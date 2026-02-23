Ubicquia obtiene 106 millones en fondos de la Serie D para acelerar el crecimiento de la infraestructura inteligente

"Más de 1.000 clientes, incluidas las ciudades y empresas de servicios públicos más grandes, están aprovechando nuestra red inteligente impulsada por inteligencia artificial, iluminación inteligente y soluciones de seguridad. Nuestra escala y asociaciones hacen que Ubicquia sea atractiva para los inversionistas en crecimiento", expresó Ian Aaron, director ejecutivo de Ubicquia. "Con la creciente demanda en la red y la necesidad de hacer que nuestras comunidades sean más seguras, esta inversión nos permite ampliar aún más nuestro negocio y llevar nuestras soluciones a empresas de servicios públicos y ciudades de todos los tamaños. Estamos entusiasmados de agregar estos nuevos socios de capital a nuestra red de inversionistas para ayudar a Ubicquia a liderar el cambio global hacia la infraestructura inteligente".

Ubicquia está ampliando rápidamente su presencia en sectores comerciales e industriales globales, para atender a minoristas, redes de atención médica, universidades y campus de grandes empresas. Al combinar el análisis impulsado por la IA con una sólida oferta de servicios, Ubicquia está acelerando el crecimiento a través de modelos de infraestructura como servicio que ofrecen ingresos recurrentes predecibles. Las plataformas de Ubicquia ahora procesan miles de millones de conjuntos de datos al día, lo que brinda a los clientes información en tiempo real sobre la calidad de la energía, el rendimiento de la iluminación y la confiabilidad operativa. Hoy en día, Ubicquia brinda soporte a clientes en EE. UU., Latinoamérica, Europa, Medio Oriente y Norte de África, y está expandiendo activamente el alcance de sus productos, soluciones y servicios gestionados inteligentes a comunidades de todos los tamaños en todo el mundo.

"Nos emociona liderar esta ronda y apoyar la visión transformadora de Ubicquia para aprovechar la IA para monitorear y digitalizar la infraestructura crítica", comentó Cort Ahl, socio de 67 Capital. "Ubicquia se destaca por su capacidad para convertir la infraestructura urbana y de servicios públicos existente en redes habilitadas para IA que ofrecen un valor operativo y financiero inmediato. Su tracción con los servicios públicos, los municipios y los clientes comerciales demuestra que están definiendo la próxima generación de infraestructura inteligente, y creemos que están posicionados para convertirse en el líder de la categoría a nivel mundial".

"Estamos orgullosos de asociarnos con Ubicquia. La digitalización de activos heredados, como los postes de alumbrado y transformadores, es una de las formas más rápidas y rentables de fortalecer las redes, ya que las empresas de servicios públicos buscan reducir los costos de mantenimiento y mejorar la resiliencia de la red", señaló Ichiro Miyoshi, director ejecutivo y director de Información de MIP. "La tecnología plug-and-play de Ubicquia es totalmente coherente con nuestra misión de apoyar la transición energética global, y esperamos apoyar su mayor crecimiento y expansión a nivel mundial".

Crecimiento en soluciones de infraestructura inteligente impulsadas por IA

La plataforma UbiVu®, la plataforma inteligente de gestión de activos de Ubicquia, se está convirtiendo rápidamente en la solución de planificación de recursos empresariales para infraestructuras críticas. Ubicquia está ampliando las capacidades de IA de UbiVu para ayudar a las empresas de servicios públicos y las ciudades a reducir los gastos operativos y de mantenimiento; mejorar los flujos de trabajo y convertir cantidades masivas de datos en información procesable. Desde una mejor gestión y visibilidad de los activos hasta el envío inteligente y la resolución de problemas, la plataforma UbiVu permite a los propietarios de infraestructuras operar de una manera más eficiente, responder de forma proactiva a los problemas y ayudar a prolongar la vida útil de los activos críticos.

Ubicquia amplió recientemente su ecosistema de alumbrado público inteligente, al lanzar un conjunto de soluciones diseñadas para permitir a las empresas de servicios públicos y a los municipios modernizar sus redes de iluminación. Estas soluciones incluyen el controlador de alumbrado público universal modelo UbiCell® Micro, energía de mayor calidad y otras características de visibilidad de IA proporcionadas a través de la plataforma de gestión de activos inteligentes UbiVu®, y UbiScout™, un accesorio de cámara inteligente compatible con Zhaga Book 18 que le aporta a la infraestructura existente iluminación adaptativa, inteligencia de tráfico y análisis de aceras con IA. En conjunto, estas tecnologías ayudan a las ciudades a reducir el consumo de energía, optimizar el mantenimiento y mejorar la seguridad vial sin tener que hacer costosas renovaciones al sistema.

El servicio de monitoreo de energía de Ubicquia brinda a las empresas de servicios públicos y a los clientes comerciales e industriales una visibilidad a nivel de transformador en tiempo real de la confiabilidad de la energía, brindada por un equipo dedicado de expertos en servicios públicos y ciencia de datos. El servicio implementa UbiGrid® DTM+ en cada transformador de distribución y lo empareja con la plataforma UbiVu, que aplica el aprendizaje automático para detectar anomalías, diagnosticar perturbaciones de energía y ofrecer información procesable. Power Monitoring, que se ofrece como un servicio totalmente administrado, de marca blanca y basado en suscripción, sin costos de hardware iniciales, ayuda a las organizaciones a mejorar el rendimiento de la red. Este modelo orientado al servicio sigue siendo un motor clave del crecimiento recurrente de los ingresos de Ubicquia.

Ubicquia también está construyendo un ecosistema de seguridad pública conectado y en tiempo real que mejora la conciencia situacional y la seguridad de la comunidad. Ubicquia ofrece la plataforma de procesamiento de borde UbiHub®, una solución de seguridad pública de próxima generación, que permite el reconocimiento avanzado de matrículas, la transmisión en vivo y las capacidades de inteligencia de vehículos utilizando la infraestructura de alumbrado público existente. Al aprovechar los activos que ya se encuentran en todas las ciudades, la plataforma UbiHub sirve como un multiplicador de fuerza para los departamentos de aplicación de la ley con presupuesto limitado dedicados a satisfacer las necesidades de seguridad pública de sus comunidades.

Acerca de Ubicquia, Inc.

Las plataformas impulsadas por IA de Ubicquia hacen que la infraestructura vital existente sea inteligente para aumentar la resiliencia de la red, reducir el consumo de energía y mejorar la eficiencia operativa de las empresas comerciales, de servicios públicos y los municipios. La plataforma de análisis de Ubicquia procesa más de 3.500 millones de conjuntos de datos al día, para ofrecer información procesable sobre iluminación inteligente, monitoreo de la red y seguridad pública. Los productos y soluciones de Ubicquia, que incluyen sensores, software y conectividad, son compatibles con más de 450 millones de luminarias, 500 millones de transformadores y mil millones de postes de electricidad en todo el mundo. Las plataformas de Ubicquia se utilizan en más de mil empresas de servicios públicos y municipios, y están integradas como fabricantes de equipos originales (OEM) con los principales fabricantes de transformadores, alumbrado público y soluciones de seguridad pública. Para más información, visite www.ubicquia.com .

