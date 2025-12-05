Ubicquia lança a próxima geração em iluminação pública inteligente

Impulsionando a Inovação em Infraestrutura com UbiCell® Micro, UbiVu® Aprimoramentos de Plataforma,

e UbiScout™ Acessório de Vídeo de IA

FORT LAUDERDALE, Flórida, 5 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Ubicquia anunciou hoje uma grande expansão de seu ecossistema inteligente de iluminação pública, introduzindo um conjunto coordenado de soluções de última geração projetadas para ajudar concessionárias e municípios a modernizar redes de iluminação pública com gerenciamento de ativos incomparável, eficiência operacional e análises orientadas por IA. A nova oferta inclui a estreia do controlador universal de postes UbiCell®, melhorias significativas na plataforma de gerenciamento UbiVu® e a introdução do UbiScout™, um acessório de vídeo com IA que traz iluminação adaptativa, inteligência de trânsito e análises de meio-fio para a infraestrutura de iluminação pública existente. Juntas, essas inovações estão entregando o futuro da iluminação pública inteligente, hoje.

"A Ubicquia está liderando a transição para infraestrutura inteligente, com soluções simples de implantar e gerenciar, que melhoram de forma mensurável a eficiência operacional e energética", declarou Ian Aaron, CEO da Ubicquia. "UbiCell Micro, aprimoramentos UbiVu e UbiScout são resultado de ouvir nossos mais de mil clientes urbanos e serviços públicos."

No centro deste lançamento está o UbiCell Micro, o menor e mais inteligente controlador de iluminação pública do setor. Menor que uma célula fotoelétrica padrão, ele foi projetado para atender aos mais rigorosos padrões de utilidade em medição, proteção contra surtos, qualidade de energia, inclinação e vibração. É um único SKU que detecta automaticamente postes de luz de 120V a 480V e é compatível com todos os protocolos de escurecimento, incluindo 0-10V, DALI e D4i. Com sensores duplos LUX e GPS assistido de alta potência, ele permite operações contínuas tanto com luminárias rodoviárias quanto ornamentais. Os componentes UbiCell Micro atendem aos mais rigorosos requisitos de serviços públicos e do DOD dos EUA. Com um único modem e suporte a eSIM, o UbiCell Micro pode ser implantado globalmente em redes celulares públicas e privadas.

A UbiVu, implantada em mais de 1.000 cidades e concessionárias, rapidamente se tornou uma plataforma ERP abrangente para infraestrutura crítica, incluindo postes de iluminação, transformadores, postes de serviços públicos e vídeo de segurança e proteção. A nova versão da UbiVu agora suporta integração nativa com sensores de terceiros, gerenciamento de ordens de serviço e estoque, e uma interface web redesenhada para relatórios de interrupções. A UbiVu permite que cidades e concessionárias aprimorem o gerenciamento de ativos, otimizem fluxos de trabalho, melhorem os tempos de resposta do cliente e reduzam significativamente despesas operacionais e transporte de caminhões.

Como uma novidade no setor, a Ubicquia lança o UbiScout™, um acessório de vídeo com IA Zhaga Book 18 para controladores UbiCell® que oferece iluminação adaptativa, análise de tráfego e gerenciamento de meio-fio. O UbiScout fornece informações sobre a atividade de pedestres e veículos, análises de calçadas e ruas, condições das vias e permite que as cidades otimizem os níveis de iluminação. Essa integração plug-and-play permite que as cidades transformem postes de luz em sensores multifuncionais, aumentando a segurança, a mobilidade e a eficiência operacional.

Sobre a Ubicquia, Inc.

As plataformas orientadas por IA da Ubicquia tornam inteligente a infraestrutura fundamental existente, aumentando a resiliência da rede, reduzindo o consumo de energia e aprimorando a eficiência operacional para concessionárias, municípios e empresas comerciais. A plataforma de análise da empresa processa mais de 3,5 bilhões de conjuntos de dados por dia para fornecer percepções viáveis em iluminação inteligente, monitoramento de rede e segurança pública. Os produtos e soluções da Ubicquia, que incluem sensores, software e conectividade, são compatíveis com mais de 450 milhões de luminárias de rua, 500 milhões de transformadores e 1 bilhão de postes em todo o mundo. As plataformas da empresa estão implantadas em mais de 1.000 concessionárias e municípios e são integradas a uma base OEM com os principais fabricantes de transformadores, postes e soluções de segurança pública. Para mais informações, acesse www.ubicquia.com.

