertbare Erkenntnisse umzuwandeln. Von einer verbesserten Anlagenverwaltung und -transparenz bis hin zur intelligenten Disposition und Störungsbeseitigung ermöglicht die UbiVu-Plattform den Eigentümern von Infrastrukturen einen effizienteren Betrieb, eine proaktive Reaktion auf Probleme und eine Verlängerung der Lebensdauer wichtiger Anlagen.

Ubicquia hat kürzlich sein Ökosystem für intelligente Straßenbeleuchtung erweitert und eine Reihe von Lösungen auf den Markt gebracht, die es Versorgungsunternehmen und Kommunen ermöglichen, ihre Beleuchtungsnetze zu modernisieren. Zu diesen Lösungen gehören die universelle Straßenlaternensteuerung UbiCell® Micro, die Verbesserung der Stromqualität und andere KI-Transparenz durch die intelligente Asset-Management-Plattform UbiVu® sowie UbiScout™, ein Zhaga Book 18-konformes Smart-Kamera-Zubehör, das adaptive Beleuchtung, Verkehrsintelligenz und KI-gestützte Bordsteinanalysen in die bestehende Infrastruktur bringt. Zusammen helfen diese Technologien den Städten, den Energieverbrauch zu senken, die Wartung zu optimieren und die Sicherheit auf den Straßen zu erhöhen, ohne dass kostspielige Systemüberholungen erforderlich sind.

Der Power Monitoring Service von Ubicquia bietet Energieversorgern und gewerblichen/industriellen Kunden einen Echtzeit-Einblick in die Zuverlässigkeit der Energieversorgung auf Transformatorenebene, der von einem engagierten Team aus Experten für Energieversorgung und Datenwissenschaft bereitgestellt wird. Der Service installiert das UbiGrid® DTM+ auf jedem Verteilertransformator und verbindet es mit der UbiVu-Plattform, die maschinelles Lernen anwendet, um Anomalien zu erkennen, Stromstörungen zu diagnostizieren und verwertbare Erkenntnisse zu liefern. Power Monitoring wird als vollständig verwalteter White-Label-Service auf Abonnementbasis angeboten, bei dem keine Hardwarekosten anfallen, und hilft Unternehmen, die Netzleistung zu verbessern. Dieses dienstleistungsorientierte Modell bleibt ein entscheidender Treiber für das Wachstum der wiederkehrenden Umsätze von Ubicquia.

Ubicquia baut auch ein vernetztes Echtzeit-Ökosystem für die öffentliche Sicherheit auf, das das Situationsbewusstsein und die Sicherheit der Gemeinschaft verbessert. Ubicquia bietet eine Lösung der nächsten Generation für die öffentliche Sicherheit an – die UbiHub® Edge-Processing-Plattform –, die fortschrittliche Kennzeichenerkennung, Livestreaming und Fahrzeugintelligenz unter Nutzung der bestehenden Straßenbeleuchtungsinfrastruktur ermöglicht. Die UbiHub-Plattform nutzt die bereits in jeder Stadt vorhandenen Ressourcen und dient so als Multiplikator für Strafverfolgungsbehörden mit begrenztem Budget, die sich für die öffentliche Sicherheit in ihren Gemeinden einsetzen.

Informationen zu Ubicquia, Inc.

Die KI-gestützten Plattformen von Ubicquia machen bestehende kritische Infrastrukturen intelligent, um die Netzstabilität zu erhöhen, den Energieverbrauch zu senken und die betriebliche Effizienz von Versorgungsunternehmen, Kommunen und kommerziellen Unternehmen zu steigern. Die Analyseplattform von Ubicquia verarbeitet mehr als 3,5 Milliarden Datensätze pro Tag, um verwertbare Erkenntnisse in den Bereichen intelligente Beleuchtung, Netzüberwachung und öffentliche Sicherheit zu liefern. Die Produkte und Lösungen von Ubicquia, die Sensoren, Software und Konnektivität umfassen, sind mit mehr als 450 Millionen Straßenlaternen, 500 Millionen Transformatoren und 1 Milliarde Strommasten weltweit kompatibel. Die Plattformen von Ubicquia werden in mehr als 1.000 Versorgungsunternehmen und Kommunen eingesetzt und sind auf OEM-Basis in führende Hersteller von Transformatoren, Straßenbeleuchtung und Lösungen für die öffentliche Sicherheit integriert. Weitere Informationen finden Sie unter www.ubicquia.com .

