Ubicquia obtient un financement de série D de 106 millions de dollars pour accélérer la croissance des infrastructures intelligentes

« Plus de 1 000 clients, dont les plus grandes villes et entreprises de services publics, tirent parti de nos solutions de réseau intelligent, d'éclairage intelligent et de sécurité et de sûreté basées sur l'IA. Notre taille et nos partenariats rendent Ubicquia attrayante pour les investisseurs axés sur la croissance », a déclaré Ian Aaron, PDG d'Ubicquia. « En raison de la demande croissante sur le réseau et de la nécessité de rendre nos communautés plus sûres, cet investissement nous permet de développer davantage nos activités et d'apporter nos solutions aux services publics et aux villes de toutes tailles. Nous sommes ravis d'ajouter ces nouveaux partenaires financiers à notre réseau d'investisseurs de premier plan afin d'aider Ubicquia à mener la transition mondiale vers les infrastructures intelligentes. »

Ubicquia étend rapidement sa présence dans les secteurs commerciaux et industriels mondiaux, au service des détaillants, des réseaux de soins de santé, des universités et des grands campus d'entreprise. En associant des analyses pilotées par l'IA à des offres de services robustes, Ubicquia accélère sa croissance grâce à des modèles d'infrastructure en tant que service qui génèrent des revenus récurrents prévisibles. Les plateformes d'Ubicquia exploitent désormais des milliards d'ensembles de données par jour, ce qui permet aux clients d'avoir une vision en temps réel de la qualité de l'alimentation électrique, de la performance de l'éclairage et de la fiabilité opérationnelle. Aujourd'hui, Ubicquia accompagne des clients aux États-Unis, en Amérique latine, en Europe et dans la région MENA, et étend activement la portée de ses produits intelligents, de ses solutions et de ses services gérés à des communautés de toutes tailles dans le monde entier.

« Nous sommes ravis de mener ce tour de table et de soutenir la vision transformatrice d'Ubicquia, qui consiste à tirer parti de l'IA pour surveiller et numériser les infrastructures critiques », a déclaré Cort Ahl, associé chez 67 Capital. « Ubicquia se distingue par sa capacité à transformer les infrastructures urbaines et de services publics existantes en réseaux basés sur l'IA qui apportent une valeur opérationnelle et financière immédiate. Son adoption par les services publics, les municipalités et les clients commerciaux démontre qu'elle façonne la prochaine génération d'infrastructures intelligentes, et nous pensons que la société est bien positionnée pour devenir le leader mondial de cette catégorie. »

« Nous sommes fiers de nous associer à Ubicquia. La numérisation des actifs existants, tels que les lampadaires et les transformateurs, est l'un des moyens les plus rapides et les plus économiques pour renforcer les réseaux alors que les services publics cherchent à réduire les coûts de maintenance et à améliorer la résilience des réseaux », a déclaré Ichiro Miyoshi, PDG/directeur informatique de MIP. « La technologie prête à l'emploi d'Ubicquia s'inscrit parfaitement dans notre mission de soutien à la transition énergétique mondiale, et nous nous réjouissons d'accompagner sa croissance continue et son expansion internationale. »

Croissance des solutions d'infrastructure intelligente alimentées par l'IA

UbiVu®, la plateforme de gestion intelligente des actifs d'Ubicquia, devient rapidement la solution de planification des ressources d'entreprise pour les infrastructures critiques. Ubicquia développe les capacités d'IA d'UbiVu pour aider les services publics et les villes à réduire les dépenses d'exploitation et de maintenance, à améliorer les flux de travail et à transformer des quantités massives de données en informations exploitables. De l'amélioration de la gestion et de la visibilité des actifs à la répartition intelligente et à la résolution des problèmes, la plateforme UbiVu permet aux propriétaires d'infrastructures de fonctionner plus efficacement, de répondre de manière proactive aux problèmes et d'aider à prolonger la durée de vie des actifs critiques.

Ubicquia a récemment élargi son écosystème d'éclairage public intelligent en lançant une série de solutions conçues pour permettre aux services publics et aux municipalités de moderniser leurs réseaux d'éclairage. Ces solutions comprennent le contrôleur universel d'éclairage public UbiCell® Micro, l'amélioration de la qualité de l'alimentation électrique et d'autres fonctionnalités de visibilité basées sur l'IA offertes par la plateforme de gestion intelligente des actifs UbiVu®, et UbiScout™, un accessoire de caméra intelligente conforme à la norme Zhaga Book 18 qui apporte à l'infrastructure existante un éclairage adaptatif, des informations sur la circulation et une analyse des données de voirie alimentée par l'IA. Ensemble, ces technologies aident les villes à réduire leur consommation d'énergie, à optimiser la maintenance et à améliorer la sécurité routière sans devoir procéder à des révisions coûteuses des systèmes.

Le service Power Monitoring d'Ubicquia permet aux services publics et aux clients commerciaux/industriels d'avoir une visibilité en temps réel de la fiabilité de l'alimentation électrique au niveau des transformateurs, grâce à une équipe dédiée d'experts en services publics et en science des données. Le service déploie l'UbiGrid® DTM+ sur chaque transformateur de distribution et l'associe à la plateforme UbiVu, qui utilise l'apprentissage automatique pour détecter les anomalies, diagnostiquer les perturbations de l'alimentation et fournir des informations exploitables. Proposé sous la forme d'un service entièrement géré, en marque blanche, basé sur un abonnement et sans coûts matériels initiaux, Power Monitoring aide les entreprises à améliorer les performances des réseaux. Ce modèle axé sur les services continue d'être un moteur essentiel de la croissance des revenus récurrents d'Ubicquia.

Ubicquia construit également un écosystème de sécurité publique connecté et en temps réel qui améliore la connaissance situationnelle et la sécurité des communautés. Ubicquia propose une solution de sécurité publique de nouvelle génération, la plateforme de traitement en périphérie UbiHub®, qui permet la reconnaissance avancée des plaques d'immatriculation, le livestreaming et des renseignements sur les véhicules en utilisant l'infrastructure d'éclairage public existante. En tirant parti d'actifs déjà déployés dans chaque ville, la plateforme UbiHub sert de multiplicateur de force pour les services d'application de la loi aux ressources financières restreintes qui s'efforcent de répondre aux besoins de leurs communautés en matière de sécurité publique.

À propos d'Ubicquia, Inc.

Les plateformes basées sur l'IA d'Ubicquia rendent les infrastructures critiques existantes intelligentes, afin d'accroître la résilience des réseaux, de réduire la consommation d'énergie et d'améliorer l'efficacité opérationnelle pour les services publics, les municipalités et les entreprises commerciales. La plateforme d'analyse d'Ubicquia exploite plus de 3,5 milliards d'ensembles de données par jour pour fournir des informations exploitables dans les domaines de l'éclairage intelligent, de la surveillance des réseaux et de la sécurité publique. Les produits et solutions d'Ubicquia, qui comprennent des capteurs, des logiciels et une connectivité, sont compatibles avec plus de 450 millions de lampadaires, 500 millions de transformateurs et 1 milliard de poteaux électriques dans le monde. Les plateformes d'Ubicquia sont déployées dans plus de 1 000 services publics et municipalités et sont intégrées sur une base OEM avec les principaux fabricants de transformateurs, de lampadaires et de solutions de sécurité publique. Pour plus d'informations, consultez le site www.ubicquia.com .

