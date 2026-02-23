Ubicquia obtiene 106 millones de dólares en financiación para infraestructura inteligente

"Más de 1.000 clientes, incluyendo las ciudades y empresas de servicios públicos más grandes, están aprovechando nuestras soluciones de red inteligente, iluminación inteligente y seguridad basadas en IA. Nuestra escala y nuestras alianzas hacen de Ubicquia un lugar atractivo para inversores en crecimiento", comentó Ian Aaron, consejero delegado de Ubicquia. "Con la creciente demanda de la red y la necesidad de mejorar la seguridad de nuestras comunidades, esta inversión nos permite ampliar aún más nuestro negocio y llevar nuestras soluciones a empresas de servicios públicos y ciudades de todos los tamaños. Nos entusiasma incorporar a estos nuevos socios de capital a nuestra destacada red de inversores para ayudar a Ubicquia a liderar la transición global hacia la infraestructura inteligente".

Ubicquia está expandiendo rápidamente su presencia en los sectores comercial e industrial global, prestando servicios a minoristas, redes de atención médica, universidades y grandes campus empresariales. Al combinar análisis basados en IA con una sólida oferta de servicios, Ubicquia acelera su crecimiento mediante modelos de infraestructura como servicio que generan ingresos recurrentes predecibles. Las plataformas de Ubicquia procesan miles de millones de conjuntos de datos al día, lo que ofrece a los clientes información en tiempo real sobre la calidad de la energía, el rendimiento de la iluminación y la fiabilidad operativa. Actualmente, Ubicquia presta servicio a clientes en Estados Unidos, Latinoamérica, Europa y Oriente Medio y Norte de África, y está expandiendo activamente el alcance de sus productos, soluciones y servicios gestionados inteligentes a comunidades de todos los tamaños en todo el mundo.

"Estamos encantados de liderar esta ronda y apoyar la visión transformadora de Ubicquia para aprovechar la IA para monitorizar y digitalizar infraestructuras críticas", explicó Cort Ahl, socio de 67 Capital. "Ubicquia destaca por su capacidad para convertir la infraestructura urbana y de servicios públicos existente en redes basadas en IA que aportan valor operativo y financiero inmediato. Su éxito con empresas de servicios públicos, municipios y clientes comerciales demuestra que están definiendo la próxima generación de infraestructura inteligente, y creemos que están posicionados para convertirse en líderes de su categoría a nivel mundial".

"Nos enorgullece asociarnos con Ubicquia. Digitalizar activos heredados, como el alumbrado público y los transformadores, es una de las maneras más rápidas y rentables de fortalecer las redes, ya que las empresas de servicios públicos buscan reducir los costes de mantenimiento y mejorar la resiliencia de la red", afirmó Ichiro Miyoshi, consejero delegado/director de información de MIP. "La tecnología plug-and-play de Ubicquia es totalmente coherente con nuestra misión de apoyar la transición energética global, y esperamos apoyar su crecimiento y expansión global".

Crecimiento de las soluciones de infraestructura inteligente impulsadas por IA

La plataforma UbiVu®, la plataforma de gestión inteligente de activos de Ubicquia, se está consolidando rápidamente como la solución de Planificación de Recursos Empresariales (ERP) para infraestructuras críticas. Ubicquia está ampliando las capacidades de IA de UbiVu para ayudar a las empresas de servicios públicos y a las ciudades a reducir los gastos operativos y de mantenimiento, optimizar los flujos de trabajo y convertir grandes cantidades de datos en información útil. Desde una mejor gestión y visibilidad de los activos hasta el despacho inteligente y la resolución de problemas, la plataforma UbiVu permite a los propietarios de infraestructuras operar con mayor eficiencia, responder proactivamente a los problemas y prolongar la vida útil de los activos críticos.

Ubicquia amplió recientemente su ecosistema de alumbrado público inteligente con el lanzamiento de un conjunto de soluciones diseñadas para que las empresas de servicios públicos y los municipios modernicen sus redes de alumbrado público. Estas soluciones incluyen el controlador universal de alumbrado público modelo UbiCell® Micro, la mejora de la calidad del suministro eléctrico y la visibilidad de la IA proporcionada por la plataforma de gestión inteligente de activos UbiVu®, y UbiScout™, un accesorio de cámara inteligente compatible con Zhaga Book 18 que incorpora iluminación adaptativa, inteligencia de tráfico y análisis de aceras basado en IA a la infraestructura existente. En conjunto, estas tecnologías ayudan a las ciudades a reducir el consumo energético, optimizar el mantenimiento y mejorar la seguridad vial sin costosas renovaciones del sistema.

El servicio de Monitoreo de Energía de Ubicquia ofrece a las empresas de servicios públicos y a sus clientes comerciales e industriales visibilidad en tiempo real de la confiabilidad de la energía a nivel de transformador, proporcionada por un equipo dedicado de expertos en servicios públicos y ciencia de datos. El servicio implementa el UbiGrid® DTM+ en cada transformador de distribución y lo integra con la plataforma UbiVu, que aplica aprendizaje automático para detectar anomalías, diagnosticar perturbaciones de energía y brindar información práctica. Ofrecido como un servicio totalmente administrado, de marca blanca y por suscripción, sin costes iniciales de hardware, el Monitoreo de Energía ayuda a las organizaciones a mejorar el rendimiento de la red. Este modelo basado en servicios sigue siendo un factor clave del crecimiento recurrente de los ingresos de Ubicquia.

Ubicquia también está construyendo un ecosistema de seguridad pública conectado y en tiempo real que mejora el conocimiento de la situación y la seguridad comunitaria. Ubicquia ofrece una solución de seguridad pública de última generación, la plataforma de procesamiento UbiHub®, que permite el reconocimiento avanzado de matrículas, la transmisión en vivo y la inteligencia vehicular utilizando la infraestructura de alumbrado público existente. Al aprovechar los recursos ya desplegados en cada ciudad, la plataforma UbiHub actúa como un multiplicador de fuerza para los departamentos de seguridad con presupuesto limitado, dedicados a satisfacer las necesidades de seguridad pública de sus comunidades.

Acerca de Ubicquia, Inc.

Las plataformas de Ubicquia, basadas en IA, dotan de inteligencia a la infraestructura crítica existente para aumentar la resiliencia de la red, reducir el consumo energético y optimizar la eficiencia operativa de empresas de servicios públicos, municipios y empresas comerciales. La plataforma de análisis de Ubicquia procesa más de 3.500 millones de conjuntos de datos al día para ofrecer información práctica sobre iluminación inteligente, monitorización de la red y seguridad pública. Los productos y soluciones de Ubicquia, que incluyen sensores, software y conectividad, son compatibles con más de 450 millones de farolas, 500 millones de transformadores y 1.000 millones de postes de servicios públicos en todo el mundo. Las plataformas de Ubicquia se implementan en más de 1.000 empresas de servicios públicos y municipios, y se integran como OEM con los principales fabricantes de transformadores, farolas y soluciones de seguridad pública. Para más información, visite www.ubicquia.com.